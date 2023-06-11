Журова о том, что ISU продлил отстранение россиян: «Следующий совет – осенью. Шанс на допуск перед сезоном остается»

Теги сборная России Светлана Журова сборная России (коньки) ISU сборная России жен (коньки) сборная России (шорт-трек) сборная России жен (шорт-трек) Фигурное катание

Светлана Журова считает, что осенью ISU может допустить российских спортсменов.

Сегодня Международный союз конькобежцев принял решение оставить отстранение россиян в силе. 

«Следующий совет ISU осенью, там тоже есть шанс принять решение до активного начала сезона – у фигуристов он, правда, раньше, чем у конькобежцев и шорт‑трека, но шанс на допуск перед сезоном остается.

Тем более что ISU обеспокоен падением интереса к соревнованиям, они несут потери из‑за отсутствия наших фигуристов. Если захотят, найдут вариант допустить уже к сезону», – сказала Журова

Международный союз конькобежцев продлил отстранение россиян и белорусов от соревнований

7 комментариев

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Viks
Опять посыпались надежды...
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Ann P
И что же мы должны сделать такого, чтобы нас вдруг осенью допустили?!
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papadok
Не мне рассуждать за депутата, но думается, было бы круто, если бы она не лепетала про возможный допуск, а гордо заявила: "Ребята, да шли бы они со своим ИСУ. Мы тут такие этапы Гран-при с блэкджеком запулим, они из-за забора заглядятся."
+2
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luisita
Ответ Ann P
И что же мы должны сделать такого, чтобы нас вдруг осенью допустили?!
Да не допустят и осенью. А потом, что значит "до сезона"? У юниоров он уже в августе начнется, а значит наши мимо ЮГП.
+1
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Hardy
🤣🤣🤣
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Yurij Zhemchuzhnikov
Определитесь , уже , чего мы хотим ?
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