Бестемьянова о музыке 80-х в качестве темы ритм-танца: «Это очень приятный стиль нашей юности. Будет очень весело смотреть»

Наталья Бестемьянова высказалась о теме для ритм-танца нового сезона.

Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил в качестве музыкального сопровождения музыку 80-х.

«Это очень приятный стиль нашей юности. Будет очень весело смотреть. Я думаю, что это будет интересно.

Будет ли это сложно? Я уверена, что такие специалисты, как , справятся. Наши тренеры лучшие», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.