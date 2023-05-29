Татьяна Тарасова: «Кто быстрее – Валиева, Загитова, Акатьева или Петросян? Сложно сказать, каждая из них может победить»

Теги Татьяна Тарасова Бег сборная России женское катание Алина Загитова Камила Валиева Софья Акатьева Аделия Петросян Фигурное катание

Татьяна Тарасова высказалась о предстоящем забеге на 60 м с участием фигуристок.

Забег состоится 5 июня на Никольской улице в Москве в рамках Недели легкой атлетики. В нем примут участие Алина Загитова, Камила Валиева, Софья Акатьева и Аделия Петросян.

«Отличная идея, могу только поддержать. Для фигуристов как раз очень подходят короткие дистанции.

Мы ведь тоже активно занимаемся физической подготовкой, с детства готовы к таким нагрузкам. Раньше и вовсе часто проводили сборы вместе с легкоатлетами. Прыжки в длину тоже хороши, но в меньшей степени.

Насчет ненужных травм опасений нет, так как фигуристы профессионально занимаются легкой атлетикой.

Кто быстрее – Валиева, Загитова, Акатьева или Петросян? Сложно сказать, каждая из них может победить», – сказала Тарасова.

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9 комментариев

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lanfqk
Ответ Бедоносец
Победит молодость - Аделия Петросян.💪 АЗ тоже будет первой...с конца.🤣
В чем интерес оскорблять Загитову в данной ситуации? Девочки молодцы, популяризируют легкую атлетику.
+7
-2
+5
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Natalia Bagaeva
Обзвон? 😜 реально?🤣
+6
-2
+4
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Маргарита В Сафронова
Алина! Алина!! Алинаа!!! Главное, чтобы всем было весело!
+3
-3
0
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Rush
Только хрустальные будут?
0
0
0
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