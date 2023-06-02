Артем Федорченко поставил произвольную программу Анастасии Зининой

Теги сборная России фото женское катание Анастасия Зинина Артем Федорченко Фигурное катание

Хореограф Артем Федорченко поставил произвольную программу Анастасии Зининой.

Федорченко рассказал об этом в своих соцсетях и опубликовал совместное фото с фигуристкой.

Зинина тренируется под руководством Алексея Василевского и Юлии Лавренчук. В прошедшем сезоне спортсменка заняла 6-е место на чемпионате России.

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1 комментарий

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Додик Аксель
Интересно будет посмотреть, какое ПП Артём поставил Насте. Под какую музыку и в каком стиле.
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