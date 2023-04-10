Евгений Плющенко: «Мечтаю о дочке и о новом автодоме»
Евгений Плющенко рассказал, что мечтает о дочке и новом автодоме
«О чем я мечтаю? О дочке и о новом автодоме.
У нас впереди большой тур, и уже планы на следующий сезон – больше 50 шоу.
Конечно, строительство новой площадки для фигуристов «Ангелов Плющенко» со спа-зоной. Планов громадье», – сказал Плющенко.
По ощущениям, с такими планами, явно не хватает Спортивных турниров, и Международка в этом не поможет, на неё поедут, когда поедут, единицы.