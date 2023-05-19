Александр Абт покинул академию Евгения Плющенко (РИА Новости)

Теги Евгений Плющенко Академия Плющенко Александр Абт Фигурное катание

Тренер Александр Абт прекратил сотрудничество с академией двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Об этом сообщает близкий к ситуации источник РИА Новости. Специалист доработал до конца марта, после чего покинул страну, чтобы провести время с проживающей за границей семьей. 

Планируют ли стороны возобновить сотрудничество в будущем, на данный момент неизвестно. При этом расставание прошло без ссор и недопониманий.

Абт – чемпион России-2003 и двукратный призер чемпионатов Европы (1998, 2002) по фигурному катанию, о его сотрудничестве с академией Плющенко стало известно в 2020 году. В минувшем сезоне в его группе числились, в частности, фигуристки Вероника Жилина и Софья Титова.

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84 комментария

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Loliloo
Абт уехал жить за границу к семье, но ведь нужен кликбейт, комментарии, поэтому напишем что покинул академию(хлопнув дверью!)
+65
-21
+44
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Tatiana Klm
Ответ anyen
Быстро промелькнул заголовок. Прочитала, что Александр Плющенко покинул Академию Плющенко. 🙈 Вздрогнула.
И перешел в ТШТ))
+45
-8
+37
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Voronok
Лапидар Жуков, который запостил новости с уходами от Рудковских, опять прикрывает их, типа Абт ушел по семейным обстоятельствам, а Парсегову якобы ТШТ позвал. Лишь бы никто не подумал, что в Академии проблемы))
Зато как на ТШТ поднабросить, так он один из первых.
+46
-16
+30
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anyen
Быстро промелькнул заголовок. Прочитала, что Александр Плющенко покинул Академию Плющенко. 🙈 Вздрогнула.
+36
-9
+27
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Voronok
Ответ k4rmazin2007
Лапидар Жуков наоборот был бы очень рад написать что в АП "огромные" проблемы. Достаточно вспомнить как яростно защищал Федченко и нападал на Плющенко. Даже требовал в своей телеге, чтобы Плющенко призвали к ответственности по кодексу этики. Я думаю, жуков наоборот пытается выслуживаться перед тутберидзе, набрасывая на Плющенко, чтобы та разрешила ей снова брать интервью у своих фигуристок
Жуков все свои инсайды от Академии получает от них напрямую, (как думаете будут они сливать человеку, который их хейтит) всегда очень лояльно пишет об их спортсменках и лично о Рудковских, пойман на этом не раз. Зато он многократно замечен на набросах на ТШТ, вбросах о переходах Дэвисов и сталкинге лично Этери (прошлогодняя слежка за ней в СМИ с поездками в США и ее хейт по этому поводу его рук дело. Так что не городите ерунду, чей он агент давно известно.
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ИннаВБ
Ответ Loliloo
Абт уехал жить за границу к семье, но ведь нужен кликбейт, комментарии, поэтому напишем что покинул академию(хлопнув дверью!)
А чего вдруг🤣раньше семья нафиг не нужна была?
+25
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+20
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Беглый*
Ответ Voronok
Лапидар Жуков, который запостил новости с уходами от Рудковских, опять прикрывает их, типа Абт ушел по семейным обстоятельствам, а Парсегову якобы ТШТ позвал. Лишь бы никто не подумал, что в Академии проблемы)) Зато как на ТШТ поднабросить, так он один из первых.
Даже когда оттуда все сбегут, они напишут, что так было задумано)
+28
-10
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Voronok
Ответ k4rmazin2007
Ты видимо застрял в прошлом году и не читал статьи Жукова за этот год. Чуть ли не в каждой статье набросы на Плющенко. Так что не надо нести чушь. А про Дэвисов все журналисты писали
Во-первых, в этом году я видела мега-комплиментарные статьи Жукова о всех топах Плюща с похвалой его штаба (где такие статьи о ТШТ?) Во время судейского скандала был на стороне Плюща и защищал Титову, вы статейки об этом посмотрите на Риа. Первоисточником о Дэвисах в большинстве случаев был он, а не все журналисты, его вбросы все СМИ просто активно растаскивали. Так что это вы чушь несете, вернее просто врете.
+19
-3
+16
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Oleandra
Ответ Алексей Токарев
Ждём Жилину в Хрустальном.
не надо.
+29
-15
+14
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artpal
Его можно понять, в алфавитных списках на мобилизацию он один из первых
+24
-10
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Леди Брэкнелл
Вернется когда/если все успокоится. Нескоро короче.
+22
-9
+13
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Философия
У человека закончился контракт и он ушёл. Но такому пустяку аж статью посвятили...
+21
-8
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Алексей Токарев
Ответ Jessi
Петросян за всю карьеру один раз Муру опередила на ФГП-повезло, что травма у Сони была . Акатьеву Мура в этом сезоне обходила
Что значит за всю карьеру, раньше Муравьёва низкие места занимала. Аделия её победила на двух первенствах России в 2020 и 2021.
+14
-3
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Любитель_ФК
Абт довольно быстро понял, какая роль в этой академии ему отводится, это роль тренера - статиста. У него в группе числится Жилина и Титова, что-то я ни разу не видел Абта на соревнованиях с этими фигуристками, не знаю , какую роль вообще Абт исполняет у Плющенко, но с Жилиной и Титовой постоянно Плющенко и Михайлов и отношения такие, что он с ними и работает, причем тогда здесь Абт?
+18
-8
+10
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Алексей Токарев
Ждём Жилину в Хрустальном.
+28
-18
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Флер де Лис
Ответ Loliloo
Абт уехал жить за границу к семье, но ведь нужен кликбейт, комментарии, поэтому напишем что покинул академию(хлопнув дверью!)
К какой семье, интересно. С женой первой развелся, вроде
+14
-5
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Oleandra
Ответ k4rmazin2007
Он понимает просто, что никакие Акатьева, Двоеглазовы и Базылюки рядом не стояли с Никой Жилиной. И видимо он даже он, фанат ТШТ, устал от грибов хрусталят. Хочет чтобы баллы давали по делу, поэтому мечтает чтобы Ника перешла в ТШТ.
какие там баллы по делу.. когда у неё разбег и прыжки, разбег и прыжки.. и всё с каменным лицом.. там столько исправлять и вычищать надо.
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Oleandra
Ответ k4rmazin2007
Вы просто видите то, что хотите видеть. Вот почитайте эти "мега-комплиментарные " статьи Жукова. https://rsport.ria.ru/20230220/plyuschenko-1853070958.html https://rsport.ria.ru/20230217/plyuschenko-1852559160.html Вот так он был на стороне Плюща? В своем телеграме он призывал Плющено привлечь к ответственности по Кодексу Этики и активно защищал Федченко. Брал у неё сопливые интервью, типа она для Горбачевой как вторая мама и как Плющенко "подло поступил, напав на такого святого тренера как Федченко" Да на том же ФКР он распускал слухи про Титову, что у той, якобы, была истерика после КП и жуков там слышал типа за дверью) Короче, раз не умеете искать и запоминать информацию, то зачем делаете глупые заявления, что Жуков на стороне Плющенко? Да с такими "друзьями" и врагов не надо.
а что в этих статьях порочащего Плющенко? просто пересказ событий, не осуждающий действий начинающего..
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Oleandra
Ответ k4rmazin2007
" но она была на просмотре, они сами на просмотр пришли, а потом уже их пригласили." Кто это сказал. Святой дух?
более того, "Святой Дух" говорил, что они обратно давно уже просились в ТШТ.
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Denis Travin
... во как, "тренировал Жилину и Титову"!

