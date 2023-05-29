Алина Горбачева: «Почему летаю вместе с тренером? Чтобы не забыть, как прыгать пятерной тулуп, пока отдыхаю»
Алина Горбачева ответила на вопросы о совместном отдыхе с тренером и идеальном весе.
– Какой вес при твоем росте?
– Идеальный вес – 37 кг при росте 154.
– Почему ты летаешь вместе со своим тренером (Софьей Федченко – Sports.ru)?
– Чтобы не забыть, как прыгать пятерной тулуп, пока отдыхаю.
– Как вы выбираете место для отдыха?
– Выбирает всегда Софья Анатольевна, потом говорит мне, куда мы полетим. Иногда не говорит куда, в прошлом году был сюрприз.
– Почему не ставишь у Михайлова?
– Почему нет? Произвольная будет от Никиты Олеговича.
– Какие были ощущения, когда выиграла свои первые соревнования?
– Самые первые уже не помню, но помню, что обрадовалась. А когда выиграла ПР, долго не могла осознать и поверить, что это получилось. Через неделю примерно только поняла!
– Кто придумывает платья на сезон?
– Ольга Рябенко, – написала фигуристка.
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Можно называть это как угодно, но фактически...
Тренер должен быть тренером, помогать в чём-то, но не заменять маму.
Без вбросов «акселек давай», без фотосессий, без плясок в новогодних шоу, и даже без айфонов за квад
Но вам же понадобилось высказаться.
Свежо: "я повернулась и увидела около бортика тех людей, которых я очень давно хотела видеть рядом с собой. На данный момент для меня это лучшие тренеры, лучший друг и хореограф. Это что-то невообразимое – это чувство настоящей человеческой поддержки"
И провокационных интервью от ее тренерши было не меньше, как и фотосессий разных.