Федченко о программе «Круэлла» Горбачевой: «После ЧР задумались над тем, чтобы ее поменять. Вокруг нее было очень много негатива»

Тренер Софья Федченко рассказала, почему хотела сменить программу Алине Горбачевой в середине сезона.

«Дело было после взрослого чемпионата России. Мы задумались над тем, чтобы поменять программу под «Круэллу», потому что вокруг нее было очень много негатива — постоянно какой-то хейт со всех сторон: Алину все достают, меня все достают. Меня это не задевает, я могу абстрагироваться, а Алине было сложнее, хотя она тоже пыталась не обращать внимания.

Много людей говорили, что программа супер и все замечательно. С другой стороны, было много людей, которые прям конкретно очень сильно хейтили постановку.

Мы не могли откатать программу чисто уже третий старт: прошли два этапа Гран-при, чемпионат России. На тренировках Алина катает идеально, как только мы выходим на соревнования, постоянно что-то происходит, хотя программа вкатана, элементы легкие. Мы подумали, что огромное количество негатива все же поддавливает на спортсменку и нужно менять программу.

Алина давно хотела катать Восток. Мы даже рассматривали этот вариант на произвольную программу прошлого сезона, но отмели, потому что понравилась другая композиция.

И мы решили сделать короткую программу под восточную тематику прямо в середине сезона, после чемпионата России. Так получилось, что мы списались с , он предложил прилететь к нему в Дубай и поставить программу. Зимой мы уже были на чемоданах, но в последний момент решили, что хотим дожать эту «Круэллу», откатать ее чисто, и показать на старте, насколько это классно выглядит на тренировках. Алина очень здорово показывали смену образа из Эстеллы в Круэллу в рабочем процессе, а на стартах это смазывалось. Поэтому мы поставили задачу не сдаваться и не отступать, откатать эту программу так, чтобы все увидели эту задумку.

Начиная с Кубка Первого канала, который очень помог Алине поверить в себя, эта программа заиграла другими красками. И три старта после Нового года (КПК, Первенство России, финал Гран-при) Алинка катала программу здорово, эмоционально, ярко. Я рада, что мы в итоге оставили Круэллу.

Но идея поставить Восток все равно осталась. В апреле, когда был перерыв между шоу, мы поехали к Сергею Комолову в Дубай, поскольку он сам не мог прилететь в Россию. Приехали на пять дней, потренировались, выдохнули. Не могу сказать, что мы там расслабились — были на море всего два раза, но смена картинки, смена обстановки повлияли на нас очень позитивно. Слетали, поставили, очень довольны», — сказала .

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