Дмитрий Губерниев: «Буду на Неделе легкой атлетики комментировать. Но если Загитова узнает, что там буду я, она по традиции не придет»
Дмитрий Губерниев заявил, что Ольга Бузова выиграет забег на 60 м с участием фигуристок.
Забег состоится 5 июня на Никольской улице в Москве в рамках Недели легкой атлетики. В нем примут участие Алина Загитова, Камила Валиева, Софья Акатьева и Аделия Петросян.
«Дистанция маленькая, поэтому может быть все что угодно. Вообще Бузова победит. Знаю, что она готовится усиленно.
Здорово, что фигуристки принимают участие в Неделе легкой атлетики, развиваются, Трусова прыгала в длину. Легкая атлетика в Москве – это больше, чем королева спорта, особенно в наши непростые времена.
Вообще все спортсмены пробуют себя в других видах спорта. Бег – основополагающее базовое упражнение для тренировок. Самое главное – хорошо размяться, чтобы, не дай бог, не растянуть какую-нибудь мышцу или сухожилие.
Девчонкам желаю удачи. Я сам буду на Неделе легкой атлетики комментировать. Но, правда, если Алина Загитова узнает, что там буду я, она по традиции не придет», – сказал Губерниев.
какая ТРАДИЦИЯ?!
Когда это Алина куда-то не приехала из-за него???