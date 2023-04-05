Адам Риппон о Тутберидзе на ЧМ-2023: «Она приезжает на соревнования, гордо размахивая кудрями! А ее фигуристы сидят дома – отстраненные от соревнований»

Американцы Эшли Вагнер и Адам Риппон были удивлены приезду Этери Тутберидзе на ЧМ-2023

«Немыслимо! , сидящая в кисс энд край – пусть и со спортсменами других стран. А она что – не гражданка России? Как вообще это мог позволить ? Я была в полнейшем шоке, когда это увидела», – сказала .

«Да, там были и другие тренеры, но ведь это именно Этери сейчас до сих пор в центре скандала. К ней лично и к ее штабу столько вопросов.

Фактически мы ведем этот разговор из-за нее – из-за ее желания быть тренером номер один в мире, быть знаменитой, но не самыми правильными методами. И при этом она приезжает на соревнования – гордо размахивая своими кудрями! А ее фигуристы тем временем сидят дома – отстраненные от соревнований! Разве это честно?» – добавил в подкасте The Runthrough.

«Сочувствуем российским спортсменам, но не хотим видеть их». Фигуристы из США напали на Валиеву, Тутберидзе и наш спорт