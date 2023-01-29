Чемпионат США. Чок и Бейтс выиграли с баллами выше мирового рекорда в произвольном танце, Грин и Парсонс – 2-е, Каррейра и Пономаренко – 3-и
Мэдисон Чок и Эван Бейтс одержали победу в танцах на льду на чемпионате США по фигурному катанию в Сан-Хосе.
В произвольном танце они получили баллы выше мирового рекорда (137,09).
Чемпионат США
Сан-Хосе
Танцы на льду
Итоговое положение
1. Мэдисон Чок – Эван Бейтс – 229,75
2. Кэролин Грин – Майкл Парсонс – 207,46
3. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко – 198,45
4. Эмилия Зингас – Вадим Колесник – 198,13
5. Эмили Братти – Иэн Сомервилль – 189,84
6. Лоррейн Макнамара – Антон Спиридонов – 189,15
7. Катарина Вольфкостин – Джеффри Чен – 183,05
8. Ева Пэйт – Логан Бай – 182,61
9. Уна Браун – Гэйдж Браун – 181,89
10. Изабелла Флорес – Иван Десятов – 177,31
Произвольный танец
1. Мэдисон Чок – Эван Бейтс – 137,85
2. Кэролин Грин – Майкл Парсонс – 126,06
3. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко – 121,08
4. Эмилия Зингас – Вадим Колесник – 119,95
5. Катарина Вольфкостин – Джеффри Чен – 114,00
6. Эмили Братти – Иэн Сомервилль – 113,93
7. Лоррейн Макнамара – Антон Спиридонов – 112,92
8. Уна Браун – Гэйдж Браун – 109,09
9. Ева Пэйт – Логан Бай – 107,09
10. Изабелла Флорес – Иван Десятов – 103,40
Ну и Мэдичка конечно звезда, что уж там