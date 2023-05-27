Мессинг о завершении карьеры: «Я могу уходить, зная, что действительно внес разнообразие в спорт и сделал все, к чему был готов»

Теги сборная Канады мужское катание Киган Мессинг Фигурное катание

Канадский фигурист Киган Мессинг высказался о завершении карьеры.

В марте спортсмен объявлял, что уйдет из спорта по окончании сезона.

«Не переживаю из-за того, чего мне не удалось достичь, а радуюсь тому, что я приобрел и осуществил.

Я могу уходить, зная, что действительно внес разнообразие в спорт и сделал все, к чему был готов», – сказал фигурист.

Мессингу 31 год, он дважды становился призером этапов Гран-при (2018, 2020). На Олимпиаде-2022 в Пекине он занял 11-е место.

В минувшем сезоне Мессинг завоевал серебро на чемпионате четырех континентов в Колорадо-Спрингс, а также стал седьмым на чемпионате мира в Сайтаме.

Уходит фигурный ковбой: он прыгал сальто, красовался в шляпе, знакомил с семьей весь мир

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7 комментариев

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bona ulo
Спасибо Кигану за проги под рок, крышесносный гидроблейд, за эмоции и позитив, который он всегда дарил своим катанием. Удачи в дальнейшей жизни, ковбой! Буду скучать по этому парню и его катанию.
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Елизавета Смородина
Очень жалко. Удачи ему во всём!
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Додик Аксель
Киган из тех фигуристов, чьи выступления болельщики ФК всегда ждали с интересом. Фигурист запомнился своим прокатами, фишками и трогательным, милым поведением в КиКе. Семейного благополучия, удачи и успехов по жизни !
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Маргарита В Сафронова
Киган, внӗс, внёс! Спасибо тебе за радость, которую ты доставлчл своим катанием в большом спорте! Жду тебя на шоу и жду новых классных фоток с твоего телефона. Почаще улыбайся, у тебя улыбка, как в песне у Азизы.
https://music.youtube.com/watch?v=9dTL8IkFAAQ
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Princess23
(((( Киган тот фигурист который забирает частичку сердца даже без титулов и медалей. Будет очень-очень не хватать его солнечной улыбки на соревнованиях
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Vendetta4111323
Ковбойская шляпа и фотки детей в кике- милота от Кигана❤️
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Ирина С
И это действительно так. Киган приобрёл любовь и уважение многих тысяч поклонников. Его выступлений всегда ждали с огромным интересом. А показательные без его сальто, пробежки по бортику и гидроблейда потеряют свою "вишенку на торте". Как же жаль, что возраст властен над нашими любыми фигуристами! Кигану удачи, благополучия, счастья и любви на новом этапе жизни!
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