«Это не станет потерей для академии Плющенко. Почему не станет – это уже другой вопрос». Тарасова об уходе Абта

Татьяна Тарасова не считает потерей уход тренера Александра Абта из «Ангелов Плющенко».

Абт – чемпион России (2003) и двукратный призер чемпионатов Европы (1998, 2002) по фигурному катанию. Сегодня стало известно, что он покинул тренерский штаб академии Евгения Плющенко.

«Это не станет потерей для академии Евгения Плющенко. Почему не станет потерей – это уже другой вопрос», – сказала Тарасова.