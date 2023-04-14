Камила Валиева: «Весь сезон был яркий. Очень ярким был чемпионат России по прыжкам, не думала, что смогу сделать все попытки четверного»

Фигуристка Камила Валиева оценила прошедший соревновательный сезон.

«Весь сезон был яркий. Очень ярким был чемпионат России по прыжкам, не думала, что смогу сделать все попытки четверного.

То, как проходила подготовка к чемпионату России, и то, как прошли сами соревнования, – это можно назвать соревновательным чудом.

На Финале Гран-при, к сожалению, не получилось сделать тройной аксель, хотя я делала его на тренировках. Но это тоже был эмоциональный старт, потому что он проходил в Санкт-Петербурге», – сказала Валиева.

«Пока мы катаемся по шоу, и это придает уверенности в прыжках. Такая энергия происходит от зрителей. Планы? До следующего сезона еще есть время, давайте сначала закроем этот», – цитирует фигуристку ТАСС.