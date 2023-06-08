Сергей Комолов: «Ветлугин — интеллектуал фигурного катания. Он катает свои программы лучше, чем их поставил я»

Теги сборная России мужское катание Матч ТВ Матвей Ветлугин Сергей Комолов Фигурное катание

Хореограф Сергей Комолов назвал фигуриста Матвея Ветлугина интеллектуалом фигурного катания.

— Кто‑то еще из российских фигуристов, кроме Алины Горбачевой, просил тебя поставить программу на следующий сезон?

— Со мной связывался Матвей Ветлугин, но тогда я уже был в Дубае, у нас не получилось пересечься.

— Программы прошлого сезона — твое творение?

— Да, короткая «Пушкин» — моя.

— Лично для меня Матвей в прошлом сезоне открылся с новой стороны.

— Матвей — интеллектуал фигурного катания. У него острый ум по жизни и в спорте, он понимает фигурное катание. Он катает свои программы лучше, чем их поставил я. Он очень сильный фигурист, — сказал Комолов. 

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5 комментариев

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buturlinomo
Программу Матвея интересно смотреть целиком.
Он, конечно, мастер образа. Нет такого, отпрыгал и пошел на дорожку зажигать. С первой секунда вовлекает в свою историю.
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Додик Аксель
Матвей в своих прокатах заметно выделяется от остальных фигуристов своей пластикой и хорео. Он очень органично смотрится и передаёт образ с присущей ему лёгкостью и вдохновением.
+2
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orlitza
Ответ Ostinato
Почему все говорят о катании Матвея только в контексте прошлого сезона. Матвей катался красиво, именно красиво, и до прихода в группу Мишина. Но вот для журналистов он раскрылся оказывается только в прошлом сезоне. Не кажется ли господам и дамам от журналистики, что представителям СПОРТИВНОГО канала следует лучше разбираться в спорте, который они освещают. А то для них и Софья Акатьева удивление и об Артеме Ковалеве они узнали только после перехода к Плющенко, а он уже задолго до этого имел шикарное выступление на международном ЮЭГП.
Для этого и переходят в группы известных тренеров. появляется свет софитов.
+2
0
+2
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Ostinato
Почему все говорят о катании Матвея только в контексте прошлого сезона. Матвей катался красиво, именно красиво, и до прихода в группу Мишина. Но вот для журналистов он раскрылся оказывается только в прошлом сезоне. Не кажется ли господам и дамам от журналистики, что представителям СПОРТИВНОГО канала следует лучше разбираться в спорте, который они освещают. А то для них и Софья Акатьева удивление и об Артеме Ковалеве они узнали только после перехода к Плющенко, а он уже задолго до этого имел шикарное выступление на международном ЮЭГП.
+3
-3
0
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Ostinato
Ответ orlitza
Для этого и переходят в группы известных тренеров. появляется свет софитов.
Смысл не в этом. Смысл в том, что журналисты должны лучше разбираться в том кто есть кто. Это мы, "диванные эксперты" и "домохозяйки" можем знать только тех на кого свет софитов падает, а люди, чья профессия состоит в том, чтобы освещать спорт должны этот спорт знать, за это им и деньги платят.

А еще я могу назвать много фамилий отличных спортсменов, которые не были в известной группе, но их знали многие и на отсутствие внимания им грех жаловаться. Тот же Коляда был известен до того, как попал в ТШМ.
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