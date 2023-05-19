«Это не станет потерей для академии Плющенко. Почему не станет – это уже другой вопрос». Тарасова об уходе Абта

Теги Татьяна Тарасова Евгений Плющенко Академия Плющенко Александр Абт Фигурное катание

Татьяна Тарасова не считает потерей уход тренера Александра Абта из «Ангелов Плющенко».

Абт – чемпион России (2003) и двукратный призер чемпионатов Европы (1998, 2002) по фигурному катанию. Сегодня стало известно, что он покинул тренерский штаб академии Евгения Плющенко.

«Это не станет потерей для академии Евгения Плющенко. Почему не станет потерей – это уже другой вопрос», – сказала Тарасова.

Материалы по теме

35 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Додик Аксель
Задайте другой вопрос. Уход какого тренера будет потерей для академии Плющенко ?
+28
-6
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леди Брэкнелл
Ахаха, реально из-за мартовской новости ТАТ позвонили? Совсем уже что ли 😂
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleandra
Ответ Леди Брэкнелл
Офф. Ради интереса, а почему вы одна из первых с меновой всегда в теме ангелов? Мне и в голову не придет открыть тему спортсмена, за которого не болею. Любопытно мне, расскажите, пожалуйста. Причем вы с меновой всегда в первых рядах.
они когда-то объявили, что станут лучшей в мире школой ФК.. вот и слежу, когда же они ею станут..
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Loliloo
Ответ Додик Аксель
Задайте другой вопрос. Уход какого тренера будет потерей для академии Плющенко ?
Михайлов, Алексеев, Значков менее
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Светлана Менова
Ответ tim55555
Она ещё помнит кто такой Абт?
Конечно, он же с Лёшей соревновался)))
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olga.t
Опять ни о чем...Прямо какую-то таинственность напускает.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
garovatat
Ответ Е...С
Как бы вы без Плющенко жили, вы к нему прямо неровно дышите.
ве-ли-ко-леп-но бы жили!)) будь неладен тот черный день, когда величайший решил стать первым в мире тренером, и трижды неладен день, когда его неутомимая самая цитируемая погрузилась в эту идею...
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleandra
Ответ Леди Брэкнелл
Ушли от ответа )) Следить за развитием школы и в первых рядах писать гадости под каждой (!) новостью об Ангелах как-то не совсем одно и тоже. То, что побоялись ответить честно - очень показательно.
я как-то не стремлюсь быть честной перед вами.. вы сами не обходитесь без гадостей на этом форуме.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleandra
Ответ Леди Брэкнелл
Ну вас не жалко - речь о спортсменах и только о них. Да и врете вы как обычно, крайне редко я отвечаю на ваши посты. На преследование не тянет.
постоянно вижу вас под своими комментами.. но с этим можно здесь бороться.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleandra
Ответ Е...С
Как бы вы без Плющенко жили, вы к нему прямо неровно дышите.
а вы - ко мне..
+10
-7
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleandra
Потому что вся его академия в целом - это потеря..
+18
-15
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Самая цитируемая и вообще недура
Ответ garovatat
ве-ли-ко-леп-но бы жили!)) будь неладен тот черный день, когда величайший решил стать первым в мире тренером, и трижды неладен день, когда его неутомимая самая цитируемая погрузилась в эту идею...
Вернер тогда писал, что самую цитируемую мою привлекли западные бенефициары плана по развалу ТШТ. Разумеется, небесплатно.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Е...С
Ответ Loliloo
Михайлов, Алексеев, Значков менее
Возможно Алферова. Если посмотреть на Нику, умеет она хорошую базу заложить.
+8
-6
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleandra
Ответ Леди Брэкнелл
Я знаю, интересно было, как вы соврете )) И кого же я маниакально преследую? Просто интересно. Есть только один единственный человек, от которого мне брезгливо, но я в ее темы не захожу, бррр.
меня.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Loliloo
Значит Тарасова знает что-то про Абта, о чем умалчивает Плющенко
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Е...С
Ответ Oleandra
Потому что вся его академия в целом - это потеря..
Как бы вы без Плющенко жили, вы к нему прямо неровно дышите.
+14
-12
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tim55555
Она ещё помнит кто такой Абт?
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
garovatat
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Вернер тогда писал, что самую цитируемую мою привлекли западные бенефициары плана по развалу ТШТ. Разумеется, небесплатно.
Да ну?))) Чет не на того энти беннефициары поставили! 😁 Наша многообразованная этого не смогет, ибо ума не хватет, она пока все еще резонансы с диссонансами путает, не смотря на все свои высшие, а одной рыночной хватки маловато для такой творческой задачи 🤣 Кроме того на общей повестке западных бенефициаров сейчас стоят более масштабные и дорогие вопросы глобальных развалов нашего всего. И кстати судя по резко снизившейся активности совладелицы и Ко, донаты видимо прекратились)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Oleandra
они когда-то объявили, что станут лучшей в мире школой ФК.. вот и слежу, когда же они ею станут..
Неверно Вы сейчас написали. Он говорил, что станет тренером n1 в мире. Сам.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Iuliia Timofeyeva
Ответ Додик Аксель
Задайте другой вопрос. Уход какого тренера будет потерей для академии Плющенко ?
Ну, конечно уход главного тренера в лице Яны Диоровны. Даже потеря самого Плющенко не была бы для этого места настолько критичной
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Адриана
Ответ Е...С
Возможно Алферова. Если посмотреть на Нику, умеет она хорошую базу заложить.
А разве не Розанов базу закладывал?
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
N-fox
У ТАТ на все один ответ: это не потеря.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Беглый*
Читая ТАТ, вспоминается анекдот про кровати и бордели
+9
-8
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Адриана
Ответ Додик Аксель
Задайте другой вопрос. Уход какого тренера будет потерей для академии Плющенко ?
Плющенко, естественно.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Татьяна Фёдорова
Послушать Тарасову, так у нас ничей уход не потеря. Ни тренеров, ни спортсменов. Один комментарий на всё случаи жизни
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий