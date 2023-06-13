Журова о недопуске спортсменов: «Пока наши цели не достигнуты, мы будем продолжать СВО, нас в любом случае не допустят. Если это закончится – примут россиян, и никто не спросит»
Депутат Светлана Журова ответила на слова президента Союза конькобежцев Литвы о россиянах.
Ранее стало известно, что Каунас примет чемпионат Европы-2024 по фигурному катанию. Глава литовского союза Витаутас Ясутис поддержал недопуск российских спортсменов.
«Пока эти заявления ни о чем. Все будет зависеть от СВО. Пока наши цели не будут достигнуты, мы будем продолжать спецоперацию, нас в любом случае не допустят.
А если это закончится, им деваться будет некуда. Они примут россиян, и никто их не спросит», – сказала Журова, депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.
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