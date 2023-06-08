Сергей Комолов: «Ветлугин — интеллектуал фигурного катания. Он катает свои программы лучше, чем их поставил я»
Хореограф Сергей Комолов назвал фигуриста Матвея Ветлугина интеллектуалом фигурного катания.
— Кто‑то еще из российских фигуристов, кроме Алины Горбачевой, просил тебя поставить программу на следующий сезон?
— Со мной связывался Матвей Ветлугин, но тогда я уже был в Дубае, у нас не получилось пересечься.
— Программы прошлого сезона — твое творение?
— Да, короткая «Пушкин» — моя.
— Лично для меня Матвей в прошлом сезоне открылся с новой стороны.
— Матвей — интеллектуал фигурного катания. У него острый ум по жизни и в спорте, он понимает фигурное катание. Он катает свои программы лучше, чем их поставил я. Он очень сильный фигурист, — сказал Комолов.
Он, конечно, мастер образа. Нет такого, отпрыгал и пошел на дорожку зажигать. С первой секунда вовлекает в свою историю.
А еще я могу назвать много фамилий отличных спортсменов, которые не были в известной группе, но их знали многие и на отсутствие внимания им грех жаловаться. Тот же Коляда был известен до того, как попал в ТШМ.