Ирина Жук о международных стартах: «Надежда на возвращение осенью есть. Вернемся – прекрасно, не вернемся – будем выступать внутри России»

Теги сборная России ISU Ирина Жук Фигурное катание

Ирина Жук считает, что есть надежда на возвращение российских фигуристов в новом сезоне.

На этой неделе пройдет заседание совета ISU, где, возможно, будет обсуждаться вопрос допуска российских спортсменов на международные старты.

«Мы ждем, если вернемся – будет прекрасно. Не вернемся – будем выступать внутри России.

Надежда на возвращение осенью есть, надежда всегда есть», – сказала тренер. 

Александр Лакерник: «На этой неделе пройдет заседание ISU. Наверное, совет будет обсуждать вопрос возвращения россиян»

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6 комментариев

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Viks
Надежда должна опираться хоть на что-то. А иначе это не надежда, а фантазия.
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Додик Аксель
Пока только и остаётся ждать и надеяться, готовясь ко всему.
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Anneta28
Осенью могут вернуться юниоры. Взрослые этапы ГП - однозначно нет, это даже никто не рассматривает. Рассматривают возможность допуска на ЧЕ и ЧМ.
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Katerina Sunny
Ответ Anneta28
Осенью могут вернуться юниоры. Взрослые этапы ГП - однозначно нет, это даже никто не рассматривает. Рассматривают возможность допуска на ЧЕ и ЧМ.
У юниоров этапы ЮГП уже в августе стартуют. И чем юниоры отличаются от несовершеннолетних, но во взрослых?
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Александр Скворцов
Ну, насчет осени Жук поторопилась. Дай Бог, чтобы поскорее!
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Anneta28
Ответ Katerina Sunny
У юниоров этапы ЮГП уже в августе стартуют. И чем юниоры отличаются от несовершеннолетних, но во взрослых?
Не могу сказать, чем отличаются, но пока вот так.
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