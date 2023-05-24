Загитова опубликовала фото в купальнике: «Может, физически я уже и в Москве, но мысленно все еще в солнечном Дубае»

Теги сборная России фото женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова показала фото в купальнике.

«Может, физически я уже и в Москве, но мысленно все еще в солнечном Дубае 🙌🏻», – написала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

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247 комментариев

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Artemon1302
Наградил же Бог девчонку 🥰
+81
-21
+60
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ZAZ968
Алина, зачем ты так? Сейчас Плохих поплохеет же...
+67
-17
+50
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Гуля Резниченко
Алина, ты что творишь?
Второй фандом вообще не уснёт теперь 😁
+58
-11
+47
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Tatiana48
Фигура огонь конечно - гены, спорт и питание творят чудеса. Тоже хочется солнца и моря )
+52
-10
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Arzu0203
вот это бомбанула Алина после Плохиша!!! Знает, как ответить и чем. Какая точеная фигурка, красотища, глаз не отвести 😍😍😍
+48
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Зайка6006
Фигура отпад🤩
+46
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+37
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AllaS
Королева льда на яхте выглядит просто шикарно. Звезда .
Главное на обычных фото Алина выглядит круче фотосессий.
+42
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Веселый грибочек
Алина -- удивительная, восхитительная красавица! Фотографии -- огонь-огнище! 🔥🔥🔥
+42
-7
+35
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AllaS
Модель на фоне Паруса в Дубае . Алина ну очень хороша и это просто фото .
+35
-5
+30
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Verysia
Ух, ты какая красотка!
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АНтошка
сейчас кому-то совсем поплохеет ,не откачают парня ))
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+28
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TUGRI
Алинка красава))- троллит плохишей))
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Маргарита Михайловна
Алина конечно суперзвезда!
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Mimonot
Самая красивая фигуристка планеты!🔥🔥🔥💣💣💣❤️❤️❤️
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AllaS
Это в последний день они с Кристиной провели на яхте в Дубае 19 мая. Крис уже опубликовала свои фото в Инсте .
А Алина вся в учебе .
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ТАТка
Боже, как хороша! Восхитительна, сногсшибательна!

Ну и немного "токсична" 🤣, боюсь некоторые закомплексуют
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-4
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Lana-shu
Фотографии супер! Алинка шикарная
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TUGRI
помню слова Нейтана))- самые красивые ноги- Загитовой!))
+27
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Наталья Иванова
Вау! Необыкновенная красавица с обалденной фигурой!
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Додик Аксель
Знойная женщина ! Мечта поэта ! ( с ) От себя добавлю и не только... Красиво, естественно и целомудренно.
+26
-4
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Кто бы говорил
Неужели ещё кого-то удивляет, что Алину приглашают на различные мероприятия, на телевидение, в ведущие;)
Это ж какая красота , эстетика и ни капли пошлости.
+26
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katerianna
Красивые фото очаровательной Алины. Просто-огонь!
+24
-3
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Rush
Ответ Artemon1302
Наградил же Бог девчонку 🥰
И свой труд не малый в создании данной скульптуры.
+31
-10
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Competition Score
Ну, все. Домохозяины-футболеры сейчас все пальцы сотрут...
+28
-7
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ZAZ968
Ответ Artemon1302
Комментарий удален модератором
А про ноги кривые... В Сайтаме на первом месте на подиуме стояли самые красивые ноги
+24
-4
+20
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