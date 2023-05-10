Алиев помог Валиевой с «Уэнздей», Мишина показала язык, Семененко рассказал о краске для волос. Шоу фигуристов в Монголии

Теги сборная России Первый канал танцы на льду видео пары мужское катание женское катание Дмитрий Алиев Анастасия Мишина Евгений Семененко Камила Валиева ледовые шоу Фигурное катание

Первый канал показал кадры из выступления российских фигуристов на шоу в Монголии.

Видео опубликовано в телеграм-канале Первого.

Шоу проходило 6 и 7 мая в Улан-Баторе с участием Камилы Валиевой, Елизаветы Туктамышевой, Аделии Петросян, Софьи Акатьевой, Евгения Семененко, Арсения Федотова, Дмитрия Алиева, Марка Кондратюка, Петра Гуменника, Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, Виктории Синициной и Никиты Кацалапова.

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6 комментариев

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Светлана Менова
Началось межсезонье, всё понятно)) Спортс, можно также дать новость, что Валеива на втором монгольском шоу два Рихтера катала) потому что вырубилась музыка, и она докатывала без неё под аплодисменты. Ну и во втором отделении уже с музыкой, на бис.
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Лакс
А вот на этих фото https://t.me/teamkvalieva/8415 монголы И татарки )
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Виктория Устинова
Приятно видеть наших ребят на позитиве!
Хотелось бы увидеть всё шоу в полном объеме целиком
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Oleandra
Первый канал умеет такие классные зарисовки делать)
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Oleandra
Заметно, как МГ и БК себя более раскрепощённо ведут.. видимо, обеим парам в радость, что не в одном штабе будут новый сезон начинать.. так показалось.
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