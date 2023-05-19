Вайцеховская о запрете для Чиризано на переход в Чехию: «В нынешней политической ситуации — совершенно логичное и предсказуемое решение»

Теги сборная России танцы на льду ФФКР Елена Вайцеховская сборная Чехии Дарио Чиризано Фигурное катание

Елена Вайцеховская считает логичным, что Дарио Чиризано запретили выступать за Чехию.

«Вчерашнюю новость о том, что российский танцор Дарио Чиризано не получил разрешения от ФФКР представлять другую страну, на мой взгляд стоит формулировать все-таки иначе.

ФФКР отказала Чехии в том, чтобы за эту страну выступал российский фигурист. В нынешней политической ситуации и с учётом всех санкционных «вводных» — совершенно логичное и предсказуемое решение.

Непонятно другое: спорт — не работорговля, без согласия федерации на переход фигурист всего лишь попадает под двухлетний карантин, который фактически заканчивается в конце этого года (последний раз Дарио выступал на международном уровне в этапах юниорского Гран-при осенью 2021-го). Ну и к чему тогда истерить по поводу недополученного разрешения?» – написала Вайцеховская.

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66 комментариев

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Adeline
Конечно жаль, что происходило в танцах в этом сезоне, подрезали крылья Дарио с Ириной, да и она его сама потом кинула
НО понимаю решение нашей федерации, Чехия во всю высказывается против русских, а тут она просит отдать русского парня выступать с чешкой, у которой отец в правительстве. Ага, да, давайте
Your actions have consequences или fk around and find out, как говорится.
Так же не исключаю, что федерации не понравилась сумма, которую Чехия предложила, может быть, ещё федерации договорятся на бОльшую сумму.
+55
-17
+38
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Анна Беляева
Ответ Валерий Петров
Даухлетний карантин отсчитыаается от последних международных соревнований, или с момента подачи заявки на переход? Никак не могу вкурить, посните плз кто-нибудь
Слушайте, он еще стипендию как сборник получает. Ну, с какого последнего международного старта? С получения релиза от федерации, которая готова принять спортсмена.

Простым языком вот тут неплохо написано

Сначала получаешь запрос от федерации той страны, за которую намереваешься выступать. После этого должен пройти год, чтобы эту заявку рассмотрели в ФФККР.

При этом спортсмену необходимо прожить год в новой стране, чтобы ISU выдал так называемый Certificate of Clearance. В эти 12 месяцев фигурист не выступает за свою родную страну на турнирах под эгидой ISU.

После окончания карантина решающее слово остается за федерацией той страны, которую ты представлял ранее. Что-то вроде того, как у мамы отпроситься погулять. Только тут дело посерьезнее. Если тебя не выпускают «из дома», ты можешь оспорить это решение в ISU и привести аргументы в пользу смены гражданства

