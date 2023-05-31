Илья Малинин исполнил каскад из четверного акселя и четырех тройных акселей

Теги сборная США мужское катание Илья Малинин Фигурное катание

Илья Малинин показал, как исполняет каскад из четверного и четырех тройных акселей.

«Просто веселюсь», – написал американский фигурист в соцсети.

Бог квадов прыгнул 8 квадов на чемпионате мира – ни разу не упал, но проиграл. Как же так?

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22 комментария

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Sky Smoker
У мальчишки на текущий момент времени просто колоссальный запас прочности! Илюша - уникум и пусть он толкает ФК вперёд и прогрессирует сам. Хочется долго-долго следить за его карьерой. Главное, пусть по возможности бережет здоровье.
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Olga.t
Илья раздвигает границы человеческих возможностей!
Он - большое событие в мире ФК! Верю, что Илья ещё долго будет удивлять нас и радовать.
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Manukello
Офигеть. Я впечатлён
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Sky Smoker
Ответ плюшевая Ракета
Это не каскад, а секвенция, такое из дупелей и Туктамышева прыгала...
Вот-вот, Лиза прыгала каскад из трикселя и дупелей, а не с квакселем и трикселями...
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Mira Val
44,5 база)
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Pennywise
Ответ Lana Donovan
Это же не каскад, а секвенция.
Это не секвенция, а комбинация.
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Лакс
просто Натуральный каскад веселого Натурального фигуриста ))
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Дисперсия
Титан.
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tanya_1111
Ладно каскад вы посмотрите как он легко 4-ой сиганул.
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Sky Smoker
Ответ плюшевая Ракета
Вы вроде старожил на сайте, но упорно называете, вслед за редакторами спортса секвенцию каскадом. Запомните, когда второй прыжок аксель - это секвенция, прыгать еë намного легче чем каскады из других прыжков без смены ноги...
Я никогда в формате соревнований не называю секвенцию каскадом и прекрасно знаю, чем они друг от друга отличаются) В формате тренировок или турнира по прыжкам - да, пожалуйста.
Вопрос только в том, что с недавнего времени по стоимости каскады и секвенции равны по базе (без понижения стоимости), а, следовательно, по правилам (а не фактически) являются одним и тем же. 🙄🤷‍♀️
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Lana Donovan
Это же не каскад, а секвенция.
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Антон Сватковский
Эффектно! Нужно еще научиться правильное музыкальное сопровождение для таких секвенций подбирать.
+1
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Kareglazaya
Круто, конечно. Только страшно: такие эксперименты чреваты травмами
+1
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Леличек
Вот это да! Может Илюша пока и «дерево», но самой что ни на есть ценной породы))
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miladoc1
Ответ плюшевая Ракета
Вы вроде старожил на сайте, но упорно называете, вслед за редакторами спортса секвенцию каскадом. Запомните, когда второй прыжок аксель - это секвенция, прыгать еë намного легче чем каскады из других прыжков без смены ноги...
Запомни, умник, как ты не назови эти прыжки, но этот «каскад-секвенция» просто пока может осилить только один фигурист)
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Маргарита В Сафронова
Молодец Илья! Богатырь! Идӗт своей дорогой и делом докпзывает своё превосходство. Идёт поперёк брауновского движения. Уважаю.
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bhbif77
Это вообще законно??!))
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