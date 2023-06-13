Белорусский фигурист Десятов о переезде в США: «Это произошло, когда началась вся ситуация с Украиной 24 февраля. Я уехал недели через две»

Теги танцы на льду сборная США сборная Беларуси Екатерина Андреева Иван Десятов Изабелла Флорес Фигурное катание

Белорусский фигурист Иван Десятов рассказал, почему решил переехать в США.

Десятов выступает в танцах на льду. В июне прошлого года он встал в пару с американкой Изабеллой Флорес и сейчас тренируется в Штатах. Ранее он выступал с Екатериной Андреевой.

– В Беларуси вы с Катей выиграли национальный чемпионат и оказались лучшей парой страны. Но затем вы резко уезжаете в США...

– Это произошло, когда началась вся ситуация с Украиной 24 февраля. Утром 25-го мне пишет брат: есть ли у тебя вариант куда-то свалить? Типа надо уезжать.

Я говорю, что в целом вроде есть. Но я всерьез не воспринимал тогда ничего. И брат: «Давай звони друзьям где-нибудь и узнавай». Я позвонил другу, который живет в США, он здесь уже года три, наверное.

Поговорил с ним, он сразу мне дал потом номер моего нынешнего тренера Елены Достатни. После нашего разговора она была готова забрать меня уже через три дня.

Сначала я согласился, но затем мы с братом подумали, что еще слишком много дел есть в России и так быстро уезжать нельзя. В итоге я уехал недели через две, – сказал Десятов. 

Беларусь разрешит переход Ивана Десятова в сборную США, если он возместит расходы на свою подготовку. Фигурист объявил о сборе 25 тысяч долларов через краудфандинг

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13 комментариев

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Виталий Желтоусов
к чему эта новость? чего он достиг в сша?
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lepestok
Ответ Viks
"После нашего разговора она была готова забрать меня уже через три дня." --- Цени партнёршу.
ага.... кинул свою партнершу в Беларуси и побежал роняя тапки к другой....
+4
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Verysia
В лихие 90-е тоже многие «свалили», теперь опять в России...🤔
+4
-1
+3
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ekaterina_)))
Ответ Виталий Желтоусов
к чему эта новость? чего он достиг в сша?
Мб, ничего) но он, наверное, не из-за успехов в фк уезжал.
+1
0
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lepestok
крысы первыми бегут с корабля ) старо как мир.
+6
-6
0
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Viks
За чей счёт он живёт в США?
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Viks
Ответ Виталий Желтоусов
к чему эта новость? чего он достиг в сша?
А он там выступал в прошедшем сезоне или только тренировался?
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Виталий Желтоусов
Ответ Viks
А он там выступал в прошедшем сезоне или только тренировался?
я сам не в курсе - поэтому и спросил.
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Viks
Ответ lepestok
ага.... кинул свою партнершу в Беларуси и побежал роняя тапки к другой....
Ну, как многие в России, Хавронина не даст соврать.
+1
-1
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Viks
Ответ lepestok
крысы первыми бегут с корабля ) старо как мир.
Ты про Смолкина и Дэвис?
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шампион
Ответ lepestok
крысы первыми бегут с корабля ) старо как мир.
С тонущего? Вы на что намекаете?
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Alexander2022
Ответ lepestok
крысы первыми бегут с корабля ) старо как мир.
Причем с тонущего. Про это забыл упомянуть?)
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