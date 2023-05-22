Алина Горбачева: «Знаю, как тренерам со мной бывает непросто, очень ценю терпение и веру в меня. Обещаю в новом сезоне повзрослеть и радовать новыми победами»

Теги сборная России женское катание Влада Данилкина Алина Горбачева Софья Федченко Фигурное катание

Фигуристка Алина Горбачева оценила итоги минувшего сезона.

Ранее 15-летняя спортсменка выиграла первенство России среди юниоров и вышла в финал взрослого Гран-при страны, где заняла шестое место.

«Сезон-2022/2023 окончен! Он был очень ярким и интересным для меня. Встречались трудности, но благодаря моей команде, я смогла все преодолеть и выполнить 2 из 2 целей на сезон, чему я очень рада!

Впереди небольшой отдых, потом экзамены и новый сезон. Хочу сказать огромное спасибо моим тренерам! Знаю, как вам со мной бывает непросто, я очень ценю ваше терпение и веру в меня, обещаю в новом сезоне повзрослеть и радовать вас новыми победами!

Благодарю всех специалистов, которые работали со мной, болельщиков за поддержку и, внимание, моего спонсора за финансовую поддержу!» – написала 15-летняя фигуристка в инстаграме.

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68 комментариев

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Julie Chem
Хочется только пожелать успехов этой замечательной девочке. Встать на коньки первый раз в 7 лет и профессионально заниматься спортом на достаточно высоком уровне, да ещё и прыгая четверные... - это невероятно просто! Да, над трикселем нужно работать, как и над презентацией программы и пластинкой, но Алина - очень способная, на мой взгляд. Надеюсь, у неё многое получится в спорте)
+37
-13
+24
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Лека-Лека
Алина на мой взгляд перспективная девочка.
Очень интересно будет за ней наблюдать.
Творческим людям всегда нелегко друг с другом.
Удачи Алине и ее тренерам!!!
+31
-16
+15
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Маргарита В Сафронова
Алина ярко вошла в топ. Артистка с квадами. Очень интересно будет наблюдать за еӗ развитием. Многие тренеры мечтают терпеть такой талант.)
+31
-17
+14
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Бильм@н
Ответ Darth_Pershman
Удачи Алине в новом сезоне, надеюсь, она ещё не раз утрёт нос бракодемикам.
Ха, а если она "утрет нос" хрустам тоже порадуетесь?
+24
-11
+13
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Elena Savanuk
Харизматичной, артистичной и техничной фигуристке Алине хочется пожелать , в первую очередь, здоровья, а все остальные нужные качества для женской одиночки у нее, на мой взгляд, имеются .
+13
-7
+6
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Darth_Pershman
Ответ Бильм@н
По-моему пока только ТШТ грибуют вовсю и моргают на ошибках.
Что-то пока не заметил, чтобы кому-то из ТШТ рисовали на 20+ баллов больше выкатанного, рисовали 3-4 уровень при реально 1-2, и просто не отмечали ряд ошибок в протоколах, как Титовой или Туктамышевой, или парням бракодемии.
+10
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Бильм@н
Ответ 22somebody22
Хрустам она "утрет нос" только если сама хрустом станет.
А ну да, этерибонусы никому не перебить.
+11
-6
+5
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Syndycate
Ответ Oleandra
ну ещё бы сейчас её задвигать стали, после выученного трикселя.. и квадов в ПП.
На прошлом ЧР это не помешало им засунуть ее с двумя квадами под Щербакову бесквадную🤣
+14
-10
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Oleandra
Ответ Syndycate
Она получала как раз свои баллы, а в этом сезоне ее начали грибовать, ибо она единственная по сути взрослая у Тутберидзе, кого можно на международку отправить в случае допуска, как бы смешно это не звучало) Петросян единственная взрослая, ахаха, реально анекдот)
ну ещё бы сейчас её задвигать стали, после выученного трикселя.. и квадов в ПП.
+11
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Mion
Алине удачи в новом сезоне. Не факт, что он будет проще прошедшего.
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Mion
Ответ Ezhevika33
Комментарий удален модератором
А у вас принято сразу людей по кучкам делить?) Ведь никак же невозможно, чтобы человеку нравились и Петросян, и Муравьева, и Горбачева?)) а иногда и Туктамышева 😨😨😨
+4
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Светлана Менова
Яна, тебе всё равно не справиться с Федченко, сколько бы минусяторов ты ни нагнала ;)

