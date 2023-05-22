Чешская ассоциация фигурного катания о переходе Чиризано: «Все еще не получили официального ответа от ФФКР»

Теги сборная России танцы на льду ФФКР сборная Чехии переходы Дарио Чиризано Дениса Цимлова Фигурное катание

В Чешской ассоциации фигурного катания прокомментировали переход Дарио Чиризано.

Чиризано тренируется с чешкой Денисой Цимловой в Монреале. Ранее он выступал за Россию с Ириной Хаврониной, в январе их дуэт распался.

18 мая стало известно, что Федерация фигурного катания России (ФФКРне разрешила Чиризано перейти в сборную Чехии.

«Мы все еще не получили никакого официального ответа от Федерации фигурного катания на коньках России», – сообщили в Чешской ассоциации фигурного катания.

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21 комментарий

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Princess23
Рос федра видимо считает что объявления на спортсе было достаточно.
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Delirium
Ждите, вам голубями отправили.
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Mion
Ждут коммерческое предложение :)
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Инна1945
Да в этой федерации правая нога не знает что делает левая. Как и во всей многострадальной России. Официальный ответ долго будете ждать.Вам же намекнули, деньги гоните за Черизану))
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Додик Аксель
Ваш запрос, где вы просите о переходе Чиризано под флаг сборной Чехии, мы не получали.
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Olga.t
Не царское дело, отвечать официально)
А потом говорят, что нас не уважают.
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Viks
Ответ Инна1945
Да Ради Бога. Только вряд ли Черизано без всяких контрактов тренировался. Выкупят и в добрый путь. Российский спорт и своих- то не особо удерживает.
А деньги-то зачем платить? Чиризано в Монреале, а не в застенках. И ИСУ ему даст разрешение выступать за Чехию с октября.
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Блинчик
Чайковская смелая только перед внутренней аудиторией.)
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Алексей Токарев
Ответ Viks
Игра только началась... Первый тайм они уже отыграли - ждём обращения чехов в ИСУ.
Что они там напишут? Что ФФКР не захотела нарушить закон ради них?
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Viks
Ответ Инна1945
Да в этой федерации правая нога не знает что делает левая. Как и во всей многострадальной России. Официальный ответ долго будете ждать.Вам же намекнули, деньги гоните за Черизану))
Долго ждать не будут - отправят свой запрос в ИСУ.
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Tatiana Klm
Запасаемся попкорном))
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Галина Александрова
ЧАФК должны "отстегнуть" за парня, что тут непонятного?
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Skyolker
Странные они ребята. Российских спортсменов на соревнованиях видеть не хотят только выступающими за свою страну, а если переманить - то можно 👌🏻
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Алексей Токарев
Ответ Viks
Вот они и напишут, что просят ИСУ разрешить Чиризано выступать за Чехию по окончании карантина и, если ИСУ разрешит, то в ответе будет дата, с которой можно заявляться.
ФФКР должен разрешать, по законам ИСУ.
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Инна1945
Ответ Viks
Долго ждать не будут - отправят свой запрос в ИСУ.
Да Ради Бога. Только вряд ли Черизано без всяких контрактов тренировался. Выкупят и в добрый путь. Российский спорт и своих- то не особо удерживает.
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