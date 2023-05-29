Пресс-атташе ВФЛА об участии фигуристок в забеге: «Это поддерживает имидж легкой атлетики и дает популяризацию, что такие известные спортсменки выступают у нас»

Теги Бег сборная России ВФЛА женское катание Алла Глущенко Алина Загитова Камила Валиева Софья Акатьева Аделия Петросян Фигурное катание

В ВФЛА прокомментировали участие фигуристок в забеге в рамках Недели легкой атлетики.

Забег состоится 5 июня на Никольской улице в Москве. Алина ЗагитоваКамила ВалиеваСофья Акатьева и Аделия Петросян выступят на дистанции 60 м. 

«Да, конечно, это правда. Они сильнейшие фигуристки и решили пробежаться. Это поддерживает имидж легкой атлетики и дает популяризацию, что такие известные спортсменки выступают у нас.

Там еще будет много сюрпризов, о которых мы потом сообщим.

В прошлый раз была Александра Трусова, сейчас другие фигуристки, одних и тех же не приглашаем. Пытаемся расширить круг спортсменов, которые бы показали себя в легкой атлетике в том числе.

Можем ожидать других фигуристов? Время покажет, пока мы готовим эти соревнования», — заявила пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики Алла Глущенко.

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2 комментария

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Rush
Будем ждать легкоатлетов на катках!!!
Тоже для поддержки имиджа Фигурного.
Можно в качестве зрителей на трибунах.
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