Шаг 1. Запрос в ФФКР. После которого начинается минимум год карантина, когда выступать за Россию спортсмен права не имеет.
Шаг 2. Получить от ИСУ документ "непорочности"
Шаг 3. Федерация, из которой ты уходишь, должна сказать,ч то вопросов не имеет, ты свободен.
Шаг 4. Если этого не произошло, можнопойти в ИСУ и пожаловаться, что тебя не отпускают. ИСУ рассмотрит, есть ли нарушение со стороны федерации, откуда ты уходишь. Если решит, что есть, может принудительно "отвязать" от страны и разрешить переход в другую.
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Маргарита Романовская
Елена Сергеевна такой себе эксперт. У неё вся группа Горшкова с "отличной рабочей схемой в Дубае" была в январе, правда в мая оказалось, что схема накрылась медным тазом и от группы остались одни ПН, шансы которых были феерический профуканы в заграничных вояжах вместо ФГПР, но это же детали))
+18
-2
+16
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Adeline
Ответ Adeline
Конечно жаль, что происходило в танцах в этом сезоне, подрезали крылья Дарио с Ириной, да и она его сама потом кинула НО понимаю решение нашей федерации, Чехия во всю высказывается против русских, а тут она просит отдать русского парня выступать с чешкой, у которой отец в правительстве. Ага, да, давайте Your actions have consequences или fk around and find out, как говорится. Так же не исключаю, что федерации не понравилась сумма, которую Чехия предложила, может быть, ещё федерации договорятся на бОльшую сумму.
Не уверена на счёт карантина (разная информация, изменил ли ИСУ правила на "два года с момента обращения" или оставил в силе "два года с момента последнего соревнования), но в таких условиях (Чехия против России), вполне логично, что Дарио не отпускают заранее. Даже, если карантин закончится и он сможет выступать в этом году без релиза, понимаю нашу федру.
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Lennuci
Ответ Валерий Петров
Даухлетний карантин отсчитыаается от последних международных соревнований, или с момента подачи заявки на переход? Никак не могу вкурить, посните плз кто-нибудь
1. "Спортсмен имеет право представлять другую страну, если его предыдущая федерация не возражает, а с момента последнего выступления под прежним флагом прошло более 12 месяцев," - ISU.
2. "По новым правилам (2021) спортсмены, выступающие или выступавшие за сборную России, имеют право на официальный переход через два года после получения запроса от зарубежной федерации. Для участников чемпионатов или первенств России этот срок составит один год," - ФФКР.
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Gelios77
Впервые в жизни можно согласиться с Вайцеховской. Вы там в заграницах, ребята, или крестик снимите или трусы наденьте. Русских вы забанили ,а растащить себе достижения русских очень хочется. Так вот обойдетесь. Он русский спортсмен, выступающий за сборную. Пусть берет свою чешку из не простой семьи и везет сюда.
+17
-5
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Анна Беляева
Ответ Валерий Петров
Даухлетний карантин отсчитыаается от последних международных соревнований, или с момента подачи заявки на переход? Никак не могу вкурить, посните плз кто-нибудь
То есть для понимания. Все переходы, котоыре были одобрены в этом году подали свои запросы минимум год назад, если не имелось специальных договоренностей между федерациями
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Mariaku
После распада моего любимейшего дуэта Дарио с Ирой хотелось, конечно, видеть Дарио с новой миниатюрной, чуть помладше него партнёршей из России в составе нашей сборной, но, раз такую не нашли, надо отпускать. Традиционно пожалею, что не в Италию. В Чехии борьба за поездку на главные старты по второй квоте на три классных дуэта ожидается очень серьёзная! Надо ж переходить в Чехию, когда там одновременно Ташлеровы и Мразковы!
+14
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шампион
Почему все в фигурке так мутно? Начиная от оценок, заканчивая правилами переходов. Сколько денег вложено фидрой в фигуриста? Вот пусть эта сумма и компенсируется. А сама фидра пусть компенсирует бюджету канадские каникулы МЖ - чистый лохотрон.
+23
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Додик Аксель
В сложившийся ситуации Дарио Чиризано остаётся пить Чинзано, но не злоупотребляя. Всё пройдёт и печаль и радость. Всё пройдёт так устроен свет.
+13
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AAPolyansky
в общем да. удивительно было бы, если бы чешской федерации дали бы согласие
+10
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Анна Беляева
Ответ Katerina Sunny
Вайцеховская бы пояснила, на какие правила ссылается. Я тоже думала, что осенью карантин заканчивается, но здесь пишут, что я не права. Да и сами чехи писали про решение ФФКР, могли сразу сказать, что ждут осени.
Чехи, в отличие от Вайцеховской знают правила. ИСУ смотрит на 12-месячное отсутствие стартов и выдает свой сертификат только при отсутствии возражений отпускающей федерации к спортсмену.

Чтобы ИСУ перестал обращать внимание на это у спортсмена должны быть железные контраргументы, почемк, несмотря на возражение предыдущей федерации он имеет право уйти в другую. Например, он гражданин страны, за которую решил выступать. Нет, если гражданин его партнер, это не работает.

