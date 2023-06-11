Иоланда Чен о продлении отстранения российских фигуристов: «Отсутствие конкуренции в лице нашей страны отвергнет всех зрителей. Сейчас страшно смотреть ЧМ»

Иоланда Чен высказалсь о продлении отстранения российских фигуристов.

Сегодня стало известно, что Международный союз конькобежцев ( ) продлил отстранение российских спортсменов от соревнований под своей эгидой.

«Конечно, это неуместно. Если они недосчитались огромного количества денег в свою организацию для того, чтобы поддерживать ее на нормальном уровне, то это называется выстрелить себе в ногу или отморозить уши. Начнут выражать недовольство спортсмены других стран, потому что они на этом живут. В следующем сезоне они недосчитаются еще больше!

Отсутствие конкуренции в лице нашей страны, конечно, отвергнет всех зрителей. Сейчас страшно смотреть ЧМ. Выигрывают девочки, которые еле-еле выкручивают тройные прыжки, падают по три-четыре раза. Тем более, зрители вкусили сладкие выступления российских фигуристок, а теперь их хотят накормить преснятиной », – сказала Чен.