Беларусь разрешит переход Ивана Десятова в сборную США, если он возместит расходы на свою подготовку. Фигурист объявил о сборе 25 тысяч долларов через краудфандинг

Белорусский фигурист Иван Десятов объявил о сборе 25 тысяч долларов на переход в США.

Как сообщается на краудфандинговой платформе GoFundMe, Белорусский союз конькобежцев готов отпустить фигуриста в американскую сборную, если он возместит расходы на свою подготовку в размере 25 тысяч долларов.

Фигуристы из Беларуси сейчас отстранены от участия в международных турнирах.

Десятов выступает в танцах на льду. В июне прошлого года он встал в пару с американкой Изабеллой Флорес и сейчас тренируется в Штатах. Ранее он выступал с Екатериной Андреевой.

На данный момент Десятов собрал 9,1 тысячи долларов.