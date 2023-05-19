Станислав Поздняков: «Рекомендации МОК означают принуждение спортсменов к отречению от своего отечества, от всего, что связано с Родиной»
Станислав Поздняков заявил, что российских спортсменов подталкивают переходить в другие страны.
«Феномен спорта заключается в том, что он является неотъемлемым фактором разнопланового сотрудничества, общественного прогресса.
Но вместо использования этих беспрецедентных возможностей сегодня в спорте пытаются возводить глухие стены, разделяя атлетов на подходящих и неподходящих по надуманным критериям. С претензией на право сортировать людей по их происхождению и паспорту.
Такого права никто спортивным организациям не давал, это вообще не в их юрисдикции.
Сюда же относятся попытки разными способами подтолкнуть российских спортсменов к смене гражданства, поманить сомнительного рода перспективами.
А ведь без одобрения исполкома ОКР большинство спортсменов, которых таким образом удается перетянуть в другие страны, не смогут выступить на Олимпийских играх в течение ближайших нескольких лет.
Важно, что мы в данном вопросе не выступаем с позиции тотального отрицания, мы исходим из того, что в отношении спортсменов любой юрисдикции должны применяться единые недискриминационные критерии. В международном спорте все должны быть с равными правами и обязанностями.
Сформулированные недавно рекомендации МОК означают принуждение наших спортсменов к отречению от своего отечества, от своих товарищей по национальной команде, от сопричастности ко всему, что связано с Родиной.
Не станем даже пытаться прогнозировать, какой ущерб это может принести в ближайшей перспективе всему олимпийскому движению.
Очевидным в этих условиях является одно – спорт, увы, все чаще используется уже даже не как инструмент, а как орудие в борьбе за геополитическое преимущество в мире.
И вдохновитель этой спортивной гонки враждебности неприкрыто опирается на идеологию неоколониализма, выдвигает неолиберальную риторику, толкает спорт в бездну разрушения.
Но все больше становится тех, кто это прекрасно понимает, и наша с вами общая задача – сделать все необходимое, чтобы объединить созидательные усилия в совместной работе на благо прогресса», – заявил глава Олимпийского комитета России.
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Участие на межд-х стартах среди которых ЧЕ и ЧМ это "сомнительного рода перспективы"?
А турниры типа Волжский пируэт, Мордовские узоры, Сызранские ласточки - это офигеть какие крутые перспективы?)
МОК подталкивает. А твое начальство ни разу не подтолкнуло МОК.
Вообще-то на это есть в регламенте возможность рассмотрения ходатайства спортсмена об обнулении карантина, учитывая обстоятельства. (Bye-law 4 к Rule 41 Olympic Charter.)
на подходящих и неподходящих по надуманным критериям"
Прям родным запахло. Из недавнего-
В биатлоне, некий Ростовцев отправил Бабикова в регион( а не на ЦСП),т.к по его мнению Бабиков по возрасту не попадёт на ОИ( а сам в таком же возрасте 34.5 года , сколько и будет Бабикову, был на ОИ 2006г.) Это за 3 года до ОИ он уже выдвинул критерии.
В сезоне Бабиков 7- ой в рейтинге СБР, 7-ой в КР, 4- й в кубке содружества.
10-й по надуманным критериям отбора на ЦСП, созданным в конце сезона( под кого?) Но те кто ниже были взяты на ЦСП. И зачем рейтинги, результаты?
Ну так как , у нас в стране по спортивному принципу действуют или по симпатиям и "кумовству"?