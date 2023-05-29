Алина Горбачева: «Почему летаю вместе с тренером? Чтобы не забыть, как прыгать пятерной тулуп, пока отдыхаю»

Теги сборная России женское катание Никита Михайлов Алина Горбачева Ольга Рябенко Софья Федченко Фигурное катание

Алина Горбачева ответила на вопросы о совместном отдыхе с тренером и идеальном весе.

– Какой вес при твоем росте?

– Идеальный вес – 37 кг при росте 154.

– Почему ты летаешь вместе со своим тренером (Софьей Федченко – Sports.ru)?

– Чтобы не забыть, как прыгать пятерной тулуп, пока отдыхаю.

– Как вы выбираете место для отдыха?

– Выбирает всегда Софья Анатольевна, потом говорит мне, куда мы полетим. Иногда не говорит куда, в прошлом году был сюрприз.

– Почему не ставишь у Михайлова?

– Почему нет? Произвольная будет от Никиты Олеговича.

– Какие были ощущения, когда выиграла свои первые соревнования?

– Самые первые уже не помню, но помню, что обрадовалась. А когда выиграла ПР, долго не могла осознать и поверить, что это получилось. Через неделю примерно только поняла!

– Кто придумывает платья на сезон?

– Ольга Рябенко, – написала фигуристка.

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37 комментариев

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asusp527
Всё здесь ненормально.
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Jessi
Если Горбачёва весит 37, то сколько весит Петросян-27???
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Ритт
Для поездок нужно разрешение от родителей, т.к. Алина несовершеннолетняя. А раз летает с тренером на отдых, значит нет проблем и мама не против и дает разрешение! Все норм.
+10
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Роман Волков
Ответ Olga.t
У ребёнка есть родная мать, зачем нужна вторая? Тренер должен быть тренером, помогать в чём-то, но не заменять маму.
Алина Живёт у Софьи, она всё время вместе с ней.
Можно называть это как угодно, но фактически...
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Olga.t
Ответ Роман Волков
Софья Федченко Алине вторая Мать, она живёт вместе с ней, работает, отдыхает! Что тут ещё можно добавить.
У ребёнка есть родная мать, зачем нужна вторая?
Тренер должен быть тренером, помогать в чём-то, но не заменять маму.
+12
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Vendetta4111323
Ответ Jessi
Попробуй не дай такой как Федченко разрешение . Мать действительно любит дочь и не вставляет палки в колёса, несмотря на скандальные высказывания Горбачёвой и Федченко
Какой такой? Взяла бы и не дала, если бы была жестко против. Ерунду не пишите
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Ритт
Красное платье в прошлогодней Круэле от Рябенко? Красивое!!!
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Vendetta4111323
Ответ Бильм@н
Кто её так продвигает активно? Недели ни проходит, чтобы не было упоминания об этой юниорке или её тренерши.
Они себя сами продвинули, результатами в сезоне, представляете себе, так тоже можно

Без вбросов «акселек давай», без фотосессий, без плясок в новогодних шоу, и даже без айфонов за квад
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Hiro Nakamura
А она шутница)
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Angry_bear
Ответ Jessi
Если Горбачёва весит 37, то сколько весит Петросян-27???
У Адельки и рост соответствующий - метр с кепкой)
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Olga.t
Ответ Алексей Токарев
Значит Алине не хватает мамы, если тренеру приходится её заменять.
Да, у девочки непростые отношения с мамой, но тренер никак не способствует улучшению ситуации. Возможно, и даже вероятно, она поддерживает таким образом свою воспитанницу, но здесь очень тонкая грань...
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Роман Волков
Софья Федченко Алине вторая Мать, она живёт вместе с ней, работает, отдыхает! Что тут ещё можно добавить.
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76yjgh98tr675dyt45
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Ответ Бильм@н
Кто её так продвигает активно? Недели ни проходит, чтобы не было упоминания об этой юниорке или её тренерши.
Тренерша инвестировала, от матери отобрала, на последние тащит к ней внимание
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76yjgh98tr675dyt45
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Ритт
Для поездок нужно разрешение от родителей, т.к. Алина несовершеннолетняя. А раз летает с тренером на отдых, значит нет проблем и мама не против и дает разрешение! Все норм.
Там мама похоже в шоке и думает что так лучше. А зря думает. Тренерша очень себе на уме.
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Светлана Менова
Ответ Ритт
Красное платье в прошлогодней Круэле от Рябенко? Красивое!!!
Да, она же сказала, что все костюмы от Рябенко. Напрасно на неё бочку гонят, она не придумывает полностью дизайн, а просто делает то, что её просит тренерская группа.
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Ответ Алексей Токарев
Значит Алине не хватает мамы, если тренеру приходится её заменять.
Если не хватает матери, пусть с матерью живёт. Что за бред? Тётка девчонку вытащила из семьи и юзает.
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Angry_bear
Ответ Алексей Токарев
Значит Алине не хватает мамы, если тренеру приходится её заменять.
Тут другое: зачастую ради высоких результатов спортсмены практически живут вне семьи, зато рядом с тренером. Ибо тренер не только на спортплощадке тренирует, но и контролирует досуг и рацион спортсмена...Мама дома так не проконтролирует, и покормит чем-то вкусненьким и вредненьким, и спать попозже и подольше разрешит и тд..))))
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76yjgh98tr675dyt45
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Потому что федченко нужно проверить соц службам что там за отношения у неё с девочкой и почему она её против матери настроила. Какой может быть отдых совместный у тренера и ученицы?
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Маргарита В Сафронова
Потому что несовершеннолетняя, а тренер—опекун)
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Владислава Крюкова
Ответ Olga.t
Да, у девочки непростые отношения с мамой, но тренер никак не способствует улучшению ситуации. Возможно, и даже вероятно, она поддерживает таким образом свою воспитанницу, но здесь очень тонкая грань...
Как жизнь с человеком, с которым непростые отношения, улучшит ситуацию? Пусть даже это мама девочки? Почему вы не думаете, что жизнь с тренером как раз этому способствует? Она общаться им не мешает, видится тоже, у девочки есть выбор.
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Ir_rish
Ответ Роман Волков
Софья Федченко Алине вторая Мать, она живёт вместе с ней, работает, отдыхает! Что тут ещё можно добавить.
Tут не только добавлять, а и комментировать не стоило.
Но вам же понадобилось высказаться.
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Идеальный шторм
Ответ Jessi
Если Горбачёва весит 37, то сколько весит Петросян-27???
Норма обычно рост минус 120
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Алексей Токарев
Ответ Olga.t
У ребёнка есть родная мать, зачем нужна вторая? Тренер должен быть тренером, помогать в чём-то, но не заменять маму.
Значит Алине не хватает мамы, если тренеру приходится её заменять.
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Евгения Гринева
Главное, чтобы в пубертат ничего не перемкнуло и не появилось третьей семьи)
Свежо: "я повернулась и увидела около бортика тех людей, которых я очень давно хотела видеть рядом с собой. На данный момент для меня это лучшие тренеры, лучший друг и хореограф. Это что-то невообразимое – это чувство настоящей человеческой поддержки"
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Бильм@н
Ответ Vendetta4111323
Они себя сами продвинули, результатами в сезоне, представляете себе, так тоже можно Без вбросов «акселек давай», без фотосессий, без плясок в новогодних шоу, и даже без айфонов за квад
Какими результатами? Они смогли только на первенстве по юниорам у детей 13-14 летних медаль отжать.
И провокационных интервью от ее тренерши было не меньше, как и фотосессий разных.
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