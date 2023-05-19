Евгений Плющенко: «Абт приезжал работать к нам на один год и сейчас покинул академию»

Теги Евгений Плющенко Академия Плющенко Александр Абт Фигурное катание

Евгений Плющенко подтвердил информацию об уходе тренера Александра Абта из своей академии.

Абт – чемпион России (2003) и двукратный призер чемпионатов Европы (1998, 2002) по фигурному катанию. О его сотрудничестве с «Ангелами Плющенко» стало известно в 2020 году.

«Александр приезжал работать к нам на один год и сейчас покинул академию», – сказал Плющенко.

Александр Абт покинул академию Евгения Плющенко

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36 комментариев

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alexnew
Есть еще такой тренер как Ильиных, который приезжал на лва дня и теперь покинул академию.
+53
-8
+45
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Agura
Ничего не пойму: Плющенко утверждает, что Абт приехал работать с АП на один год.
А sports сообщает, что о сотрудничестве Абта с академией стало известно в 2020 году. Прошла по ссылке: действительно на сайте академии сообщается , что в 2020 г. Абт присоединился к тренерскому коллективу.
Сколько же лет работал Абт в АП и кто его ученики?
+35
-7
+28
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Vera Goncharova
Ответ Светлана Менова
Так зачем он его тогда брал на работу, если он знал про Сашины проблемы с алкоголем?
Видимо, чтобы компанию составил)
+32
-6
+26
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Алексей Токарев
К нему и Косторная с Трусовой, всего на один год приходили. И лишились Олимпийской мечты.
+33
-9
+24
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bona ulo
Ответ Katerina Sunny
Была новость в том году, что Титова и Сарновские сменили группу Михайлова и Алексеева на группу Абта. Но у Плющенко всегда сложно понять, кто кого тренирует, но Плющенко у всех.
Это если результаты хорошие показывают, а если нет, то оказывается, что Рудковский мимокрокодил, вообще не тренировал, а всего лишь дал пару советов.
+19
-2
+17
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Додик Аксель
Ответ Флер де Лис
Вообще Абт товарищ запойный. Молодец Евген, что хоть тут сор из избы не выносит.
А кто не пьёт ? Назови ! Нет, я жду... ( С )
+13
0
+13
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Светлана Менова
Ответ Флер де Лис
Вообще Абт товарищ запойный. Молодец Евген, что хоть тут сор из избы не выносит.
Так зачем он его тогда брал на работу, если он знал про Сашины проблемы с алкоголем?
+20
-7
+13
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Oleandra
Что-то не получается с командой у Плющенко.. думаю, вскоре он попросится в Хрустальный начинающим тренером, без Яны конечно, но со всем наработанным "материалом")
+29
-18
+11
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Светлана Менова
Ответ Oleandra
Что-то не получается с командой у Плющенко.. думаю, вскоре он попросится в Хрустальный начинающим тренером, без Яны конечно, но со всем наработанным "материалом")
Пусть идёт стажёром к Федченко лучше 😂 ох он у Софьи попляшет!
+19
-8
+11
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Флер де Лис
Ответ Светлана Менова
Так зачем он его тогда брал на работу, если он знал про Сашины проблемы с алкоголем?
Ну они, вроде, дружили всегда. Абт даже был на свадьбе (первой) Плющенко.
+10
0
+10
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garovatat
да, да)) это в брекадемии любимая отмазка - просто закончился контракт, вот и все)) С Трусовой так же было "1 мая наш контракт закончился, и по обоюдному желанию сторон мы его продлевать не стали"
+13
-4
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Светлана Менова
Ответ Vera Goncharova
Видимо, чтобы компанию составил)
То есть вы считаете он трудоустраивал его не тренером, а собутыльником?)))
+13
-4
+9
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Беглый*
Давайте вместе споём песенку Рудковского

На недельку на задворки
Абт приехал гостем в Горки
Поглядеть заплывшим глазом
На рабочую волну
Не был он на льду ни разу
Вот такая вот зараза
Даже как-то говорили
Чуть в вине не утонул

На недельку! На задворки!
Абт приехал! гостем в Горки!
А ещё! скажу секретом!
Он вообще! не педагог!

