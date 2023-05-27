Мессинг о завершении карьеры: «Я могу уходить, зная, что действительно внес разнообразие в спорт и сделал все, к чему был готов»
Канадский фигурист Киган Мессинг высказался о завершении карьеры.
В марте спортсмен объявлял, что уйдет из спорта по окончании сезона.
«Не переживаю из-за того, чего мне не удалось достичь, а радуюсь тому, что я приобрел и осуществил.
Я могу уходить, зная, что действительно внес разнообразие в спорт и сделал все, к чему был готов», – сказал фигурист.
Мессингу 31 год, он дважды становился призером этапов Гран-при (2018, 2020). На Олимпиаде-2022 в Пекине он занял 11-е место.
В минувшем сезоне Мессинг завоевал серебро на чемпионате четырех континентов в Колорадо-Спрингс, а также стал седьмым на чемпионате мира в Сайтаме.
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