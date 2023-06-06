Анастасия Зинина: «Очень рада, что попала в основной состав взрослой сборной. Для меня это новый уровень и стимул совершенствоваться»

Фигуристка Анастасия Зинина высказалась о попадании в основной состав сборной России.

«Я очень рада, что попала в основной состав взрослой сборной. Для меня это новый уровень и стимул совершенствоваться», – сказала .

В прошедшем сезоне спортсменка заняла 6-е место на чемпионате России.

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