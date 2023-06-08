Мэдисон Хаббелл и Адрия Диас сыграли свадьбу

Теги светская хроника танцы на льду сборная США сборная Испании Мэдисон Хаббелл Адрия Диас Фигурное катание

Американская фигуристка Мэдисон Хаббелл и испанец Адрия Диас поженились.

Фигуристка опубликовала в соцсети снимок со свадебной церемонии.

Хаббелл в дуэте с Захари Донохью является двукратным призером Олимпиады-2022 в танцах на льду и четырехкратным призером ЧМ. Диас выступал в дуэте с Оливией Смарт, на Играх-2022 они стали восьмыми. 

Спортсмены завершили спортивную карьеру в 2022 году. Сейчас они оба работают тренерами в Монреальской академии.

Хаббелл и Диас были помолвлены с 2018 года.

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3 комментария

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ВИван
Счастья молодоженам!
+10
0
+10
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Галина Александрова
Свадебный бум!
+3
0
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Tebulos Mta
Однако, остались еще мужики!
0
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