Алина Горбачева: «Знаю, как тренерам со мной бывает непросто, очень ценю терпение и веру в меня. Обещаю в новом сезоне повзрослеть и радовать новыми победами»

Фигуристка Алина Горбачева оценила итоги минувшего сезона.

Ранее 15-летняя спортсменка выиграла первенство России среди юниоров и вышла в финал взрослого Гран-при страны, где заняла шестое место.

«Сезон-2022/2023 окончен! Он был очень ярким и интересным для меня. Встречались трудности, но благодаря моей команде, я смогла все преодолеть и выполнить 2 из 2 целей на сезон, чему я очень рада!

Впереди небольшой отдых, потом экзамены и новый сезон. Хочу сказать огромное спасибо моим тренерам! Знаю, как вам со мной бывает непросто, я очень ценю ваше терпение и веру в меня, обещаю в новом сезоне повзрослеть и радовать вас новыми победами!

Благодарю всех специалистов, которые работали со мной, болельщиков за поддержку и, внимание, моего спонсора за финансовую поддержу!» – написала 15-летняя фигуристка в инстаграме.

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