Чемпионат США. Чок и Бейтс выиграли с баллами выше мирового рекорда в произвольном танце, Грин и Парсонс – 2-е, Каррейра и Пономаренко – 3-и

Мэдисон Чок и Эван Бейтс одержали победу в танцах на льду на чемпионате США по фигурному катанию в Сан-Хосе.

В произвольном танце они получили баллы выше мирового рекорда (137,09).

Чемпионат США

Сан-Хосе

Танцы на льду

Итоговое положение

1. Мэдисон Чок – Эван Бейтс – 229,75

2. Кэролин Грин – Майкл Парсонс – 207,46

3. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко – 198,45

4. Эмилия Зингас – Вадим Колесник – 198,13

5. Эмили Братти – Иэн Сомервилль – 189,84

6. Лоррейн Макнамара – Антон Спиридонов – 189,15

7. Катарина Вольфкостин – Джеффри Чен – 183,05

8. Ева Пэйт – Логан Бай – 182,61

9. Уна Браун – Гэйдж Браун – 181,89

10. Изабелла Флорес – Иван Десятов – 177,31

Произвольный танец

1. Мэдисон Чок – Эван Бейтс – 137,85

2. Кэролин Грин – Майкл Парсонс – 126,06

3. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко – 121,08

4. Эмилия Зингас – Вадим Колесник – 119,95

5. Катарина Вольфкостин – Джеффри Чен – 114,00

6. Эмили Братти – Иэн Сомервилль – 113,93

7. Лоррейн Макнамара – Антон Спиридонов – 112,92

8. Уна Браун – Гэйдж Браун – 109,09

9. Ева Пэйт – Логан Бай – 107,09

10. Изабелла Флорес – Иван Десятов – 103,40