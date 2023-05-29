Дмитрий Губерниев: «Буду на Неделе легкой атлетики комментировать. Но если Загитова узнает, что там буду я, она по традиции не придет»

Теги Бег сборная России Дмитрий Губерниев женское катание Алина Загитова Ольга Бузова Камила Валиева Софья Акатьева Аделия Петросян Фигурное катание

Дмитрий Губерниев заявил, что Ольга Бузова выиграет забег на 60 м с участием фигуристок.

Забег состоится 5 июня на Никольской улице в Москве в рамках Недели легкой атлетики. В нем примут участие Алина Загитова, Камила ВалиеваСофья Акатьева и Аделия Петросян.

«Дистанция маленькая, поэтому может быть все что угодно. Вообще Бузова победит. Знаю, что она готовится усиленно.

Здорово, что фигуристки принимают участие в Неделе легкой атлетики, развиваются, Трусова прыгала в длину. Легкая атлетика в Москве – это больше, чем королева спорта, особенно в наши непростые времена.

Вообще все спортсмены пробуют себя в других видах спорта. Бег – основополагающее базовое упражнение для тренировок. Самое главное – хорошо размяться, чтобы, не дай бог, не растянуть какую-нибудь мышцу или сухожилие.

Девчонкам желаю удачи. Я сам буду на Неделе легкой атлетики комментировать. Но, правда, если Алина Загитова узнает, что там буду я, она по традиции не придет», – сказал Губерниев.

Материалы по теме

44 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ольга Ив
Дмитрий, по какой традиции, где вы были, а она не пришла?? Мда, все-таки, когда быстро говоришь, заговариваешься.... 😊
+33
-2
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Птичка певчая
Кто о чем, а Губер о Загитовой. Ничего другого от него и не ожидалось. Не переживайте, Дмитрий, Алина придет, пробежит дистанцию. А вы в толпе постоите,посмотрите, так уж и быть.
+33
-3
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
andrej shabanov
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
боже, что он опять несёт...
какая ТРАДИЦИЯ?!
Когда это Алина куда-то не приехала из-за него???
+24
0
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olga.t
Безответная любовь - страшное дело, может до суицида довести... Тьфу-тьфу-тьфу)
+21
-1
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marina Syrovova
А когда она не приходила?
+20
0
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Додик Аксель
Сам бы побегал на Неделе лёгкой атлетике, чем с микрофоном дефилировать и донимать участников соревнований.
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Туц
Губерниев что то путает, или приверает. Это он за Алиной бегает а не она от него. Она ни разу не меняла планов только потому что там будет он и сейчас не поменяет. Свое влияние на Алину он явно преувеличивает.
+17
-3
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jessi
Губерниев помешан на Алине
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arzu0203
так и скажи--не пошёл бы комментировать, если б Алина не бежала, не может Губкин без Загитовой
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Колосов
У Димы бомбит до сих пор от признания Загитовой лучшей ведущей года. Его можно понять, если задуматься
+16
-4
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ольга Ив
Ответ Marina Syrovova
А когда она не приходила?
Товарищ заговорился 😊
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anna Leonova
Сам не приходи.
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lennuci
Ответ Додик Аксель
Сам бы побегал на Неделе лёгкой атлетике, чем с микрофоном дефилировать и донимать участников соревнований.
Так он вроде бегал в прошлом году с Ягудиным, пузом тряс, пришел последним.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Адриана
Так ты там и будешь только потому, что Алина будет😃, думаю, она тебя не заметит, не надейся.
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Адриана
Ответ Туц
Губерниев что то путает, или приверает. Это он за Алиной бегает а не она от него. Она ни разу не меняла планов только потому что там будет он и сейчас не поменяет. Свое влияние на Алину он явно преувеличивает.
Он так маскирует свою "маниакальную зависимость" от девочки, бедняга.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lana-shu
Ответ Туц
Губерниев что то путает, или приверает. Это он за Алиной бегает а не она от него. Она ни разу не меняла планов только потому что там будет он и сейчас не поменяет. Свое влияние на Алину он явно преувеличивает.
Только хотела написать. Алина планы не меняет, а проявляет постоянство и игнорит Губера
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rashida
Ответ scorp19
Было бы неплохо, Дмитрий )) Но думаю всё таки придёт. Для жураналюжки это же самое важное пробежать 60м рядом с действующими спортсменами )) Другим ничем журналист не занимается 😂 Хотя по логике она должна была бы не бежать, а рядом с тобой комментировать раз уж полезла в профессию.
Как вы в лужу сели ---в прошлом году в забеге принимал участие ваш любимый жураналюжка --Дмитрий Губерниев . Но вам это было не интересно --кто он такой---толи дело ---Королева ФК Алина Загитова.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Versa
Ответ andrej shabanov
боже, что он опять несёт... какая ТРАДИЦИЯ?! Когда это Алина куда-то не приехала из-за него???
да он просто заврался)) ничего нового
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rashida
Ответ Ольга Ив
Дмитрий, по какой традиции, где вы были, а она не пришла?? Мда, все-таки, когда быстро говоришь, заговариваешься.... 😊
Это он обиделся , что ему отказали комментировать тренировку по боксу.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rashida
Ответ Маргарита Михайловна
Алина Загитова обеспечивает успех любого мероприятия! Поэтому организаторы пойдут на всё ради её участия.
Они могут убрать Губерниева , как с показательными по боксу .А Алина ,вы правильно заметили -это успех мероприятия.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AllaS
Вроде без упоминания имени Алины уже и не могёт . Странное душевное состояние чела.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lana-shu
Ответ Алексей Токарев
Комментарий удален пользователем
Не помню, чтобы раньше Алина принимала участие в забеге.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rush
Ответ Toba Door
Видела Алина с шашиной зрелище очень неоднозначное, шашина идет посредине дорожки как звезда и сзади Алина плетется как охраник сбоку
Когда и где? Не фантазируйте.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Додик Аксель
Ответ Lennuci
Так он вроде бегал в прошлом году с Ягудиным, пузом тряс, пришел последним.
Было дело. Но ему регулярно надо бегать, чтобы пивной живот уменьшить.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Адриана
Ответ Птичка певчая
Кто о чем, а Губер о Загитовой. Ничего другого от него и не ожидалось. Не переживайте, Дмитрий, Алина придет, пробежит дистанцию. А вы в толпе постоите,посмотрите, так уж и быть.
И в очередной раз облизнётся.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий