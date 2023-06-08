Александр Лакерник: «На этой неделе пройдет заседание ISU. Наверное, совет будет обсуждать вопрос возвращения россиян»
Александр Лакерник сообщил, что на этой неделе ISU может обсудить вопрос возвращения россиян.
Российские фигуристы отстранены от соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев с марта 2022 года.
«На этой неделе пройдет заседание ISU, наверное, совет будет обсуждать этот вопрос. До слов совета гадать не хочу», – сказал почетный вице-президент ISU.
Член исполкома ISU Александр Кибалко: «Вопрос о допуске россиян, скорее всего, станет одним из пунктов повестки»
Кто вообще до окончания СВО и возврата территорий, будет всерьез рассматривать серьезные выступления россиян, которые тренируются за счет государства?
ИСУ (и федерации других видов спорта) будет кивать на МОК, Бах кивать на федерации, а потом умоет руки, когда уже время подожмет под саму Олимпиаду, мол, я не виноват, сделал всё что смог, спрашивайте у федераций.