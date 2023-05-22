Чешская ассоциация фигурного катания о переходе Чиризано: «Все еще не получили официального ответа от ФФКР»
В Чешской ассоциации фигурного катания прокомментировали переход Дарио Чиризано.
Чиризано тренируется с чешкой Денисой Цимловой в Монреале. Ранее он выступал за Россию с Ириной Хаврониной, в январе их дуэт распался.
18 мая стало известно, что Федерация фигурного катания России (ФФКР) не разрешила Чиризано перейти в сборную Чехии.
«Мы все еще не получили никакого официального ответа от Федерации фигурного катания на коньках России», – сообщили в Чешской ассоциации фигурного катания.
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А потом говорят, что нас не уважают.