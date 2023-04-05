Адам Риппон о Тутберидзе на ЧМ-2023: «Она приезжает на соревнования, гордо размахивая кудрями! А ее фигуристы сидят дома – отстраненные от соревнований»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная России ISU Адам Риппон сборная США Эшли Вагнер мужское катание женское катание Этери Тутберидзе Фигурное катание

Американцы Эшли Вагнер и Адам Риппон были удивлены приезду Этери Тутберидзе на ЧМ-2023

«Немыслимо! Этери Тутберидзе, сидящая в кисс энд край – пусть и со спортсменами других стран. А она что – не гражданка России? Как вообще это мог позволить ISU? Я была в полнейшем шоке, когда это увидела», – сказала Вагнер.

«Да, там были и другие тренеры, но ведь это именно Этери сейчас до сих пор в центре скандала. К ней лично и к ее штабу столько вопросов.

Фактически мы ведем этот разговор из-за нее – из-за ее желания быть тренером номер один в мире, быть знаменитой, но не самыми правильными методами. И при этом она приезжает на соревнования – гордо размахивая своими кудрями! А ее фигуристы тем временем сидят дома – отстраненные от соревнований! Разве это честно?» – добавил Риппон в подкасте The Runthrough.

«Сочувствуем российским спортсменам, но не хотим видеть их». Фигуристы из США напали на Валиеву, Тутберидзе и наш спорт

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47 комментариев

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Alexey Belskiy
Давайте не обращать внимание на такие заявления.
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Karamazoff
Чем размахивает Риппон?
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Евгения Гринева
Ответ Jessi
Вот это и непонятно. Почему русских тренеров не отстраняют, а спортсменам не дают выступать ?
Потому что они представляют на соревнованиях не Россию
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Alex1104
Ответ Екатерина Казарина
Ну Риппон ладно, переживёт. Но использовать травмы Вагнер для "оправдания" ее "глупости" и тем более апеллировать к сексуальному насилию - просто низко. И главное, было бы из-за чего.
Какие мы нежные, оказывается. А говорить всякую гадость про наших девочек - она не такая нежная? Следующая же новость!
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Verysia
Ответ Владимир Георгия
А недовольные кто, да никто, злорадствуют, значит зависть и ненависть к россиянам. Не приехала бы она, осудили бы Даниила, также,- типа что приехал.
У Даниила кудрей нет, чем гордо размахивать?
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кракадил
завидует
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Jessi
Вот это и непонятно. Почему русских тренеров не отстраняют, а спортсменам не дают выступать ?
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Alex1104
Ответ Екатерина Казарина
Ну Риппон ладно, переживёт. Но использовать травмы Вагнер для "оправдания" ее "глупости" и тем более апеллировать к сексуальному насилию - просто низко. И главное, было бы из-за чего.
Заметьте, она сама считает, что сотрясения мозга (неоднократные) "повлияли на её когнитивные способности". Не я это говорю, а она сама. Ну и любой доктор вам скажет, что сексуальное насилие не улучшает психическое здоровье.
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Artur Kovas
Непонятно чего она хочет? Все в кучу смешала
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Анна Беляева
Ответ Rush
Вот и решение вопроса как узнать что спортсмен из РФ до начало стар ов? Там где ЭГ там и спортсмены рф ЭГ символ фигуристов.
Грасль, Эгадзе и Морис закашлялись... но смирились РФ так РФ :-))
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Назар Игорь
Она вероятно на свои личные деньги приехала, какие претензии?
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Viks
«Немыслимо! А она что – не гражданка России? Как вообще это мог позволить ISU? Я была в полнейшем шоке, когда это увидела», – сказала Вагнер. --- Согласен. И немыслимо для тренера кататься по заграничным чемпионатам, когда все ученики не допущены никуда. Чувство солидарности у тренерши отсутствует напрочь.
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Ирина Иванова
Фигуристы США внесли предложения по изменению гос символики России: гимн, флаг, герб и кудри. Ждём голосования по этому вопросу на спортс)
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Pema
Ответ Voronok
Свербит у бедняжек, что всё фк крутится вокруг одной персоны. Да, она самый популярный фк-тренер в мире. Завидуйте молча, как говорится.
Не знаю,самый популярный тренер или нет, всё ли фк крутится вокруг неё или нет, но на последней олимпиаде вокруг её подопечной точно закрутился грандиозный скандал. Есть ли чему завидовать?
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koshaus
Риппону видать нефритовый стержень его финского мужа через зад мозг травмировал...
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CrazyAboutFS
Так Вагнер и Риппон Россию отстранили от соревнований из-за допинга Валиевой? Вы страну? И тренеров?
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Verysia
А что, должна опустить голову, посыпать пеплом и вам кланяться не переставая? А если Камилу оправдают, то Вагнер и Риппон принесут публичные извинения?
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Екатерина Казарина
Ответ Alex1104
Ну про этих "персонажей" всё понятно и так. Риппон - ну Риппон и есть. Не буду писать, Дудь обидится за своего. Вагнер: "В интервью Вагнер сказала, что она перенесла несколько сотрясений мозга, и она считает, что эти инциденты повлияли на ее когнитивные способности" Ну и сексуальное насилие в 17 лет - тоже не улучшило психическое здоровье.
Ну Риппон ладно, переживёт. Но использовать травмы Вагнер для "оправдания" ее "глупости" и тем более апеллировать к сексуальному насилию - просто низко. И главное, было бы из-за чего.
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romavor
Слабенькая ментальность,нелегко быть посредственным спортсменом
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Анна Беляева
Ответ Ёжик_в_тумане
Повторюсь в паранджу её, в паранджу.
И сразу в сераль, чтобы, кроме господина, ни одна душа не видела! Ну, ладно, можно евнуха личного приставить... для бесед о фигурном катании.
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Rush
Ответ Анна Беляева
Матрешки, ушанка и кудри Тутберидзе под запретом! ЭГ придется собрать пучок или сделать модельную стрижку, в крайнем случае выпрямлять перед соревнованиями!
Вот и решение вопроса как узнать что спортсмен из РФ до начало стар ов?
Там где ЭГ там и спортсмены рф
ЭГ символ фигуристов.
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Анна Беляева
Ответ Владимир Георгия
А недовольные кто, да никто, злорадствуют, значит зависть и ненависть к россиянам. Не приехала бы она, осудили бы Даниила, также,- типа что приехал.
Вот, кстати, Дудаков весь год им совершенно не мешал. А на ЧМ резко разорвало на Этери. Ну, ладно, Вагнер я могу понять - это женское, но Риппону-то что на кудрях Этери? Она на его категорию обаже не претендует в силу пола.
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Евгения Гринева
Ответ avcgloronalduMU
этери и поломанные фигуристки ...
Ой, а что это вы за Шомочку не переживали, он так страдал с серьезной травмой, а теперь еще и на команднике доламываться собирается
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Владимир Георгия
Ответ Зоя Кудряшова
Она любит быть внутри скандалов. Известный способ привлечь внимание.
Она не скандалистка, а вот вы похоже скандалист и постоянно, как и враги, выкидываете непонятно что.
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natetinain
надо бы все-таки рассказать риппону, что сво не тутберидзе начала. а то совсем ведь измучился человек.
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