Жулин о призывах депутатов бойкотировать Игры: «Каждый должен заниматься своим делом. Пусть они рот не открывают, что спортсмены ехать не должны»

Теги сборная России Александр Жулин Политика Р-Спорт Фигурное катание

Александр Жулин назвал ошибкой призывы депутатов бойкотировать Олимпийские игры.

«Это ошибка. Все равно что спортсмен будет говорить ему: «На самом деле плохо по 450-500 тысяч (рублей) в месяц получать. Как вы, уважаемые депутаты, когда вся страна по 18 получает». Это ведь тоже нехорошо, правда? Или они там небожители все такие?

Каждый должен заниматься своим делом. Поэтому они пусть тоже рот не открывают, что спортсмены, мол, ехать не должны. Они 30 лет для этого пахали, все здоровье положили. Олимпиада – это же вершина всего.

Я сам всегда был сторонником того, что хоть в ящике, но на Олимпиаду надо попасть. Я же сам спортсмен, понимаю, что человек готовился всю жизнь, а его лишают Олимпиады.

Но сейчас в мире так складывается ситуация, что о нас просто вытирают ноги. Ударили по левой – подставляйте правую. И без флага, и без гимна, и поддерживать спецоперацию нельзя, и если вы из ЦСКА – Трусова, к примеру – нельзя. 

Да и пошли бы они тогда. Я уже был на двух Олимпиадах, когда мы в серой форме, заклеиваем флаги. Спеть нельзя ничего, гимн не играет. Правда унизительно это. Страна-то у нас немаленькая и не самая в общем-то плохая в мире. 

Если я понимаю, что пара может быть первой-второй, нас никто за этот шаг не осуждает и спортсмены сами очень хотят, я бы сказал, что надо ехать. Шанс поехать на Олимпиаду и занять место в тройке – это именно то, ради чего мы и катаемся. Я бы стоял на позиции спортсменов в этом вопросе.

Депутаты... Ну что они понимают? В политике – да, конечно. С политической точки зрения ехать без флага и гимна плохо», – сказал Жулин

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7 комментариев

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Рав. Зильберман
Какая то биполярка
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sabina_katarina
Уж определился бы: шашечки или ехать, а то нагородил семь вёрст до небес.
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tanya_1111
Те кто тренируются за свой счет - вперед и с песней, теннисистов никто не трогает если что, остальным только с флагом и гимном, спортсмены и так не плохо живут особенно фигуристы им в этом году столько всего напридумывали с конскими призовыми, они видимо думают, что они одни страдают.
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Viks
"Пусть они рот не открывают" --- Это он депутатам, которые распределяют бюджет, в том числе на финансирование спорта и его, Жулина?
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Lennuci
"Я ни .... не поняла."
Вызовите пояснительную бригаду.
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