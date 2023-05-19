Станислав Поздняков: «Рекомендации МОК означают принуждение спортсменов к отречению от своего отечества, от всего, что связано с Родиной»

Теги МОК Станислав Поздняков ОКР Политика ТАСС Фигурное катание

Станислав Поздняков заявил, что российских спортсменов подталкивают переходить в другие страны.

«Феномен спорта заключается в том, что он является неотъемлемым фактором разнопланового сотрудничества, общественного прогресса.

Но вместо использования этих беспрецедентных возможностей сегодня в спорте пытаются возводить глухие стены, разделяя атлетов на подходящих и неподходящих по надуманным критериям. С претензией на право сортировать людей по их происхождению и паспорту.

Такого права никто спортивным организациям не давал, это вообще не в их юрисдикции.

Сюда же относятся попытки разными способами подтолкнуть российских спортсменов к смене гражданства, поманить сомнительного рода перспективами.

А ведь без одобрения исполкома ОКР большинство спортсменов, которых таким образом удается перетянуть в другие страны, не смогут выступить на Олимпийских играх в течение ближайших нескольких лет.

Важно, что мы в данном вопросе не выступаем с позиции тотального отрицания, мы исходим из того, что в отношении спортсменов любой юрисдикции должны применяться единые недискриминационные критерии. В международном спорте все должны быть с равными правами и обязанностями.

Сформулированные недавно рекомендации МОК означают принуждение наших спортсменов к отречению от своего отечества, от своих товарищей по национальной команде, от сопричастности ко всему, что связано с Родиной.

Не станем даже пытаться прогнозировать, какой ущерб это может принести в ближайшей перспективе всему олимпийскому движению.

Очевидным в этих условиях является одно – спорт, увы, все чаще используется уже даже не как инструмент, а как орудие в борьбе за геополитическое преимущество в мире.

И вдохновитель этой спортивной гонки враждебности неприкрыто опирается на идеологию неоколониализма, выдвигает неолиберальную риторику, толкает спорт в бездну разрушения.

Но все больше становится тех, кто это прекрасно понимает, и наша с вами общая задача – сделать все необходимое, чтобы объединить созидательные усилия в совместной работе на благо прогресса», – заявил глава Олимпийского комитета России. 

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72 комментария

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Илья Савчук
пусть покажет строчку в договоре, где сказано, отречься от Родины
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Viks
принуждение спортсменов к отречению от своего отечества, от всего, что связано с Родиной» --- Дурак что-ли? Или в угаре?
+45
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+37
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Viks
Теннисисты выступают - они уже отреклись от Родины?
+37
-3
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Melnikov1968
Каким же образом Родина связана с государственным режимом? Я родился,когда Путину было 15 лет,он еще в школу ходил,а Родина у меня уже была. Поздняков,смени методическое пособие,утомил.
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Владимир Жамьянов
Угу и ваши чиновники всё для этого сделали, а чо если у всей российской элиты по 2-3 гражданства, почему спортсменам нельзя? Каков поп, таков и приход.
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psa.1207
«Родина — это не жопа президента»...
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k4rmazin2007
"Сюда же относятся попытки разными способами подтолкнуть российских спортсменов к смене гражданства, поманить сомнительного рода перспективами."
Участие на межд-х стартах среди которых ЧЕ и ЧМ это "сомнительного рода перспективы"?
А турниры типа Волжский пируэт, Мордовские узоры, Сызранские ласточки - это офигеть какие крутые перспективы?)
+28
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+27
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Savardus
Нечего на других пенять, коли у самого рожа крива.
МОК подталкивает. А твое начальство ни разу не подтолкнуло МОК.
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Ivan Balashov
С каких пор преступные чиновники, диктаторы и силовики вдруг стали "родиной" для нормальных мирных людей?
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Darshan
Шевчук очень хорошо сказал, что не надо путать Родину и определенные части тела.
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Александр Митраков
Словоблуд
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Yury Sin
Война нынче "надуманный критерий"?
+12
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Viks
Ответ margosha58
Какую-то декларацию на Уимблдон они подписывали. Что там было прописано, естественно, никто не расскажет
Отречение?
+12
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Ярик01
А ведь без одобрения исполкома ОКР большинство спортсменов, которых таким образом удается перетянуть в другие страны, не смогут выступить на Олимпийских играх в течение ближайших нескольких лет.

Вообще-то на это есть в регламенте возможность рассмотрения ходатайства спортсмена об обнулении карантина, учитывая обстоятельства. (Bye-law 4 к Rule 41 Olympic Charter.)
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Realist2022
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Ответ Джугаджага
У вас в Израиле по другому?
Вот к вопросам про Израиль лучше обращаться к товарищам с фамилиями Ротенберг
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Александр Федоров
Где-то сомнительные перспективы, а где-то их нет совсем
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Pikachu Pikachu
Ответ pion
Оспади, при чем здесь карантин? Он говорит о тех, кто уже перейдёт ( и все свои карантины отсидит)
Никакого специального разрешения от ОКР для участия в ОИ не требуется. Косноязычный Поздняков все переврал. Для участия в международных стартах (и ОИ в том числе) за другую страну требуется или отбыть карантин или можно без карантина, если прежний НОК не возражает. Перестаньте повторять глупости за Поздняковым
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Graziano
Зачем врать и передергивать?
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Татьяна Бурова
Лозунг Позднякова:"В спорте пытаются возводить глухие стены,разделяя атлетов
на подходящих и неподходящих по надуманным критериям"
Прям родным запахло. Из недавнего-
В биатлоне, некий Ростовцев отправил Бабикова в регион( а не на ЦСП),т.к по его мнению Бабиков по возрасту не попадёт на ОИ( а сам в таком же возрасте 34.5 года , сколько и будет Бабикову, был на ОИ 2006г.) Это за 3 года до ОИ он уже выдвинул критерии.
В сезоне Бабиков 7- ой в рейтинге СБР, 7-ой в КР, 4- й в кубке содружества.
10-й по надуманным критериям отбора на ЦСП, созданным в конце сезона( под кого?) Но те кто ниже были взяты на ЦСП. И зачем рейтинги, результаты?
Ну так как , у нас в стране по спортивному принципу действуют или по симпатиям и "кумовству"?
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Pelerin
Спортс, у вас опечатка. Сатанислав же!
+4
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NeFig
Ответ psa.1207
«Родина — это не жопа президента»...
Ну да .. мы тут на концерт ДДТ собирались в СВОЕЙ стране, и вроде ничего не подписывали, не отрекались.... но его отменили((( на Гамлета в МДТ мы тоже не попали(((
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Ang Feo
Хоспади, прочитала "связано с Родниной"😅
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baxinya
Только не надо таких высокопарных слов
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Natalia_777
"...идеологию неоколониализма, выдвигает неолиберальную риторику... " )))) как на приеме у логопеда)))) вот это он насобирал )))) чушь и бред
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Edem Usein
И даже от булочки и трамвайчика?))
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