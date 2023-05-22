Бестемьянова о музыке 80-х в качестве темы ритм-танца: «Это очень приятный стиль нашей юности. Будет очень весело смотреть»

Теги сборная России танцы на льду Александр Жулин Наталья Бестемьянова Фигурное катание

Наталья Бестемьянова высказалась о теме для ритм-танца нового сезона.

Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил в качестве музыкального сопровождения музыку 80-х.

«Это очень приятный стиль нашей юности. Будет очень весело смотреть. Я думаю, что это будет интересно.

Будет ли это сложно? Я уверена, что такие специалисты, как Жулин, справятся. Наши тренеры лучшие», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.

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28 комментариев

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sabina_katarina
О как, Бестемьянова начала комплименты Жулину отвешивать. Ну коль любимые детки к нему перешли, значит - он лучший. 😎
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Екатерина Ивановская
Как фанатка танцев на льду очень довольна темой РТ будущего сезона. И дело не в музыке, а в атмосфере. Какие раньше были постановки, штучные! Если брать моих любимых ББ: Кармен, Половецкие пляски, Русская ярмарка, Кабаре. Танец и спектакль вместе взятые❤ А сейчас че? Уснуть можно, а пары, которые запоминаются и влюбляют в себя своими постановками оказываются на вторых ролях.
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Наталья Грабовская
Ответ Oleandra
А иначе смотреть больше не на что в танцах.. выйдут под Арабески хай, миднайт денсер, оха, оха.. сразу весело всем станет..
Будет ретро-дискотека на выезде...)Наверно зеркальный шар прицепят, цветомузыку включат - чтобы атмосфера была соответствующая, зрители подключатся - музыка-то и правда заводная и у всех на слуху. Даже молодёжь её воспримет - сейчас из всего делают кавер-версии - видать всё, что можно было, уже сочинили.
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sabina_katarina
Ответ Екатерина Ивановская
А как она должна относиться к сыну своего партнера, с которым она проводила большую часть времени во времена своей карьеры?
При чём тут сын, если речь о Жулине. Раньше она всё Жук нахваливала, сейчас предпочтения сменились.
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AminO2
Ответ Екатерина Ивановская
Как фанатка танцев на льду очень довольна темой РТ будущего сезона. И дело не в музыке, а в атмосфере. Какие раньше были постановки, штучные! Если брать моих любимых ББ: Кармен, Половецкие пляски, Русская ярмарка, Кабаре. Танец и спектакль вместе взятые❤ А сейчас че? Уснуть можно, а пары, которые запоминаются и влюбляют в себя своими постановками оказываются на вторых ролях.
Под музыкой 80-х здесь имеется в виду не Бородин и Бизе-Щедрин, а Белинда Карлайл и Лайонел Ричи).
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Додик Аксель
В 80-е годы в музыке было столько стилей и направлений, танцорам будет что выбрать для постановки РТ.
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Светлана М
Люблю музыку 80-х
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Oleandra
Ответ Наталья Грабовская
Будет ретро-дискотека на выезде...)Наверно зеркальный шар прицепят, цветомузыку включат - чтобы атмосфера была соответствующая, зрители подключатся - музыка-то и правда заводная и у всех на слуху. Даже молодёжь её воспримет - сейчас из всего делают кавер-версии - видать всё, что можно было, уже сочинили.
и причёски желательно такие же)
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Наталья Грабовская
Ответ Oleandra
и причёски желательно такие же)
Да, начёсы приветствуются намертво залакерованные цветным лаком, блёсток побольше - и желательно не стразы, а битые ёлочные игрушки...🤦‍♀️
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Oleandra
А иначе смотреть больше не на что в танцах.. выйдут под Арабески хай, миднайт денсер, оха, оха.. сразу весело всем станет..
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Инна1945
Главное чтоб Жулина чувство юмора не подвело. Как Малинина. А так-то будет конечно весело.Подберет музычку...
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Верю-не верю
Ответ Oleandra
А иначе смотреть больше не на что в танцах.. выйдут под Арабески хай, миднайт денсер, оха, оха.. сразу весело всем станет..
Филимонова не сочиняй, какая юность? Тебе уже тогда за двадцаху перевалило😁
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Верю-не верю
Ответ Екатерина Ивановская
Ну как бы глупо отрицать, что Бестемьянова-Букин были величайшей танцевальной парой в истории: олимпийские чемпионы, четырехкратные чемпионы мира, пятикратные чемпионы Европы. Со скоростью было все более чем хорошо, ББ вообще считались одной из самых скоростных пар, так как не было сложных связующих шагов, зато было много красивейших поз и поддержек. У восхваляемых вами Торвилл-Дина была одна запоминающаяся программа за всю карьеру, которую действительно можно назвать шедевром, зато у Бестемьяновой-Букина их десятки. Прежде чем писать дичь и накидывать на вентилятор, сидя на диване с пачкой чипсов, сначала бы посмотрели.
У англичан медалей не меньше, а олимпийских так больше
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Верю-не верю
Ответ Екатерина Ивановская
Дооо. Серебро и золото ББ против бронзы и золота ТД :)🤣🤣🤣
А, нуфсе, величайшая, танцорша же! Была бы парницей, Константиновна за такие эпитеты вам и ей глаза бы выцарапала
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sabina_katarina
Ответ Екатерина Ивановская
Как фанатка танцев на льду очень довольна темой РТ будущего сезона. И дело не в музыке, а в атмосфере. Какие раньше были постановки, штучные! Если брать моих любимых ББ: Кармен, Половецкие пляски, Русская ярмарка, Кабаре. Танец и спектакль вместе взятые❤ А сейчас че? Уснуть можно, а пары, которые запоминаются и влюбляют в себя своими постановками оказываются на вторых ролях.
А вот мне любопытно, вы, кроме наших, кого из танцоров тех лет помните? Дина не предлагать, его все знают.
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Val5995
Классный выбор, там такие хитяры!
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Екатерина Ивановская
Ответ sabina_katarina
А вот мне любопытно, вы, кроме наших, кого из танцоров тех лет помните? Дина не предлагать, его все знают.
Люблю российские танцы на льду: Бестемьянова-Букин, Климова-Пономаренко, Грищук-Платов. Из иностранных: Торвилл-Дин, Уилсон-Маккол, Анисина-Пейзера.
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Екатерина Ивановская
Ответ sabina_katarina
О как, Бестемьянова начала комплименты Жулину отвешивать. Ну коль любимые детки к нему перешли, значит - он лучший. 😎
А как она должна относиться к сыну своего партнера, с которым она проводила большую часть времени во времена своей карьеры?
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