Алине удачи с освоением трикселя, жду в следующем сезоне!
+14
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Verysia
Ответ Лена Самойлова
на колготки нормальные хоть дали ли денег?)), надеюсь выкинула это желто-грязное нечто, как из бабушкиного сундука
Интересно, сколько вам лет, чтобы на благодарность девочки вылить вот это?
+4
-2
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Oleandra
Ответ Syndycate
Аделию задвигали? Лол🤣
да ещё как.
+13
-11
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Oleandra
Ответ Бильм@н
Что значит засунули? Горбачева упала с одного из квадов. А у Муры и Туктамышевой были триксели в КП и ПП .
уже понятно, что трикселя у нас кроют квады.. Туктамышева с триксельками обошла Аделию с трикселями и квадами.
+5
-3
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Verysia
Удачи, Алина, тебе и твоей команде. Здоровья и красивых побед в новом сезоне.
+4
-2
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Iririna
Дерзай,Алина!У тебя хороший потенциал!Пусть новый сезон принесёт новые победы.
+18
-16
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Oleandra
Ответ Syndycate
На прошлом ЧР это не помешало им засунуть ее с двумя квадами под Щербакову бесквадную🤣
ну а на этом ЧР Горбачёву засунули под безквадных Муравьёву и Туктамышеву, и Аделию кстати тоже..
+10
-8
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Princess23
Ответ Владислава Крюкова
А вы её родительница? Чтоб за бестактность обсуждать личные взаимоотношения девочки со своими родителями?
Я когда интервью ее тренерши прочитала, вот точно так же подумала - что за бестактность
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Ezhevika33
Ответ Syndycate
Ну тебе то лучше знать какие у нее отношения с родителями и с тренером)
То есть по твоему её родители ничего не вложили в её занятия фигурным?
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Владислава Крюкова
Ответ Ezhevika33
Про родителей даже и не вспомнила. Молодец, тренер, хорошо поработала с ученицей. Девочка уже полностью зависима от чужого человека.
А вы её родительница? Чтоб за бестактность обсуждать личные взаимоотношения девочки со своими родителями?
+7
-6
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tull
Ответ Oleandra
Без трикселя в КП она никому нос не утрёт, даже Туктамышевой.. в КП её будут задвигать сразу подо всех, как Аделию в своё время задвигали..
триксель дело наживное. Ей лет мало, физ подготовка хорошая. Научится делать
+3
-2
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22somebody22
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Бильм@н
Ха, а если она "утрет нос" хрустам тоже порадуетесь?
Хрустам она "утрет нос" только если сама хрустом станет.
+11
-10
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Lada
Поздравляю Алину с выигранным Первенством. Это очень серьезное достижение. Успехов ей будущем.
+9
-8
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Светлана Менова
Ответ Лена Самойлова
смотри, как бы Федченко не справилась с твоей тутберидзе, она-то помоложе будет и посимпатичнее, даже без вмешательства хирургов и тонны ботокса))
Тутберидзе не моя, а своя собственная. А пусть попытается справиться. Я только "за". Софья Федченко - настоящий тренер и труженица, которая себя сделала сама. Если у неё получится обойти Тутберидзе, я только поаплодирую. Потому что она не будет ныть журналистам, как Плющенко, жалуясь на судей. А будет работать и совершенствоваться.
+4
-3
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