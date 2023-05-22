Бестемьянова о музыке 80-х в качестве темы ритм-танца: «Это очень приятный стиль нашей юности. Будет очень весело смотреть»
Наталья Бестемьянова высказалась о теме для ритм-танца нового сезона.
Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил в качестве музыкального сопровождения музыку 80-х.
«Это очень приятный стиль нашей юности. Будет очень весело смотреть. Я думаю, что это будет интересно.
Будет ли это сложно? Я уверена, что такие специалисты, как Жулин, справятся. Наши тренеры лучшие», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.
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