Попробую на пальцах. Есть гражданка америки Диана Дэвис. Допустим она решила выступать за США. Американская федра написала релиз к прошлому маю, например (чего на самом деле не было). Наши его приняли к сведению и сообщили гражданке Дэвис, что по правилам ФФКР она обязана отбыть карантин в 24 месяца. Гражданка Дэвис отбыла половину этого срока и пошла в ИСУ требовать,ч тобы ее освободили от росфедры и сделали правоверной американской спортсменкой. ИСУ примет к сведению ее американское гражданство и правила росфедры на переход. И с бОльшей вероятностью оставит гражданку США Дэвис досиживать карантин федерации России. А вот если гражданка Дэвис, отсидев положенные 2 года обратится в ИСУ, не получив допуска, то ИСУ будет на ее стороне. Она американка, имеет право выстпать за США.

У гражданина Смолкина при этом история будет несколько иная. Его, скорее всего, ИСУ не выпустит, он всего лишь резидент США, но гражданин России. Приходи, получив гражданство звездно-полосатой.

К слову. И гражданка Дэвис, и гражданин Смолкин все время карантина имеют возможность при желании росфедры кататься на стартах, типа гран-при России, так как он проводится не под эгидой ИСУ. На отбывание карантина это никак не влияет.
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*** Monik ***
Ответ Viks
" без согласия федерации на переход фигурист всего лишь попадает под двухлетний карантин, который фактически заканчивается в конце этого года " --- Браво! Браво! Первый компетентный коммент на фоне всеобщей безграмотности.
а разве карантин не с даты подачи запроса?
+8
-1
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Валерий Петров
Даухлетний карантин отсчитыаается от последних международных соревнований, или с момента подачи заявки на переход? Никак не могу вкурить, посните плз кто-нибудь
+6
-1
+5
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Елена Валежникова
Ответ шампион
Почему все в фигурке так мутно? Начиная от оценок, заканчивая правилами переходов. Сколько денег вложено фидрой в фигуриста? Вот пусть эта сумма и компенсируется. А сама фидра пусть компенсирует бюджету канадские каникулы МЖ - чистый лохотрон.
А вы меньше кушайте шампиньонов, тогда не будет мутности и слово "федра" будете писать правильно.
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Анна Беляева
Ответ Lennuci
Интересно еще, как он собирался год жить в Чехии уехавШи в Монреаль? Или получение паспорта можно на потом перенести?
Не будут они тренироваться в Монреале, конечно (скатались, деньги потратили, может, программы поставят, на внутренних чешских турнирха, если не ошибаюсь, типа нашего кубка, они кататься смогут вполне, отбывая карантин). Но вопрос небезынтересный, к слову. Что с тренерским составом в Чехии? В Италию-то к Фузар-Полли им тоже нельзя будет.
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Katerina Sunny
Вайцеховская бы пояснила, на какие правила ссылается. Я тоже думала, что осенью карантин заканчивается, но здесь пишут, что я не права.
Да и сами чехи писали про решение ФФКР, могли сразу сказать, что ждут осени.
+4
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pion
Ответ Viks
Это у ФФКР. А переходы в другую страну регулирует ИСУ. Именно ИСУ должен выдать Чиризане Сертификат о праве выступать за Чехию на соревнованиях ИСУ, а не ФФКР.
Чиризано подчиняется правилам ФФККР 🤗 , освободить от этих правил его могло бы гражданство или резидентство Чехии ( которых у него нет).
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Lennuci
Ответ Анна Беляева
Слушайте, он еще стипендию как сборник получает. Ну, с какого последнего международного старта? С получения релиза от федерации, которая готова принять спортсмена. Простым языком вот тут неплохо написано Сначала получаешь запрос от федерации той страны, за которую намереваешься выступать. После этого должен пройти год, чтобы эту заявку рассмотрели в ФФККР. При этом спортсмену необходимо прожить год в новой стране, чтобы ISU выдал так называемый Certificate of Clearance. В эти 12 месяцев фигурист не выступает за свою родную страну на турнирах под эгидой ISU. После окончания карантина решающее слово остается за федерацией той страны, которую ты