Зинина о произвольной программе: «Долго думали над музыкой, хотелось чего‑то отличного от того, что я показывала раньше»

Фигуристка Анастасия Зинина рассказала о новых программах на сезон.

«Постановка [произвольной программы] прошла успешно и продуктивно, как мне кажется. С Артемом Федорченко приятно работать. У него нестандартный взгляд на привычные вещи.

Долго думали над музыкой, хотелось чего‑то отличного от того, что я показывала раньше. Надеюсь, у меня получится воплотить весь замысел режиссера.

Короткую программу мне ставила Аня Новичкина. Тоже все прошло отлично. Программы разноплановые, даже, можно сказать, диаметрально противоположные с точки зрения персонажей, но так интереснее», - рассказала 16-летняя спортсменка.

В минувшем сезоне Зинина заняла шестое место на чемпионате России в Красноярске.