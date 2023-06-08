Ирина Жук о международных стартах: «Надежда на возвращение осенью есть. Вернемся – прекрасно, не вернемся – будем выступать внутри России»
Ирина Жук считает, что есть надежда на возвращение российских фигуристов в новом сезоне.
На этой неделе пройдет заседание совета ISU, где, возможно, будет обсуждаться вопрос допуска российских спортсменов на международные старты.
«Мы ждем, если вернемся – будет прекрасно. Не вернемся – будем выступать внутри России.
Надежда на возвращение осенью есть, надежда всегда есть», – сказала тренер.
Александр Лакерник: «На этой неделе пройдет заседание ISU. Наверное, совет будет обсуждать вопрос возвращения россиян»
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