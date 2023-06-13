Журова о недопуске спортсменов: «Пока наши цели не достигнуты, мы будем продолжать СВО, нас в любом случае не допустят. Если это закончится – примут россиян, и никто не спросит»

Теги сборная России Светлана Журова ISU Фигурное катание

Депутат Светлана Журова ответила на слова президента Союза конькобежцев Литвы о россиянах.

Ранее стало известно, что Каунас примет чемпионат Европы-2024 по фигурному катанию. Глава литовского союза Витаутас Ясутис поддержал недопуск российских спортсменов.

«Пока эти заявления ни о чем. Все будет зависеть от СВО. Пока наши цели не будут достигнуты, мы будем продолжать спецоперацию, нас в любом случае не допустят.

А если это закончится, им деваться будет некуда. Они примут россиян, и никто их не спросит», – сказала Журова, депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.

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31 комментарий

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Savardus
И кстати, а можно хотя бы одну внятную цель озвучить? Достижимую? И не абстрактную? И такую, чтоб она не поменялась через 2-3 дня?
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Savardus
Меня одного пугает формулировка "Если"? Не "когда", а "если".
+20
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+20
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unknownman
Если "цели" будут достигнуты, то бан тем более не снимут. Хотя, смотря какие сейчас "цели".
+15
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+14
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Fullhouse
Когда все закончится тотальным разгромом Пу и его наемников и начнется у нас в России очищение от скверны путинизма, тогда и примут обратно
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-2
+12
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Елена Иванова
Еще одна убогая.
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Anneta28
Ответ Ilovethisgame77
Что значит «если», дура?
Это значит, что никто там не верит в успешность этой затеи. Неужели до сих пор это не понятно?😆
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Viks
"Пока наши цели не будут достигнуты" --- А какие ваши цели??? Их никто и никогда не объявлял, кроме абстрактной "демилитаризации"
+9
-1
+8
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Ебздрогыч
наш главнокомандующий как самурай, у него нет цели - только путь...
+9
-2
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Ilovethisgame77
Что значит «если», дура?
+8
-2
+6
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Елена Иванова
Ответ Savardus
И кстати, а можно хотя бы одну внятную цель озвучить? Достижимую? И не абстрактную? И такую, чтоб она не поменялась через 2-3 дня?
Цель - захватить чужие территории.
+7
-1
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Рав. Зильберман
Ответ Savardus
Меня одного пугает формулировка "Если"? Не "когда", а "если".
Вечная эсхатологическая сво
+7
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mjordan
"Если" - это из разряда явлений природы, человеку неподвластное. Если завтра не будет дождя - пойду гулять.
+6
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Сергей Орлов
"Если")
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Елена Иванова
Ответ maripous
После завершения сво допустят, если не придумают еще какой-нибудь для дисквалификации.
Лет через 10, возможно...
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Харламов Никита
а какие цели Свет ?! ;)
+4
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unknownman
Ответ Savardus
Меня одного пугает формулировка "Если"? Не "когда", а "если".
К примеру, Пакистан и Индия уже больше 70 лет конфликтуют, так что...
+4
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Atsuktuvas
Главное, чтобы к концу сво осталось кого принимать...
+5
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Viks
В Литву не пустят ни при каком раскладе - просто не дадут визы.
+3
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Рав. Зильберман
Ответ Savardus
И кстати, а можно хотя бы одну внятную цель озвучить? Достижимую? И не абстрактную? И такую, чтоб она не поменялась через 2-3 дня?
Продлить зерновую сделку
+3
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Savardus
Ответ Рав. Зильберман
Продлить зерновую сделку
А потом Киев за 3 дня?
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Verysia
Как знать, можно ещё что-нибудь придумать.
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Анастасия Прудникова
Ответ unknownman
К примеру, Пакистан и Индия уже больше 70 лет конфликтуют, так что...
Да и Израиль с Палестиной также много десятилетий воюют.(
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comewhatmay
Ответ Харламов Никита
ну так одну цель я могу назвать, она звучит так : - ПОСТАВЛЕННАЯ 😜😜😜😜
Можно назвать ее ДОСТИГНУТОЙ и прекратить всё это.
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Val5995
Боже, какие все боевые и грозные! Только сейчас сидят под лавкой и время от времени жалобно попискивают
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Лжетрофеич
Жoпутат Дурова права. Когда Россия вернется к своим прежним границам, выплатит репарации и не будет представлять собой угрозу для мира, их, конечно, примут и допустят
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