Иоланда Чен о продлении отстранения российских фигуристов: «Отсутствие конкуренции в лице нашей страны отвергнет всех зрителей. Сейчас страшно смотреть ЧМ»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная России ISU Иоланда Чен сборная Бельгии женское катание Луна Хендрикс Фигурное катание

Иоланда Чен высказалсь о продлении отстранения российских фигуристов.

Сегодня стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских спортсменов от соревнований под своей эгидой.

«Конечно, это неуместно. Если они недосчитались огромного количества денег в свою организацию для того, чтобы поддерживать ее на нормальном уровне, то это называется выстрелить себе в ногу или отморозить уши. Начнут выражать недовольство спортсмены других стран, потому что они на этом живут. В следующем сезоне они недосчитаются еще больше!

Отсутствие конкуренции в лице нашей страны, конечно, отвергнет всех зрителей. Сейчас страшно смотреть ЧМ. Выигрывают девочки, которые еле-еле выкручивают тройные прыжки, падают по три-четыре раза. Тем более, зрители вкусили сладкие выступления российских фигуристок, а теперь их хотят накормить преснятиной Хендрикс», – сказала Чен.

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4 комментария

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asusp527
А кому-то страшно смотреть на истощенные фигуры подростков в разделе "женское одиночное" ...
Правда теперь возраст подняли, таких не будет больше...
+2
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abacus cp
Страшно тебе? Страшно... Привыкай.
+1
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Viks
"Начнут выражать недовольство спортсмены других стран," --- С какого ??? Призовые ИСУ увеличил, медали стало завоевать проще.
+1
0
+1
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Евгения Гринева
Популизм
0
0
0
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