На недельку на задворки
Он приехал гостем в горки
Где ращу я чемпионов
Каждый божий ясный день
Не Гарнье и не Ла Скала
Не с чужого капитала
Просто так вот получилось
Что я вовсе не тюлень.

На недельку! На задворки!
Абт приехал! Гостем в горки!
И вообще! Зачем он нужен!
Самый главный! Это я!

На недельку на задворки
Он приехал гостем в Горки
На воскресной электричке
Сам не знаю почему
Может быть хотел он денег
Пусть привяжет к ж..е веник
Время нынче непростое
Нелегко щас никому

На недельку! На задворки!
Абт приехал! Гостем в горки!
Я его! Вобще не знаю!
Он мне вовсе не дружок!
+19
-11
+8
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Katerina Sunny
Ответ Agura
Да, похоже. Значит, ни с кем из фигуристов не занимался на постоянной основе.
Была новость в том году, что Титова и Сарновские сменили группу Михайлова и Алексеева на группу Абта. Но у Плющенко всегда сложно понять, кто кого тренирует, но Плющенко у всех.
+9
-1
+8
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Додик Аксель
Ответ Loliloo
В фк сильно пьют Ягудин и Жулин
Аркадий Велюров вопрошал по поводу непьющих.
+6
0
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Ir_rish
Ответ Agura
Ничего не пойму: Плющенко утверждает, что Абт приехал работать с АП на один год. А sports сообщает, что о сотрудничестве Абта с академией стало известно в 2020 году. Прошла по ссылке: действительно на сайте академии сообщается , что в 2020 г. Абт присоединился к тренерскому коллективу. Сколько же лет работал Абт в АП и кто его ученики?
Если каждый раз подписывался контракт на год- формально он прав. )
+12
-6
+6
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Katerina Sunny
Ответ Agura
Ничего не пойму: Плющенко утверждает, что Абт приехал работать с АП на один год. А sports сообщает, что о сотрудничестве Абта с академией стало известно в 2020 году. Прошла по ссылке: действительно на сайте академии сообщается , что в 2020 г. Абт присоединился к тренерскому коллективу. Сколько же лет работал Абт в АП и кто его ученики?
Судя по этой новости, Абт от Плющенко уходит не в первый раз https://www.sports.ru/figure-skating/1108464778-aleksandr-abt-snova-s-nami-akademiya-plyushhenko-soobshhila-o-sotrudni.html
+7
-2
+5
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Светлана Менова
Ответ Oleandra
ну это ниже его достоинства)
Зато может научится быть тренером, и не начинающим))
+10
-6
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Raduga
Ответ ИннаВБ
Как так у Плющенко получился год? Если сотрудничество начал в 20, ушел в марте 23?
У него год за два)
+7
-3
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Raduga
Ответ Loliloo
Никому не кажется странным, что Абт уехал к семье в марте, а информация всплыла именно сейчас, после ухода Парсеговой? Кому это на руку? Кто карманный журналист Тутберидзе?
Никому не кажется
+8
-4
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Любитель_ФК
Все это выглядит довольно странно, приехал на год поработать тренером из-за границы. Тренером едут работать на годы, а это называется подработать. Скорее здесь конфликт работодателя и работника, не сошлись в методах или в организации работы. А подработать Плющенко мог спокойно найти и здесь, местного тренера. Вообще тема не очень интересная , пришел нигде ни разу не появился и так же тихо ушел, вроде и говорить не о чем.
+8
-4
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Olga Dunyak
Ответ Loliloo
В фк сильно пьют Ягудин и Жулин
а плю? не сильно?
+4
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ИннаВБ
Как так у Плющенко получился год? Если сотрудничество начал в 20, ушел в марте 23?
+8
-5
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Oleandra
Ответ Светлана Менова
Зато может научится быть тренером, и не начинающим))
тогда ему развестись придётся)
+9
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FS.Nika1
Ответ Agura
Ничего не пойму: Плющенко утверждает, что Абт приехал работать с АП на один год. А sports сообщает, что о сотрудничестве Абта с академией стало известно в 2020 году. Прошла по ссылке: действительно на сайте академии сообщается , что в 2020 г. Абт присоединился к тренерскому коллективу. Сколько же лет работал Абт в АП и кто его ученики?
С математикой не дружит
+3
-1
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