Журова о недопуске спортсменов: «Пока наши цели не достигнуты, мы будем продолжать СВО, нас в любом случае не допустят. Если это закончится – примут россиян, и никто не спросит»

Депутат Светлана Журова ответила на слова президента Союза конькобежцев Литвы о россиянах.

Ранее стало известно, что Каунас примет чемпионат Европы-2024 по фигурному катанию. Глава литовского союза Витаутас Ясутис поддержал недопуск российских спортсменов.

«Пока эти заявления ни о чем. Все будет зависеть от СВО. Пока наши цели не будут достигнуты, мы будем продолжать спецоперацию, нас в любом случае не допустят.

А если это закончится, им деваться будет некуда. Они примут россиян, и никто их не спросит», – сказала Журова, депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.