представлял ранее. Что-то вроде того, как у мамы отпроситься погулять. Только тут дело посерьезнее. Если тебя не выпускают «из дома», ты можешь оспорить это решение в ISU и привести аргументы в пользу смены гражданства Шаг 1. Запрос в ФФКР. После которого начинается минимум год карантина, когда выступать за Россию спортсмен права не имеет. Шаг 2. Получить от ИСУ документ "непорочности" Шаг 3. Федерация, из которой ты уходишь, должна сказать,ч то вопросов не имеет, ты свободен. Шаг 4. Если этого не произошло, можнопойти в ИСУ и пожаловаться, что тебя не отпускают. ИСУ рассмотрит, есть ли нарушение со стороны федерации, откуда ты уходишь. Если решит, что есть, может принудительно "отвязать" от страны и разрешить переход в другую.
Интересно еще, как он собирался год жить в Чехии уехавШи в Монреаль? Или получение паспорта можно на потом перенести?
+3
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+2
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ЭллеБоу
Ответ Adeline
Конечно жаль, что происходило в танцах в этом сезоне, подрезали крылья Дарио с Ириной, да и она его сама потом кинула НО понимаю решение нашей федерации, Чехия во всю высказывается против русских, а тут она просит отдать русского парня выступать с чешкой, у которой отец в правительстве. Ага, да, давайте Your actions have consequences или fk around and find out, как говорится. Так же не исключаю, что федерации не понравилась сумма, которую Чехия предложила, может быть, ещё федерации договорятся на бОльшую сумму.
Доо..Чехия высказывается против русских, и фиг ей, а не русского спортсмена, хотя ... Если отсыпят побольше денег, то и фиг на ее высказывания. Так?
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Katerina Sunny
Ответ Lennuci
Для выступления за Чехию на МС достаточно ее гражданства. Для ОИ гражданство нужно обоим. Для получения гражданином EU гражданства Чехии, в оной нужно прожить 3 года. Хотя, в любом гражданстве есть лазейки типа "он очень ценный атлет" и прям очень нужен, чтобы ускорить выдачу паспорта.
Всегда есть способ получения гражданства в особом порядке. Но Дарио пока до сих пор российский фигурист.
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Анна Беляева
Ответ pion
Прекрасно, то есть Чиризано год назад, в мае 22 запросил переход, а тут всё слезы льют : аааа оооо Чиризано зажимают 😂, под Багина пихают, а вы как хотели-то? Получается он катался зная что уйдёт и федра знала, что он уходит, ну и какие вопросы по судейству могут быть? И даже не скажешь что топили - ставили как есть, получается.
Каким местом вы прочитали мною написанное и чем осознавали, что сделали такие альтернативные выводы?
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Валерий Петров
Ответ Viks
Это у ФФКР. А переходы в другую страну регулирует ИСУ. Именно ИСУ должен выдать Чиризане Сертификат о праве выступать за Чехию на соревнованиях ИСУ, а не ФФКР.
Выдать сертификат без карантина? Что там в правилах ИСУ есть о карантине?
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Lennuci
Ответ Katerina Sunny
Дарио- гражданин Евросоюза. А сколько живут в Грузии Губанова, Морис? До ОИ гражданство есть у партнёрши.
Для выступления за Чехию на МС достаточно ее гражданства. Для ОИ гражданство нужно обоим. Для получения гражданином EU гражданства Чехии, в оной нужно прожить 3 года. Хотя, в любом гражданстве есть лазейки типа "он очень ценный атлет" и прям очень нужен, чтобы ускорить выдачу паспорта.
+1
0
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Ирина Горбунова
Ответ Adeline
Конечно жаль, что происходило в танцах в этом сезоне, подрезали крылья Дарио с Ириной, да и она его сама потом кинула НО понимаю решение нашей федерации, Чехия во всю высказывается против русских, а тут она просит отдать русского парня выступать с чешкой, у которой отец в правительстве. Ага, да, давайте Your actions have consequences или fk around and find out, как говорится. Так же не исключаю, что федерации не понравилась сумма, которую Чехия предложила, может быть, ещё федерации договорятся на бОльшую сумму.
А как же любимая мантра наших чиновников, что спорт вне политики??
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