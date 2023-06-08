Александр Лакерник: «На этой неделе пройдет заседание ISU. Наверное, совет будет обсуждать вопрос возвращения россиян»

Теги сборная России ISU Александр Лакерник Фигурное катание

Александр Лакерник сообщил, что на этой неделе ISU может обсудить вопрос возвращения россиян.

Российские фигуристы отстранены от соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев с марта 2022 года. 

«На этой неделе пройдет заседание ISU, наверное, совет будет обсуждать этот вопрос. До слов совета гадать не хочу», – сказал почетный вице-президент ISU. 

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16 комментариев

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Адекватник
Скорее невозвращение....
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Алексей Токарев
Ответ Angry_bear
Даже если и будут обсуждать вопрос возвращения наших спортсменов под эгиду ISU, то лишь для того, чтобы в очередной раз продлить отстранение. Не верю, что у ISU хватит смелости, порядочности и объективности, для решения в пользу Российского спорта...
Отстранение не имеет срока, как его продлевать?
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Александр Шейфер
Обсуждение насчет россиян - вы шутите?
Кто вообще до окончания СВО и возврата территорий, будет всерьез рассматривать серьезные выступления россиян, которые тренируются за счет государства?
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Angry_bear
Ответ Алексей Токарев
Отстранение не имеет срока, как его продлевать?
Как продлевать...? Элементарно. НЕ ПРЕКРАЩАТЬ.
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User Samsung
Ответ Додик Аксель
Подождём заседания ISU и принятого им решения по нашим фигуристам, если таковое будет на этом заседании.
Ага , самое время россиян после экологической катастрофы возвращать
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Katerina Sunny
А какое отношение Лакерник сейчас имеет к ИСУ? Хоть кто-нибудь точно знает, что там планируют обсуждать? Лакерник похоже сейчас может только предположения выдвигать. Но должны уже решить что-то, потому что если на этапах ГП не будет, то и на менее значимых соревнованиях осенью тоже.
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Viks
Не будет ИСУ ничего обсуждать - нечего.
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Додик Аксель
Подождём заседания ISU и принятого им решения по нашим фигуристам, если таковое будет на этом заседании.
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Алексей Токарев
Если на этой неделе не рассмотрит, то потом только а октябре будет в следующий раз рассматривать.
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Ярик01
Програмку заседания возьми, почетный вице-президент ISU.
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goshforever
Конец немного предсказуем (С)
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Olga.t
Отменять отстранение россиян не будут, не надо питать иллюзий.
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Katt Lady
Ох уж этот Лакерник. Наверное будет, я не знаю - методичка одна. В общем будем ждать новости по факту. Как-то слабо верится, что осенью допустят, но пусть уже это произойдёт
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Валерий Петров
Ответ Katerina Sunny
А какое отношение Лакерник сейчас имеет к ИСУ? Хоть кто-нибудь точно знает, что там планируют обсуждать? Лакерник похоже сейчас может только предположения выдвигать. Но должны уже решить что-то, потому что если на этапах ГП не будет, то и на менее значимых соревнованиях осенью тоже.
Так почти весь рос.спорт в таком же положении, а куда это всё выведет - пока неизвестно.
ИСУ (и федерации других видов спорта) будет кивать на МОК, Бах кивать на федерации, а потом умоет руки, когда уже время подожмет под саму Олимпиаду, мол, я не виноват, сделал всё что смог, спрашивайте у федераций.
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