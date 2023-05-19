Вайцеховская о запрете для Чиризано на переход в Чехию: «В нынешней политической ситуации — совершенно логичное и предсказуемое решение»
Елена Вайцеховская считает логичным, что Дарио Чиризано запретили выступать за Чехию.
«Вчерашнюю новость о том, что российский танцор Дарио Чиризано не получил разрешения от ФФКР представлять другую страну, на мой взгляд стоит формулировать все-таки иначе.
ФФКР отказала Чехии в том, чтобы за эту страну выступал российский фигурист. В нынешней политической ситуации и с учётом всех санкционных «вводных» — совершенно логичное и предсказуемое решение.
Непонятно другое: спорт — не работорговля, без согласия федерации на переход фигурист всего лишь попадает под двухлетний карантин, который фактически заканчивается в конце этого года (последний раз Дарио выступал на международном уровне в этапах юниорского Гран-при осенью 2021-го). Ну и к чему тогда истерить по поводу недополученного разрешения?» – написала Вайцеховская.
НО понимаю решение нашей федерации, Чехия во всю высказывается против русских, а тут она просит отдать русского парня выступать с чешкой, у которой отец в правительстве. Ага, да, давайте
Your actions have consequences или fk around and find out, как говорится.
Так же не исключаю, что федерации не понравилась сумма, которую Чехия предложила, может быть, ещё федерации договорятся на бОльшую сумму.
Простым языком вот тут неплохо написано
Сначала получаешь запрос от федерации той страны, за которую намереваешься выступать. После этого должен пройти год, чтобы эту заявку рассмотрели в ФФККР.
При этом спортсмену необходимо прожить год в новой стране, чтобы ISU выдал так называемый Certificate of Clearance. В эти 12 месяцев фигурист не выступает за свою родную страну на турнирах под эгидой ISU.
После окончания карантина решающее слово остается за федерацией той страны, которую ты представлял ранее. Что-то вроде того, как у мамы отпроситься погулять. Только тут дело посерьезнее. Если тебя не выпускают «из дома», ты можешь оспорить это решение в ISU и привести аргументы в пользу смены гражданства
Шаг 1. Запрос в ФФКР. После которого начинается минимум год карантина, когда выступать за Россию спортсмен права не имеет.
Шаг 2. Получить от ИСУ документ "непорочности"
Шаг 3. Федерация, из которой ты уходишь, должна сказать,ч то вопросов не имеет, ты свободен.
Шаг 4. Если этого не произошло, можнопойти в ИСУ и пожаловаться, что тебя не отпускают. ИСУ рассмотрит, есть ли нарушение со стороны федерации, откуда ты уходишь. Если решит, что есть, может принудительно "отвязать" от страны и разрешить переход в другую.
2. "По новым правилам (2021) спортсмены, выступающие или выступавшие за сборную России, имеют право на официальный переход через два года после получения запроса от зарубежной федерации. Для участников чемпионатов или первенств России этот срок составит один год," - ФФКР.
Чтобы ИСУ перестал обращать внимание на это у спортсмена должны быть железные контраргументы, почемк, несмотря на возражение предыдущей федерации он имеет право уйти в другую. Например, он гражданин страны, за которую решил выступать. Нет, если гражданин его партнер, это не работает.
Попробую на пальцах. Есть гражданка америки Диана Дэвис. Допустим она решила выступать за США. Американская федра написала релиз к прошлому маю, например (чего на самом деле не было). Наши его приняли к сведению и сообщили гражданке Дэвис, что по правилам ФФКР она обязана отбыть карантин в 24 месяца. Гражданка Дэвис отбыла половину этого срока и пошла в ИСУ требовать,ч тобы ее освободили от росфедры и сделали правоверной американской спортсменкой. ИСУ примет к сведению ее американское гражданство и правила росфедры на переход. И с бОльшей вероятностью оставит гражданку США Дэвис досиживать карантин федерации России. А вот если гражданка Дэвис, отсидев положенные 2 года обратится в ИСУ, не получив допуска, то ИСУ будет на ее стороне. Она американка, имеет право выстпать за США.
У гражданина Смолкина при этом история будет несколько иная. Его, скорее всего, ИСУ не выпустит, он всего лишь резидент США, но гражданин России. Приходи, получив гражданство звездно-полосатой.
К слову. И гражданка Дэвис, и гражданин Смолкин все время карантина имеют возможность при желании росфедры кататься на стартах, типа гран-при России, так как он проводится не под эгидой ИСУ. На отбывание карантина это никак не влияет.
Да и сами чехи писали про решение ФФКР, могли сразу сказать, что ждут осени.