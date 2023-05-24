Загитова опубликовала фото в купальнике: «Может, физически я уже и в Москве, но мысленно все еще в солнечном Дубае»
Алина Загитова показала фото в купальнике.
«Может, физически я уже и в Москве, но мысленно все еще в солнечном Дубае 🙌🏻», – написала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.
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Второй фандом вообще не уснёт теперь 😁
Главное на обычных фото Алина выглядит круче фотосессий.
А Алина вся в учебе .
Ну и немного "токсична" 🤣, боюсь некоторые закомплексуют
Это ж какая красота , эстетика и ни капли пошлости.