Алиев помог Валиевой с «Уэнздей», Мишина показала язык, Семененко рассказал о краске для волос. Шоу фигуристов в Монголии

Первый канал показал кадры из выступления российских фигуристов на шоу в Монголии.

Видео опубликовано в телеграм-канале Первого.

Шоу проходило 6 и 7 мая в Улан-Баторе с участием Камилы Валиевой, Елизаветы Туктамышевой, Аделии Петросян, Софьи Акатьевой, Евгения Семененко, Арсения Федотова, Дмитрия Алиева, Марка Кондратюка, Петра Гуменника, Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, Виктории Синициной и Никиты Кацалапова.

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