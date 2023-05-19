Евгений Плющенко: «Абт приезжал работать к нам на один год и сейчас покинул академию»

Евгений Плющенко подтвердил информацию об уходе тренера Александра Абта из своей академии.

Абт – чемпион России (2003) и двукратный призер чемпионатов Европы (1998, 2002) по фигурному катанию. О его сотрудничестве с «Ангелами Плющенко» стало известно в 2020 году.

«Александр приезжал работать к нам на один год и сейчас покинул академию», – сказал Плющенко.

Александр Абт покинул академию Евгения Плющенко