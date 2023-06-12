Депутат Свищев о недопуске россиян: «Если так дальше пойдет, ISU останется без денег и может стать банкротом»

Депутат Дмитрий Свищев считает, что ISU может обанкротиться после недопуска россиян.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе отстранение российских спортсменов от турниров под своей эгидой.

«Не услышали чиновники ISU рекомендации МОК (Международного олимпийского комитета), чтобы допускать россиян до соревнований. Это странное поведение чиновников.

Они говорят, что перестали зарабатывать из-за отсутствия россиян (в отчете ISU говорится о падении доходов от рекламы и медиаправ из-за отстутствия россиян – Sports.ru) И при этом греют животы на Пхукете, тратя на это миллионы долларов (речь о 1,1 млн долларов, потраченных на проведение конгресса на Пхукете – Sports.ru).

Если так дальше пойдет, ISU останется без денег и может стать банкротом», – заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Везде пишут, что мировая фигурка нищает из-за отстранения России. Не ведитесь, это совсем не так