Ждём вдумчивых комментариев личного фитнесс-тренера Яны Рудковской Ерима Газазяна о пагубном влиянии методов тренировочного процесса "личного друга Плющенко", приведших малюток к бесчисленным травмам.
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+7
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Oleandra
Ответ tanygavr
Блюз для Майи подсмотрели у Насти Губановой, некоторые движения прям один в один. Роксэн и лебедя кто только не исполнял. У Майи на танго даже не похоже было, не шла ей эта тема, Веронике хоть по возрасту и не подходит, но исполнено гораздо лучше, постановка интереснее. Лебедь совершенно не похож на Алинин, там и нарезка другая, разве что платье наподобие. А Paint it black вообще то Царева взяла для своей дочери Маши Захаровой, а потом уже Аделии поставили под эту же музыку. Под этот трек еще канадка Алейн Шартран катала. Кто плагиатит это еще вопрос.
да, ещё говорили, что Дон Кихота у Гончаренко свистнули, я посмотрела того ДК, ни капли не похоже.. так что, если и берёт ТШТ музыку, то ставит своё, а копируют потом его, а не то, что до них было.
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Oleandra
Ответ k4rmazin2007
Это да. Даша Усачева и Майя Хромых в возрасте Сони Муравьевой выиграли ЧР и даже ОИ. Щас они просто решили взять паузу и отдохнуть)
зато девочки со своим лицом и красивыми программами, которые подворовывать и Плющенко не стесняется)
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Oleandra
Ответ Jessi
Петросян за всю карьеру один раз Муру опередила на ФГП-повезло, что травма у Сони была . Акатьеву Мура в этом сезоне обходила
зато в этом сезоне и Аделия, и Соник по титулу имеют во взрослых, а Мура без медалей.
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Oleandra
Ответ k4rmazin2007
"там столько исправлять и вычищать надо." Ого, вот как. Фигуристка с не вычищенными прогами умудрилась обойти по компам на этапах ЮГП супервычищенных Акатьеву и Петросян. А Мура так вообще разгромно обошла их по компам:)
Кошице забыть никак не можете? сколько потом и Акатьева, и Петросян позади себя Муру оставляли?
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Oleandra
Ответ k4rmazin2007
Тогда почему фанаты ТШТ обижаются на него, когда он тоже "пересказывает события"?
он искажает, когда описывает действия ТШТ.. он написал, что Парсегова перешла обратно к Тутберидзе по её приглашению.. но она была на просмотре, они сами на просмотр пришли, а потом уже их пригласили.. а по Жукову выходит так, что Этери прям её лично позвала.
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-2
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