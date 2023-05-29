Ягудин о забеге на 60 м с фигуристками: «Возможно, буду сам принимать участие. Почему не попробовать?»

Теги Алексей Ягудин Бег сборная России мужское катание женское катание Алина Загитова Камила Валиева Софья Акатьева Аделия Петросян Фигурное катание

Алексей Ягудин высказался о предстоящем забеге на 60 м с участием фигуристок.

Забег состоится 5 июня на Никольской улице в Москве в рамках Недели легкой атлетики. В нем примут участие Алина ЗагитоваКамила ВалиеваСофья Акатьева и Аделия Петросян.

«Здорово. Круто. Понятия не имею, кто победит. Вполне возможно, буду сам принимать участие. Почему не попробовать? Мы же не говорим о спорте высших достижений, мне, например, всегда нравилось поиграть в футбол, хоккей, почему бы не пробежать, почему бы не попробовать себя в толкании ядра и так далее?

Спорт объединяет, ничего такого, что фигуристы пробуют себя в каких-то других спортивных направлениях. Наоборот, приветствую.

В принципе, у фигуристов же есть бег в плане подготовки к ледовым тренировкам, мы тоже бегаем какие-то кроссы длительные и бегаем на мелкие дистанции, но фигуристы – они достаточно взрывные. У нас программы – и короткая, и произвольная максимум 4,5 минуты или 4 минуты 40 секунд.

На короткие дистанции мы можем спокойно попробовать – не конкурировать, но показать себя во всей красе», – сказал Ягудин.

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9 комментариев

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Rashida
Ответ juventus97@vk.com
Забавно, но интересно будет посмотреть - если Ягудин будет выступать конечно 😀
Все правильно он сказал , не конкурировать , а принять участие.
+5
0
+5
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juventus97@vk.com
Забавно, но интересно будет посмотреть - если Ягудин будет выступать конечно 😀
+3
-1
+2
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Olga.t
"Лёша может всё")))
Конечно, почему не пробежать, Алексей в хорошей форме.
Это Губерниев уже в телевизор не помещается, а Ягудин - огурчик!
+1
0
+1
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Анастасия Платонова
— Бегут кареты и телеги,
Бежит осёл, бежит ручей,
И в размышлениях о беге
Ягудин сам не спит ночей!
— А кто не любит быстрый бег,
Тот не нормальный человек!
+1
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0
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Роман Волков
Интересно, как он собрался бежать и Не конкурировать?
Там будут люди, будут считать секунды.
Лёха не дури, бежать так бежать!✌️
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Додик Аксель
Беги, Лёша, беги... Ты ещё в том возрасте пока бегается, потом придётся волочиться.
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