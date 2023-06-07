«Приехали посмотреть Большого Будду». Трусова и Кондратюк показали видео из отпуска в Таиланде

Александра Трусова и Марк Кондратюк посетили известную достопримечательность Таиланда.

«Всем привет! Мы приехали посмотреть Большого Будду», – сказала фигуристка на видео с Кондратюком.

Статуя Большого Будды на Пхукете является одной из самых высоких в мире. Ее высота составляет 45 м.

Как и где отдыхают наши фигуристки: Загитова на островах, Акатьева в пустыне, Валиева сменила Эмираты на Мальдивы