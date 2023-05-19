Елена Вайцеховская считает логичным, что Дарио Чиризано запретили выступать за Чехию.

«Вчерашнюю новость о том, что российский танцор не получил разрешения от представлять другую страну, на мой взгляд стоит формулировать все-таки иначе.

ФФКР отказала Чехии в том, чтобы за эту страну выступал российский фигурист. В нынешней политической ситуации и с учётом всех санкционных «вводных» — совершенно логичное и предсказуемое решение.

Непонятно другое: спорт — не работорговля, без согласия федерации на переход фигурист всего лишь попадает под двухлетний карантин, который фактически заканчивается в конце этого года (последний раз Дарио выступал на международном уровне в этапах юниорского Гран-при осенью 2021-го). Ну и к чему тогда истерить по поводу недополученного разрешения?» – написала .