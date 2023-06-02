Артем Федорченко поставил произвольную программу Анастасии Зининой

Хореограф Артем Федорченко поставил произвольную программу .

Федорченко рассказал об этом в своих соцсетях и опубликовал совместное фото с фигуристкой.

Зинина тренируется под руководством Алексея Василевского и Юлии Лавренчук. В прошедшем сезоне спортсменка заняла 6-е место на чемпионате России.

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