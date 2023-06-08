Хореограф Сергей Комолов назвал фигуриста Матвея Ветлугина интеллектуалом фигурного катания.

— Кто‑то еще из российских фигуристов, кроме Алины Горбачевой, просил тебя поставить программу на следующий сезон?

— Со мной связывался Матвей Ветлугин, но тогда я уже был в Дубае, у нас не получилось пересечься.

— Программы прошлого сезона — твое творение?

— Да, короткая «Пушкин» — моя.

— Лично для меня Матвей в прошлом сезоне открылся с новой стороны.

— Матвей — интеллектуал фигурного катания. У него острый ум по жизни и в спорте, он понимает фигурное катание. Он катает свои программы лучше, чем их поставил я. Он очень сильный фигурист, — сказал Комолов.