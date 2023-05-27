Мессинг о завершении карьеры: «Я могу уходить, зная, что действительно внес разнообразие в спорт и сделал все, к чему был готов»

Канадский фигурист Киган Мессинг высказался о завершении карьеры.

В марте спортсмен объявлял, что уйдет из спорта по окончании сезона.

«Не переживаю из-за того, чего мне не удалось достичь, а радуюсь тому, что я приобрел и осуществил.

Я могу уходить, зная, что действительно внес разнообразие в спорт и сделал все, к чему был готов», – сказал фигурист.

Мессингу 31 год, он дважды становился призером этапов Гран-при (2018, 2020). На Олимпиаде-2022 в Пекине он занял 11-е место.

В минувшем сезоне Мессинг завоевал серебро на чемпионате четырех континентов в Колорадо-Спрингс, а также стал седьмым на чемпионате мира в Сайтаме.

Уходит фигурный ковбой: он прыгал сальто, красовался в шляпе, знакомил с семьей весь мир