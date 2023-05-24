Загитова опубликовала фото в купальнике: «Может, физически я уже и в Москве, но мысленно все еще в солнечном Дубае»

Алина Загитова показала фото в купальнике.

«Может, физически я уже и в Москве, но мысленно все еще в солнечном Дубае 🙌🏻», – написала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

Как и где отдыхают наши фигуристки: Загитова на островах, Акатьева в пустыне, Валиева сменила Эмираты на Мальдивы