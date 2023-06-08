Мэдисон Хаббелл и Адрия Диас сыграли свадьбу

Американская фигуристка Мэдисон Хаббелл и испанец Адрия Диас поженились.

Фигуристка опубликовала в соцсети снимок со свадебной церемонии.

Хаббелл в дуэте с Захари Донохью является двукратным призером Олимпиады-2022 в танцах на льду и четырехкратным призером ЧМ. Диас выступал в дуэте с Оливией Смарт, на Играх-2022 они стали восьмыми.

Спортсмены завершили спортивную карьеру в 2022 году. Сейчас они оба работают тренерами в Монреальской академии.

Хаббелл и Диас были помолвлены с 2018 года.