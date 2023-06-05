Беларусь разрешит переход Ивана Десятова в сборную США, если он возместит расходы на свою подготовку. Фигурист объявил о сборе 25 тысяч долларов через краудфандинг

Теги сборная США сборная Беларуси переходы Иван Десятов Изабелла Флорес Фигурное катание

Белорусский фигурист Иван Десятов объявил о сборе 25 тысяч долларов на переход в США.

Как сообщается на краудфандинговой платформе GoFundMe, Белорусский союз конькобежцев готов отпустить фигуриста в американскую сборную, если он возместит расходы на свою подготовку в размере 25 тысяч долларов. 

Фигуристы из Беларуси сейчас отстранены от участия в международных турнирах.

Десятов выступает в танцах на льду. В июне прошлого года он встал в пару с американкой Изабеллой Флорес и сейчас тренируется в Штатах. Ранее он выступал с Екатериной Андреевой.

На данный момент Десятов собрал 9,1 тысячи долларов.

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6 комментариев

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Olga.t
Соберёт он эту сумму, причём быстро.
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Владимир Георгия
Его дело.
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N-fox
И все нормально, без обид, ничего личного.
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Whiskey cat
Ну правильно, вкладывались в его развитие - пусть возмещает. И отпустят.
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Viks
Чушь какая. Он и без денег сможет выступать в США.
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