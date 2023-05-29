Ягудин о забеге на 60 м с фигуристками: «Возможно, буду сам принимать участие. Почему не попробовать?»

Алексей Ягудин высказался о предстоящем забеге на 60 м с участием фигуристок.

Забег состоится 5 июня на Никольской улице в Москве в рамках Недели легкой атлетики. В нем примут участие , , и .

«Здорово. Круто. Понятия не имею, кто победит. Вполне возможно, буду сам принимать участие. Почему не попробовать? Мы же не говорим о спорте высших достижений, мне, например, всегда нравилось поиграть в футбол, хоккей, почему бы не пробежать, почему бы не попробовать себя в толкании ядра и так далее?

Спорт объединяет, ничего такого, что фигуристы пробуют себя в каких-то других спортивных направлениях. Наоборот, приветствую.

В принципе, у фигуристов же есть бег в плане подготовки к ледовым тренировкам, мы тоже бегаем какие-то кроссы длительные и бегаем на мелкие дистанции, но фигуристы – они достаточно взрывные. У нас программы – и короткая, и произвольная максимум 4,5 минуты или 4 минуты 40 секунд.

На короткие дистанции мы можем спокойно попробовать – не конкурировать, но показать себя во всей красе», – сказал .