Варданян о критике в СМИ из-за легионеров в сборной Венгрии: «Никто не возмущался, кроме двух родителей, у которых дети очень плохо катались»

Гурген Варданян высказался о ситуации с легионерами в сборной Венгрии по фигурному катанию.

Варданян до мая 2023 года работал спортивным директором Федерации фигурного катания Венгрии, но покинул свой пост по взаимному согласию сторон.

Ранее в венгерских СМИ критиковали политику федерации, связанную с большим количеством переходов россиян в сборную Венгрии.

– Расскажите об истории с недовольством родителей венгерских фигуристов. Что произошло на самом деле?

– Очень громко сказано про недовольство родителей. Никто не возмущался, кроме двух родителей, у которых дети очень плохо катались и не выполняли технические требования федерации. Их еще два-три года назад отчислили из сборной.

Мама одного из спортсменов была недовольна, что ее сын, Мозес Береи, не смог участвовать на чемпионатах ISU. Он очень слабо катался. Я бы сказал, даже позорно. Она на протяжении 10 месяцев устраивала скандалы в прессе и заявила, что спортсмены из России, которых якобы сюда привезли, занимают место её сына.

Но это не так. Речь идет об Александре Власенко, который более четырех лет назад переехал с семьей в Венгрию, они с младшим братом здесь начали тренироваться. В последнем сезоне Саша выполнил все необходимые технические требования федерации и завоевал возможность участвовать на юниорском на чемпионате мира и на взрослом чемпионате Европы и мира, но на последний он не поехал из-за болезни.

Мозес Береи, о котором мы ранее упоминали, не смог поехать на чемпионат мира, поскольку у него не было даже технического минимума.

– Какой у вас принцип отбора?

– У нас очень четко и прозрачно работает система по отбору спортсменов на чемпионаты Европы, мира и юношеский ЧМ. Чтобы завоевать путевки на каждый чемпионат, спортсмены обязаны были выступить на трех отборочных соревнованиях. По сумме двух лучших результатов спортсмены получали право поехать на чемпионаты ISU.

Никаких противников этой системы не было, потому что она была правильной. Во многих странах объявляли состав просто по итогам чемпионата страны. Дорого организовывать три соревнования, но мы на это шли. Мы хотели, чтобы на большие турниры отбирались лучшие. Я общался с коллегами и многими специалистами из других федераций, все приветствовали такой отбор, – сказал Варданян.

«Тут строят новую русскую базу». Наши фигуристы переходят в Венгрию – и это злит местных