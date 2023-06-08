Мэдисон Хаббелл и Адрия Диас сыграли свадьбу
Американская фигуристка Мэдисон Хаббелл и испанец Адрия Диас поженились.
Фигуристка опубликовала в соцсети снимок со свадебной церемонии.
Хаббелл в дуэте с Захари Донохью является двукратным призером Олимпиады-2022 в танцах на льду и четырехкратным призером ЧМ. Диас выступал в дуэте с Оливией Смарт, на Играх-2022 они стали восьмыми.
Спортсмены завершили спортивную карьеру в 2022 году. Сейчас они оба работают тренерами в Монреальской академии.
Хаббелл и Диас были помолвлены с 2018 года.
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