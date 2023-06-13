Белорусский фигурист Десятов о переезде в США: «Это произошло, когда началась вся ситуация с Украиной 24 февраля. Я уехал недели через две»

Белорусский фигурист Иван Десятов рассказал, почему решил переехать в США.

Десятов выступает в танцах на льду. В июне прошлого года он встал в пару с американкой Изабеллой Флорес и сейчас тренируется в Штатах. Ранее он выступал с Екатериной Андреевой.

– В Беларуси вы с Катей выиграли национальный чемпионат и оказались лучшей парой страны. Но затем вы резко уезжаете в США...

– Это произошло, когда началась вся ситуация с Украиной 24 февраля. Утром 25-го мне пишет брат: есть ли у тебя вариант куда-то свалить? Типа надо уезжать.

Я говорю, что в целом вроде есть. Но я всерьез не воспринимал тогда ничего. И брат: «Давай звони друзьям где-нибудь и узнавай». Я позвонил другу, который живет в США, он здесь уже года три, наверное.

Поговорил с ним, он сразу мне дал потом номер моего нынешнего тренера Елены Достатни. После нашего разговора она была готова забрать меня уже через три дня.

Сначала я согласился, но затем мы с братом подумали, что еще слишком много дел есть в России и так быстро уезжать нельзя. В итоге я уехал недели через две, – сказал Десятов.

Беларусь разрешит переход Ивана Десятова в сборную США, если он возместит расходы на свою подготовку. Фигурист объявил о сборе 25 тысяч долларов через краудфандинг