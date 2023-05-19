Александр Абт покинул академию Евгения Плющенко (РИА Новости)
Тренер Александр Абт прекратил сотрудничество с академией двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Об этом сообщает близкий к ситуации источник РИА Новости. Специалист доработал до конца марта, после чего покинул страну, чтобы провести время с проживающей за границей семьей.
Планируют ли стороны возобновить сотрудничество в будущем, на данный момент неизвестно. При этом расставание прошло без ссор и недопониманий.
Абт – чемпион России-2003 и двукратный призер чемпионатов Европы (1998, 2002) по фигурному катанию, о его сотрудничестве с академией Плющенко стало известно в 2020 году. В минувшем сезоне в его группе числились, в частности, фигуристки Вероника Жилина и Софья Титова.
Зато как на ТШТ поднабросить, так он один из первых.
Ждём вдумчивых комментариев личного фитнесс-тренера Яны Рудковской Ерима Газазяна о пагубном влиянии методов тренировочного процесса "личного друга Плющенко", приведших малюток к бесчисленным травмам.