Евгений Плющенко: «Абт приезжал работать к нам на один год и сейчас покинул академию»
Евгений Плющенко подтвердил информацию об уходе тренера Александра Абта из своей академии.
Абт – чемпион России (2003) и двукратный призер чемпионатов Европы (1998, 2002) по фигурному катанию. О его сотрудничестве с «Ангелами Плющенко» стало известно в 2020 году.
«Александр приезжал работать к нам на один год и сейчас покинул академию», – сказал Плющенко.
А sports сообщает, что о сотрудничестве Абта с академией стало известно в 2020 году. Прошла по ссылке: действительно на сайте академии сообщается , что в 2020 г. Абт присоединился к тренерскому коллективу.
Сколько же лет работал Абт в АП и кто его ученики?
На недельку на задворки
Абт приехал гостем в Горки
Поглядеть заплывшим глазом
На рабочую волну
Не был он на льду ни разу
Вот такая вот зараза
Даже как-то говорили
Чуть в вине не утонул
На недельку! На задворки!
Абт приехал! гостем в Горки!
А ещё! скажу секретом!
Он вообще! не педагог!
На недельку на задворки
Он приехал гостем в горки
Где ращу я чемпионов
Каждый божий ясный день
Не Гарнье и не Ла Скала
Не с чужого капитала
Просто так вот получилось
Что я вовсе не тюлень.
На недельку! На задворки!
Абт приехал! Гостем в горки!
И вообще! Зачем он нужен!
Самый главный! Это я!
На недельку на задворки
Он приехал гостем в Горки
На воскресной электричке
Сам не знаю почему
Может быть хотел он денег
Пусть привяжет к ж..е веник
Время нынче непростое
Нелегко щас никому
На недельку! На задворки!
Абт приехал! Гостем в горки!
Я его! Вобще не знаю!
Он мне вовсе не дружок!