Ирина Роднина: «Считаю, что мы можем увидеть российских фигуристов на международных турнирах уже этой осенью»

Теги сборная России Ирина Роднина МОК ISU Фигурное катание

Ирина Роднина считает, что российские фигуристы могут вернуться на международную арену в этом сезоне.

Сегодня член исполкома ISU Александр Кибалко сообщил, что вопрос допуска россиян, возможно, будет обсуждаться на заседании Международного союза конькобежцев. 

«Верю ли я в положительный исход или это сложно пока себе представить? Я думаю, реально, сейчас уже многие международные федерации пошли на то, чтобы допускать российских спортсменов. Но только какие условия?

Каждая федерация по своему делает, насколько они будут приемлемы для нас? Потому что им без нас два года скучно, никто не смотрит, деньги теряют. Вполне реально, но только вопрос, какие будут условия.

МОК не может требовать, МОК может предлагать, но принимает решения каждая федерация в отдельности.

Допуская ли я, что уже в следующем сезоне мы сможем увидеть российских фигуристов на международных турнирах? Ну, я считаю, что мы можем их увидеть уже этой осенью», — сказала Роднина

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14 комментариев

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Ебздрогыч
Где-нибудь в Монголии, например
+14
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Нурсултан Хамзаев
мало ли что она считает))
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Светлана Менова
Ага, только под грузинским флагом)
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Додик Аксель
Роднина считает, а ISU располагает, считая по-своему.
+9
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luisita
Ответ Додик Аксель
Роднина считает, а ISU располагает, считая по-своему.
Они может в июне этот вопрос даже рассматривать не будут, а как раз осенью - в октябре.
+7
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Tatiana Klm
Надеюсь, так и случится, и наших спортсменов мы увидим на международных соревнованиях очень скоро. Это отстранение в корне НЕСПОРТИВНО и НЕСПРАВЕДЛИВО. Пусть в политике разбираются политики, а спортсменов не за чем лишать их работы в данной ситуации, они не решают политических проблем.
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Anna Stefan
Лучше предложите монголам или белорусам или ещё кому принять наш этап ГП. Думаю, кто-нибудь с удовольствием пригласит. Местные фигуристы также могут выступить на нём вне конкурса - к сожалению, нашим фигуристам соперников соответствующего уровня в мире практически нет🤷‍♀️
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Слава Быков
Пока не свалите из чужой страны-не увидите никого
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Александр Скворцов
Насчет этой осени госпожа Роднина хватила!
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luisita
Ответ Александр Скворцов
Насчет этой осени госпожа Роднина хватила!
Мечты, мечты.
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Viks
Да, осенью. В составе команд Грузии, Чехии, Германии...
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Emma Nevskaia
скажите,что ей что соревнования с Эритреей не считаются за международку
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