Евгений Плющенко: «Мечтаю о дочке и о новом автодоме»

Евгений Плющенко рассказал, что мечтает о дочке и новом автодоме

«О чем я мечтаю? О дочке и о новом автодоме.

У нас впереди большой тур, и уже планы на следующий сезон – больше 50 шоу.

Конечно, строительство новой площадки для фигуристов «Ангелов Плющенко» со спа-зоной. Планов громадье», – сказал Плющенко.