«Приехали посмотреть Большого Будду». Трусова и Кондратюк показали видео из отпуска в Таиланде

Теги сборная России видео мужское катание женское катание Александра Трусова Марк Кондратюк Фигурное катание

Александра Трусова и Марк Кондратюк посетили известную достопримечательность Таиланда.

«Всем привет! Мы приехали посмотреть Большого Будду», – сказала фигуристка на видео с Кондратюком.

Статуя Большого Будды на Пхукете является одной из самых высоких в мире. Ее высота составляет 45 м.

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5 комментариев

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vanessa2021
Саше с Марком хорошего отдыха !
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плюшевая Ракета
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Я жену на юг отправил -
вдруг приходит телеграмма:
"Позабудь меня навеки,
я теперь люблю Гурама".

Я расквасил тёще рожу,
вдруг - обратно телеграмма’
"Дорогой, я не хотела,
это Будда Гаутама!"

На меня и на планету
беды сыплются, как груши,
видно, Будда Гаутама
не умеет бить баклуши.

Без труда, как говорится
не поймаешь даже триппер.
К новому Армагеддону
нас ведёт бессонный шкипер.

В. Степанцов.
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nadenki
Почему комментов намного меньше, чем у другой пары)))?
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Девушка Безимени
хоть кто-то большой
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vanessa2021
Ответ nadenki
Почему комментов намного меньше, чем у другой пары)))?
А что тут комментировать?

Ребята классно отдыхают, в прекрасном отеле. Ездят на экскурсии.
Все хорошо)))
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