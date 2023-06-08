Ирина Жук о международных стартах: «Надежда на возвращение осенью есть. Вернемся – прекрасно, не вернемся – будем выступать внутри России»

Ирина Жук считает, что есть надежда на возвращение российских фигуристов в новом сезоне.

На этой неделе пройдет заседание совета ISU, где, возможно, будет обсуждаться вопрос допуска российских спортсменов на международные старты.

«Мы ждем, если вернемся – будет прекрасно. Не вернемся – будем выступать внутри России.

Надежда на возвращение осенью есть, надежда всегда есть», – сказала тренер.

Александр Лакерник: «На этой неделе пройдет заседание ISU. Наверное, совет будет обсуждать вопрос возвращения россиян»