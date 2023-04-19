Александра Степанова о смене тренеров: «Уход был тяжелый. Было непросто разговаривать, смотреть в глаза, общаться»

Теги сборная России Ирина Жук танцы на льду Александр Свинин Александр Жулин Александра Степанова Иван Букин переходы Фигурное катание

Александра Степанова рассказала о переходе к тренеру Александру Жулину.

Ранее Степанова и Иван Букин тренировались у Ирины Жук и Александра Свинина.

«Мы с самого детства с ними, Ирина Владимировна и Александр Васильевич воспитали нас, прошли с нами путь от детей до более-менее взрослых людей. Мы состоялись с ними как спортсмены, как люди. И все заслуги, что у нас есть, появились благодаря нашей общей работе, нашим тренерам, нашей команде.

Уход был тяжелый – это правда. Было непросто – прийти, разговаривать, смотреть в глаза, общаться. Это был, видимо, один из ключевых и тяжелых моментов. Бесследно это не проходит. Не бывает так — ушел, позабыл, и все прекрасно. Мы никогда не забудем это время и всегда будем за это благодарны. Но нам нужно было двигаться дальше. Мы хотим меняться, хотим идти вперед.

Мы прокатались с нашими тренерами 16 лет. Это долгий период времени, за который многое происходило, мы много чего выигрывали, получили огромный опыт. И благодарны за все, что у нас получилось и не получилось.

Со стороны мы могли наблюдать, как работает команда Александра Жулина. И приняли в итоге решение, что это все-таки вариант для нас. Дело в том, что у нас не так много времени осталось кататься, не так много соревновательных сезонов», – рассказала Степанова.

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13 комментариев

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Лека-Лека
Ответ Oleandra
И никаких возмущений от бомонда, что конвейер собирается в одной группе, что программы будут одна на другую похожи.. всё нормально.. это ж не ТШТ..
Были бы у Жулина еще результаты как у ТШТ. Но это другое.
+8
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Лека-Лека
Уверена, что решающим и определяющим моментом были грибы Жулина и его статус в мире. Хотя до мира сейчас ...
+8
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Anna Leonova
Ну что ж, удачи. Решение действительно не простое, даже неожиданное.
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smoky eyes
И молодцы. Жаль, что теперь нет возможности перейти к другим спецам с мировым именем, но конечно, попробовать стоит, пока время еще есть. И тренеры поймут, когда чувства успокоятся. Тем более в каждом интервью Саша с Ваней выражают им благодарность с такой теплотой и любовью. Успехов! Жулину желаю отнестись со всей серьезностью и оправдать доверие.
+7
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Светлана Дрягилева
Ответ Лека-Лека
Были бы у Жулина еще результаты как у ТШТ. Но это другое.
Если будут достойные пары, то будут результаты. Как известно, не из каждой пары можно сделать чемпионов, хоть убейся.
+3
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Oleandra
Ответ Лека-Лека
Были бы у Жулина еще результаты как у ТШТ. Но это другое.
в том-то и дело.. но поддержку ему моральную Сихарулидзе уже высказал.
+2
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smoky eyes
Ответ Светлана Дрягилева
Кто такие СБ против Жулина, что он должен оправдать их доверие? Он тренер с мировым именем, его фигуристы ОЧ и вицечемпионы ОИ, чемпионы мира и Европы, а СБ ничего не выиграли в своей карьере, кроме ЧР, да и то потому что СК снимались оба раза.
Хотелось бы, чтобы все тренеры понимали, что они должны оправдывать доверие Любого своего спортсмена. Того, кто вверяет свою судьбу . Речь о тех, кто именно вверяет, слушает во всем и впахивает
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Oleandra
И никаких возмущений от бомонда, что конвейер собирается в одной группе, что программы будут одна на другую похожи.. всё нормально.. это ж не ТШТ..
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Лека-Лека
Ответ Oleandra
в том-то и дело.. но поддержку ему моральную Сихарулидзе уже высказал.
Думаю, что не только моральную.
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Лека-Лека
Ответ Светлана Дрягилева
Если будут достойные пары, то будут результаты. Как известно, не из каждой пары можно сделать чемпионов, хоть убейся.
Вот то-то и оно.
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Oleandra
Ответ Лека-Лека
Думаю, что не только моральную.
больше беспокоит, какую поддержку он Рудковским окажет..
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