Пресс-атташе ВФЛА об участии фигуристок в забеге: «Это поддерживает имидж легкой атлетики и дает популяризацию, что такие известные спортсменки выступают у нас»
В ВФЛА прокомментировали участие фигуристок в забеге в рамках Недели легкой атлетики.
Забег состоится 5 июня на Никольской улице в Москве. Алина Загитова, Камила Валиева, Софья Акатьева и Аделия Петросян выступят на дистанции 60 м.
«Да, конечно, это правда. Они сильнейшие фигуристки и решили пробежаться. Это поддерживает имидж легкой атлетики и дает популяризацию, что такие известные спортсменки выступают у нас.
Там еще будет много сюрпризов, о которых мы потом сообщим.
В прошлый раз была Александра Трусова, сейчас другие фигуристки, одних и тех же не приглашаем. Пытаемся расширить круг спортсменов, которые бы показали себя в легкой атлетике в том числе.
Можем ожидать других фигуристов? Время покажет, пока мы готовим эти соревнования», — заявила пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики Алла Глущенко.
Тоже для поддержки имиджа Фигурного.
Можно в качестве зрителей на трибунах.