Максим Некрасов: «Поставили новую произвольную программу, которая, как нам кажется, очень интересная. Для нас это будет новое направление – в стиле модерн»

Теги сборная России танцы на льду Максим Некрасов Елизавета Пасечник Фигурное катание

Елизавета Пасечник и Максим Некрасов рассказали о своих новых программах.

– Пропустив финал [Гран-при России], стало понятно, надо переключаться на подготовку к новому сезону.

Некрасов: Конечно, было обидно пропустить финал. Но в той ситуации было бы неправильно рисковать здоровьем. Мы решили, сосредоточиться на подготовке к новому сезону. Очень серьезно работали над скольжением, решили совершенствовать «новый стиль», тем более некоторые специалисты сравнивали наше катание с «канадским стилем».

– Чем он характеризуется?

Некрасов: Глубокими ребрами, низкой посадкой... Для моего роста 1 метр 80 низкая посадка – это трудно, но выглядит очень эффектно. Большие крутые дуги на скорости.

Пасечник: Широта движений.

Некрасов: Над этим мы продолжили работать. Кроме того, поставили новую произвольную программу, которая, как нам кажется, очень интересная. Для нас это будет новое направление – в стиле модерн.

Пасечник: И как раз наша задача – перенести характерные движения на лед. Современная хореография, много работы корпусом, руки, интересные фишки...

Некрасов: Новые поддержки.

– Как обстоят дела с ритм-танцем?

Пасечник: Постановка в процессе.

Некрасов: Близится к завершению. Скоро будет готова основа программы.

– Вам интересна предложенная тема – в стиле музыки 80-х?

Пасечник: Мне кажется, будет интересно. Во всяком случае, каждый раз, когда я слышу музыку 80-х, не могу просто сидеть. Хочется подвигаться, потанцевать. Это хорошо, когда музыка заряжает.

Некрасов: Как таковой обязательной части в ритм-танце не будет. Вместо хореодорожки предложен новый хореографический элемент.

Пасечник: Один партнер делает шаги «серебряной самбы», второй может делать совершенно любые шаги, но в том же ритме.

Некрасов: Думаю, сейчас у многих танцевальных пар мысли о том, что оригинального в этом элементе придумать. Есть некие пояснения, но до конца не все понятно. Наверное, это попытка уйти от однотипности обязательной части, хореографически разнообразить программы. Вопрос только в том, по каким критериям это будет оцениваться.

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4 комментария

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Elena Savanuk
Интересная пара, понравились в их первом совместном сезоне. Будем посмотреть !
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galik55
Максиму и Лизе удачи в новом сезоне.
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m-mezon
Рада настроению Елизаветы и Максима. Держу за ребят кулаки. Очень хочется, чтобы все у них получилось в новом сезоне, и посмотреть новые программы, конечно. С дугами и ребрами. Раз Максим говорит, что эффектно, значит, должно быть супер!
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NataliaB.3003
Максим, у вас и в этом сезоне, который прошёл, программы были непохожие на других, атмосферные, цепляющие, и просто со знаком качества. Как и твоё катание - с таким же знаком... И Лиза к тебе по уровню уже подобралась. Это заметно с первых же движений в вашей паре.
Хорошего вам, и продуктивного межсезонья.
У вас правильный, творческий настрой, и замечательное отношение к работе, которую вы делаете.
Надеюсь, все слухи о переходе этой пары были лишь слухами.
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