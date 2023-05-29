Татьяна Тарасова: «Кто быстрее – Валиева, Загитова, Акатьева или Петросян? Сложно сказать, каждая из них может победить»

Татьяна Тарасова высказалась о предстоящем забеге на 60 м с участием фигуристок.

Забег состоится 5 июня на Никольской улице в Москве в рамках Недели легкой атлетики. В нем примут участие , , и .

«Отличная идея, могу только поддержать. Для фигуристов как раз очень подходят короткие дистанции.

Мы ведь тоже активно занимаемся физической подготовкой, с детства готовы к таким нагрузкам. Раньше и вовсе часто проводили сборы вместе с легкоатлетами. Прыжки в длину тоже хороши, но в меньшей степени.

Насчет ненужных травм опасений нет, так как фигуристы профессионально занимаются легкой атлетикой.

Кто быстрее – Валиева, Загитова, Акатьева или Петросян? Сложно сказать, каждая из них может победить», – сказала .