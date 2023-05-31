Федченко о программе «Круэлла» Горбачевой: «После ЧР задумались над тем, чтобы ее поменять. Вокруг нее было очень много негатива»

Теги сборная России женское катание Алина Горбачева Сергей Комолов Софья Федченко Фигурное катание

Тренер Софья Федченко рассказала, почему хотела сменить программу Алине Горбачевой в середине сезона.

«Дело было после взрослого чемпионата России. Мы задумались над тем, чтобы поменять программу под «Круэллу», потому что вокруг нее было очень много негатива — постоянно какой-то хейт со всех сторон: Алину все достают, меня все достают. Меня это не задевает, я могу абстрагироваться, а Алине было сложнее, хотя она тоже пыталась не обращать внимания.

Много людей говорили, что программа супер и все замечательно. С другой стороны, было много людей, которые прям конкретно очень сильно хейтили постановку.

Мы не могли откатать программу чисто уже третий старт: прошли два этапа Гран-при, чемпионат России. На тренировках Алина катает идеально, как только мы выходим на соревнования, постоянно что-то происходит, хотя программа вкатана, элементы легкие. Мы подумали, что огромное количество негатива все же поддавливает на спортсменку и нужно менять программу.

Алина давно хотела катать Восток. Мы даже рассматривали этот вариант на произвольную программу прошлого сезона, но отмели, потому что понравилась другая композиция.

И мы решили сделать короткую программу под восточную тематику прямо в середине сезона, после чемпионата России. Так получилось, что мы списались с Сергеем Комоловым, он предложил прилететь к нему в Дубай и поставить программу. Зимой мы уже были на чемоданах, но в последний момент решили, что хотим дожать эту «Круэллу», откатать ее чисто, и показать на старте, насколько это классно выглядит на тренировках. Алина очень здорово показывали смену образа из Эстеллы в Круэллу в рабочем процессе, а на стартах это смазывалось. Поэтому мы поставили задачу не сдаваться и не отступать, откатать эту программу так, чтобы все увидели эту задумку.

Начиная с Кубка Первого канала, который очень помог Алине поверить в себя, эта программа заиграла другими красками. И три старта после Нового года (КПК, Первенство России, финал Гран-при) Алинка катала программу здорово, эмоционально, ярко. Я рада, что мы в итоге оставили Круэллу.

Но идея поставить Восток все равно осталась. В апреле, когда был перерыв между шоу, мы поехали к Сергею Комолову в Дубай, поскольку он сам не мог прилететь в Россию. Приехали на пять дней, потренировались, выдохнули. Не могу сказать, что мы там расслабились — были на море всего два раза, но смена картинки, смена обстановки повлияли на нас очень позитивно. Слетали, поставили, очень довольны», — сказала Федченко.

Ого, 14-летняя фигуристка взяла олимпийскую музыку Трусовой – та самая «Круэлла» снова с нами, теперь под смех тренеров

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18 комментариев

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tanya_1111
Негатив в РФ льется абсолютно на всех фигуристок без исключения, тренеру и спортсмену придется как-то учится с этим жить.
+19
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*** Monik ***
Если Федченко ЭТО считает негативом, то что делать нашим топовым фигуристкам и их тренерам и хореографам?
Пусть закаляются, Российское ФК для сильных духом людей
+16
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+15
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Syndycate
Весь негатив и хейт Горбачевой - это детский лепет, по сравнению с хейтом других фигуристок (Загитовой, Трусовой, Валиевой и др) Что же будет с Горбачевой, если она с подобным столкнется?
+11
-2
+9
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galik55
Алина замечательная девочка, программа Круэла ей подходит. Удачи ей.
Напрягают жалобы тренера на негатив. Так это всегда будет, кому-то нравится , а кому-нет.
+18
-10
+8
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Natalia Solomakha
Пиарят этот тандем, с пока ещё скромными успехами, как не в себя - за чей счёт банкет?
+20
-13
+7
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Loliloo
То есть в провалах Горбачевой виновата Саша, Глейх и их фанаты, а не Горбачева?
+9
-4
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asusp527
Ответ Natalia Solomakha
Пиарят этот тандем, с пока ещё скромными успехами, как не в себя - за чей счёт банкет?
Наверное журналисты ухваттлись за нестандартную ситуацию...Остальые спокойно тренируются (и обыграют в итоге распиаренную, как почти всегда бывает)..
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Алеся Ткаченко
Федченко что цену себе и своей спортсменке набивает?
+6
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miladoc1
Ответ Natalia Solomakha
Пиарят этот тандем, с пока ещё скромными успехами, как не в себя - за чей счёт банкет?
Этот же вопрос, причем с никакими успехами…
+11
-7
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Ezhevika33
Ответ Syndycate
Весь негатив и хейт Горбачевой - это детский лепет, по сравнению с хейтом других фигуристок (Загитовой, Трусовой, Валиевой и др) Что же будет с Горбачевой, если она с подобным столкнется?
Вообще ни разу не видела хейта Горбачёвой за эту программу. Тренерша подымает очередной хайп на пустом месте.
+5
-1
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Маргарита В Сафронова
Мне Круэлла очень понравилась. Алина делала её совершенно по-своему, она не копировала Сашу
Но, конечно, хочется видеть новые программы.
+12
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asusp527
Смена пограммы от негатива не избавит.Ибо негативна сама ситуация и от этого не уйти...
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Валерий Петров
Ответ Natalia Solomakha
Пиарят этот тандем, с пока ещё скромными успехами, как не в себя - за чей счёт банкет?
Кто пиарит-то?
+5
-2
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D-r. Peter
Что за негатив она имеет ввиду? Комментарии типа тех, что пишут на спортсе? Так это не негатив, а деррьмо обыкновенное, не стоящее внимания.
+5
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Светлана Менова
Ответ Natalia Solomakha
Пиарят этот тандем, с пока ещё скромными успехами, как не в себя - за чей счёт банкет?
Их Плющенко с Рудковской распиарили своими наездами.
+7
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