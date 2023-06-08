Авербух о том, может ли ISU допустить российских фигуристов: «Вряд ли. Думаю, пока не вернут»

Илья Авербух считает, что Международный союз конькобежцев не допустит россиян к стартам.

Ранее стало известно, что ISU может рассмотреть вопрос допуска российских спортсменов на заседании совета организации на этой неделе.

«Я думаю, что вряд ли. Думаю, пока не вернут», – сказал Авербух.

Александр Лакерник: «На этой неделе пройдет заседание ISU. Наверное, совет будет обсуждать вопрос возвращения россиян»