Илья Малинин исполнил каскад из четверного акселя и четырех тройных акселей

Илья Малинин показал, как исполняет каскад из четверного и четырех тройных акселей.

«Просто веселюсь», – написал американский фигурист в соцсети.

Бог квадов прыгнул 8 квадов на чемпионате мира – ни разу не упал, но проиграл. Как же так?