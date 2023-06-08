Тарасова о возможном допуске российских фигуристов: «Обсуждать будут, все узнаем. У меня есть надежда, что вернут, у кого‑то ее нет»

Теги Татьяна Тарасова сборная России ISU Фигурное катание

Татьяна Тарасова заявила, что сохраняет надежду на допуск российских фигуристов.

На этой неделе в Будапеште пройдет заседание совета Международного союза конькобежцев (ISU).

Ранее почетный вице-президент организации Александр Лакерник сообщил, что на заседании могут рассмотреть вопрос возвращения российских спортсменов на международные старты.  

«Обсуждать будут, все узнаем. У меня есть надежда, что вернут, у кого‑то ее нет», – сказала Тарасова

Российские фигуристы отстранены от соревнований под эгидой ISU с марта 2022 года. 

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viks
Надежда должна хоть на чём-то основываться. А когда ни на чём, то это фантазия.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Скворцов
Татьяна Анатольевна! Перефразируя Ломоносова: "Надежды юношей притают, отраду в старость подают..."
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Биатлонная зима
Да ладно гадать, как на кофейной гущей:
допустят или нет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
scorp19
Не вернут никого. Нет предпосылок.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий