Анастасия Зинина: «Очень рада, что попала в основной состав взрослой сборной. Для меня это новый уровень и стимул совершенствоваться»

Теги сборная России женское катание Анастасия Зинина Фигурное катание

Фигуристка Анастасия Зинина высказалась о попадании в основной состав сборной России.

«Я очень рада, что попала в основной состав взрослой сборной. Для меня это новый уровень и стимул совершенствоваться», – сказала Зинина.

В прошедшем сезоне спортсменка заняла 6-е место на чемпионате России.

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2 комментария

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Наталья Иванова
Косторная - дура. Если Зинина смогла даже не в резерв попасть, а в основу, то ей сам бог велел. У Зининой за КП никогда выше 70 баллов не было. А Косторная и без трикселая 75 взяла бы. Нафиг ей это парное, где она никто и звать её никак
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ДИАНА
И мы рады! Удастся Насте!
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