Тарасова о возможном допуске российских фигуристов: «Обсуждать будут, все узнаем. У меня есть надежда, что вернут, у кого‑то ее нет»

Татьяна Тарасова заявила, что сохраняет надежду на допуск российских фигуристов.

На этой неделе в Будапеште пройдет заседание совета Международного союза конькобежцев ( ).

Ранее почетный вице-президент организации Александр Лакерник сообщил, что на заседании могут рассмотреть вопрос возвращения российских спортсменов на международные старты.

«Обсуждать будут, все узнаем. У меня есть надежда, что вернут, у кого‑то ее нет», – сказала .

Российские фигуристы отстранены от соревнований под эгидой ISU с марта 2022 года.