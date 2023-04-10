Евгений Плющенко: «Мечтаю о дочке и о новом автодоме»

Теги Евгений Плющенко сборная России Академия Плющенко ледовые шоу Фигурное катание

Евгений Плющенко рассказал, что мечтает о дочке и новом автодоме

«О чем я мечтаю? О дочке и о новом автодоме.

У нас впереди большой тур, и уже планы на следующий сезон – больше 50 шоу.

Конечно, строительство новой площадки для фигуристов «Ангелов Плющенко» со спа-зоной. Планов громадье», – сказал Плющенко.

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28 комментариев

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Lennuci
Ответ Е...С
Они говорили, что яйцеклетки были заморожены несколько лет назад.
Из замороженных яйцеклеток еще не родился ни один ребенок. И после 42 шансы зачатия своим материалом 1-2%. И 1:40 Синдром Дауна. Может и повезет.
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baxinya
Ответ Анна Беляева
Желание похвальное, папа он, думаю, хороший. Вопрос, с учетом возраста супруги, в другом: кто будет мамой будущей наследницы?
А сколько ей? Я в 44 родила, чему несказанно рада
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Мария Тихонова
Ответ Sport Girl
Ну почему, младший сын от суррогатной матери, так что нет ничего невозможного
Конечно. Я о том, что такая мечта для небедных семей, простой её не назовёшь.
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scorp19
Чтобы сделать из неё фигуристку ? По канонам того дурака из тик тока, который с детства издевается над дочерью ради великих достижений. Тогда лучше бы дочек у вас никогда бы не родилось, лучше уж другой семье.
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Е...С
Ответ Анна Беляева
Ну, я думаю, младший Яне все же кровный. Супруге Евгения по официальным данным полных 48, по неофициальным - за 50. Тут вопрос уже не в том, выносит ли она его (это как раз не проблема), вопрос в том, будет ли в ее организме материал, из которого делать ребенка. У женщин, скажем так, срок фертильной годности ощутимо меньше мужского. И к 50 годам у абсолютного большинства он заканчивается.
Они говорили, что яйцеклетки были заморожены несколько лет назад.
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Маргарита В Сафронова
Два сыночка и лапочка дочка.
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ВИван
Пусть мечты претворяются в жизнь!
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Анна Беляева
Ответ АНтошка
у них младший Арсений от суррогатной ,так что сейчас это не проблема
Ну, я думаю, младший Яне все же кровный. Супруге Евгения по официальным данным полных 48, по неофициальным - за 50. Тут вопрос уже не в том, выносит ли она его (это как раз не проблема), вопрос в том, будет ли в ее организме материал, из которого делать ребенка. У женщин, скажем так, срок фертильной годности ощутимо меньше мужского. И к 50 годам у абсолютного большинства он заканчивается.
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Loliloo
Ответ B.Jones
Мне один автодом остался😁
Так это простая мечта. Я тоже автодом хочу, кто его не хочет?
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Loliloo
Ответ Мария Тихонова
Когда жене под полтос, мечты о дочке - уже не такие уж простые.
В наше время это не проблема, уж у Яны точно получится, естественно вынашивать будет не она
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Sport Girl
Ответ Мария Тихонова
Когда жене под полтос, мечты о дочке - уже не такие уж простые.
Ну почему, младший сын от суррогатной матери, так что нет ничего невозможного
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АНтошка
Ответ Анна Беляева
Желание похвальное, папа он, думаю, хороший. Вопрос, с учетом возраста супруги, в другом: кто будет мамой будущей наследницы?
у них младший Арсений от суррогатной ,так что сейчас это не проблема
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Whiskey cat
Ответ Е...С
А они и не скрывали, что младший сын от суррогантной мамы.
А я ничего про это и не говорила.
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Е...С
Ответ Whiskey cat
Ну денег у Яны много, закажет суррогатную маму
А они и не скрывали, что младший сын от суррогантной мамы.
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Роман Волков
Да, фигурка развивается потихоньку, все Катки лепят, Шоу невиданных размахов, у Всех планов громадьё.
По ощущениям, с такими планами, явно не хватает Спортивных турниров, и Международка в этом не поможет, на неё поедут, когда поедут, единицы.
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Анна Беляева
Желание похвальное, папа он, думаю, хороший. Вопрос, с учетом возраста супруги, в другом: кто будет мамой будущей наследницы?
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Мария Тихонова
Ответ Loliloo
Простые мечты великого человека. Дочку Евгений Викторович давно хочет, он замечательный отец
Когда жене под полтос, мечты о дочке - уже не такие уж простые.
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Е...С
Евгений замечательный папа, пусть его мечта сбудется.
+4
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Whiskey cat
Ну денег у Яны много, закажет суррогатную маму
+6
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Ирина Иванова
Оригинальнее было бы ответить: "Мечтаю о мире и ОИ"
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-6
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B.Jones
Ответ Loliloo
Простые мечты великого человека. Дочку Евгений Викторович давно хочет, он замечательный отец
Мне один автодом остался😁
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Sgi
Ответ Лека-Лека
Упаси бог - еще и девочку начнут готовить в ОЧ. Пусть уж лучше Рудковский в спа-зоне отмокает.
Вас конкретно чем Плющенко обидел ?
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Ярик01
Ответ Лека-Лека
Выражения подбирайте. И ненависть - слишком сильное чувство, его еще заслужить надо. И уж явно не этому альфонсу.
Почему альфонсу? Поимел и не перезвонил?
+6
-7
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Лека-Лека
Ответ Loliloo
Вообще ошалели в своей ненависти? Слава Богу, это не Леке решать со спортс ру
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Loliloo
Простые мечты великого человека. Дочку Евгений Викторович давно хочет, он замечательный отец
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