Камила Валиева: «Весь сезон был яркий. Очень ярким был чемпионат России по прыжкам, не думала, что смогу сделать все попытки четверного»

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Фигуристка Камила Валиева оценила прошедший соревновательный сезон.

«Весь сезон был яркий. Очень ярким был чемпионат России по прыжкам, не думала, что смогу сделать все попытки четверного.

То, как проходила подготовка к чемпионату России, и то, как прошли сами соревнования, – это можно назвать соревновательным чудом.

На Финале Гран-при, к сожалению, не получилось сделать тройной аксель, хотя я делала его на тренировках. Но это тоже был эмоциональный старт, потому что он проходил в Санкт-Петербурге», – сказала Валиева.

«Пока мы катаемся по шоу, и это придает уверенности в прыжках. Такая энергия происходит от зрителей. Планы? До следующего сезона еще есть время, давайте сначала закроем этот», – цитирует фигуристку ТАСС. 

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2 комментария

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STAVRsSC
Камила, конечно, всех удивила. После напастей прошлого сезона (плюс подросла), выйти и штамповать квады... дано только выдающимся спортсменам. Пусть продолжает радовать нас своим катанием.
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Syndycate
Чемпионат по прыжкам очень крутым получился, а Камила порвала там всех👍
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