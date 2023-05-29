Максим Некрасов: «Поставили новую произвольную программу, которая, как нам кажется, очень интересная. Для нас это будет новое направление – в стиле модерн»

Елизавета Пасечник и Максим Некрасов рассказали о своих новых программах.

– Пропустив финал [Гран-при России], стало понятно, надо переключаться на подготовку к новому сезону.

: Конечно, было обидно пропустить финал. Но в той ситуации было бы неправильно рисковать здоровьем. Мы решили, сосредоточиться на подготовке к новому сезону. Очень серьезно работали над скольжением, решили совершенствовать «новый стиль», тем более некоторые специалисты сравнивали наше катание с «канадским стилем».

– Чем он характеризуется?

Некрасов: Глубокими ребрами, низкой посадкой... Для моего роста 1 метр 80 низкая посадка – это трудно, но выглядит очень эффектно. Большие крутые дуги на скорости.

Пасечник: Широта движений.

Некрасов: Над этим мы продолжили работать. Кроме того, поставили новую произвольную программу, которая, как нам кажется, очень интересная. Для нас это будет новое направление – в стиле модерн.

Пасечник: И как раз наша задача – перенести характерные движения на лед. Современная хореография, много работы корпусом, руки, интересные фишки...

Некрасов: Новые поддержки.

– Как обстоят дела с ритм-танцем?

Пасечник: Постановка в процессе.

Некрасов: Близится к завершению. Скоро будет готова основа программы.

– Вам интересна предложенная тема – в стиле музыки 80-х?

Пасечник: Мне кажется, будет интересно. Во всяком случае, каждый раз, когда я слышу музыку 80-х, не могу просто сидеть. Хочется подвигаться, потанцевать. Это хорошо, когда музыка заряжает.

Некрасов: Как таковой обязательной части в ритм-танце не будет. Вместо хореодорожки предложен новый хореографический элемент.

: Один партнер делает шаги «серебряной самбы», второй может делать совершенно любые шаги, но в том же ритме.

Некрасов: Думаю, сейчас у многих танцевальных пар мысли о том, что оригинального в этом элементе придумать. Есть некие пояснения, но до конца не все понятно. Наверное, это попытка уйти от однотипности обязательной части, хореографически разнообразить программы. Вопрос только в том, по каким критериям это будет оцениваться.