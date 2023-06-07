Ирина Роднина: «Считаю, что мы можем увидеть российских фигуристов на международных турнирах уже этой осенью»

Ирина Роднина считает, что российские фигуристы могут вернуться на международную арену в этом сезоне.

Сегодня член исполкома ISU Александр Кибалко сообщил, что вопрос допуска россиян, возможно, будет обсуждаться на заседании Международного союза конькобежцев.

«Верю ли я в положительный исход или это сложно пока себе представить? Я думаю, реально, сейчас уже многие международные федерации пошли на то, чтобы допускать российских спортсменов. Но только какие условия?

Каждая федерация по своему делает, насколько они будут приемлемы для нас? Потому что им без нас два года скучно, никто не смотрит, деньги теряют. Вполне реально, но только вопрос, какие будут условия.

МОК не может требовать, может предлагать, но принимает решения каждая федерация в отдельности.

Допуская ли я, что уже в следующем сезоне мы сможем увидеть российских фигуристов на международных турнирах? Ну, я считаю, что мы можем их увидеть уже этой осенью», — сказала .