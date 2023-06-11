Журова о том, что ISU продлил отстранение россиян: «Следующий совет – осенью. Шанс на допуск перед сезоном остается»

Светлана Журова считает, что осенью ISU может допустить российских спортсменов.

Сегодня Международный союз конькобежцев принял решение оставить отстранение россиян в силе.

«Следующий совет осенью, там тоже есть шанс принять решение до активного начала сезона – у фигуристов он, правда, раньше, чем у конькобежцев и шорт‑трека, но шанс на допуск перед сезоном остается.

Тем более что ISU обеспокоен падением интереса к соревнованиям, они несут потери из‑за отсутствия наших фигуристов. Если захотят, найдут вариант допустить уже к сезону», – сказала .

Международный союз конькобежцев продлил отстранение россиян и белорусов от соревнований