«Приехали посмотреть Большого Будду». Трусова и Кондратюк показали видео из отпуска в Таиланде
Александра Трусова и Марк Кондратюк посетили известную достопримечательность Таиланда.
«Всем привет! Мы приехали посмотреть Большого Будду», – сказала фигуристка на видео с Кондратюком.
Статуя Большого Будды на Пхукете является одной из самых высоких в мире. Ее высота составляет 45 м.
Как и где отдыхают наши фигуристки: Загитова на островах, Акатьева в пустыне, Валиева сменила Эмираты на Мальдивы
вдруг приходит телеграмма:
"Позабудь меня навеки,
я теперь люблю Гурама".
Я расквасил тёще рожу,
вдруг - обратно телеграмма’
"Дорогой, я не хотела,
это Будда Гаутама!"
На меня и на планету
беды сыплются, как груши,
видно, Будда Гаутама
не умеет бить баклуши.
Без труда, как говорится
не поймаешь даже триппер.
К новому Армагеддону
нас ведёт бессонный шкипер.
В. Степанцов.
Ребята классно отдыхают, в прекрасном отеле. Ездят на экскурсии.
Все хорошо)))