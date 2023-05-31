Илья Малинин исполнил каскад из четверного акселя и четырех тройных акселей
Илья Малинин показал, как исполняет каскад из четверного и четырех тройных акселей.
«Просто веселюсь», – написал американский фигурист в соцсети.
Бог квадов прыгнул 8 квадов на чемпионате мира – ни разу не упал, но проиграл. Как же так?
Он - большое событие в мире ФК! Верю, что Илья ещё долго будет удивлять нас и радовать.
Вопрос только в том, что с недавнего времени по стоимости каскады и секвенции равны по базе (без понижения стоимости), а, следовательно, по правилам (а не фактически) являются одним и тем же. 🙄🤷♀️