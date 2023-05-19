Станислав Поздняков: «Рекомендации МОК означают принуждение спортсменов к отречению от своего отечества, от всего, что связано с Родиной»

Станислав Поздняков заявил, что российских спортсменов подталкивают переходить в другие страны.

«Феномен спорта заключается в том, что он является неотъемлемым фактором разнопланового сотрудничества, общественного прогресса.

Но вместо использования этих беспрецедентных возможностей сегодня в спорте пытаются возводить глухие стены, разделяя атлетов на подходящих и неподходящих по надуманным критериям. С претензией на право сортировать людей по их происхождению и паспорту.

Такого права никто спортивным организациям не давал, это вообще не в их юрисдикции.

Сюда же относятся попытки разными способами подтолкнуть российских спортсменов к смене гражданства, поманить сомнительного рода перспективами.

А ведь без одобрения исполкома ОКР большинство спортсменов, которых таким образом удается перетянуть в другие страны, не смогут выступить на Олимпийских играх в течение ближайших нескольких лет.

Важно, что мы в данном вопросе не выступаем с позиции тотального отрицания, мы исходим из того, что в отношении спортсменов любой юрисдикции должны применяться единые недискриминационные критерии. В международном спорте все должны быть с равными правами и обязанностями.

Сформулированные недавно рекомендации МОК означают принуждение наших спортсменов к отречению от своего отечества, от своих товарищей по национальной команде, от сопричастности ко всему, что связано с Родиной.

Не станем даже пытаться прогнозировать, какой ущерб это может принести в ближайшей перспективе всему олимпийскому движению.

Очевидным в этих условиях является одно – спорт, увы, все чаще используется уже даже не как инструмент, а как орудие в борьбе за геополитическое преимущество в мире.

И вдохновитель этой спортивной гонки враждебности неприкрыто опирается на идеологию неоколониализма, выдвигает неолиберальную риторику, толкает спорт в бездну разрушения.

Но все больше становится тех, кто это прекрасно понимает, и наша с вами общая задача – сделать все необходимое, чтобы объединить созидательные усилия в совместной работе на благо прогресса», – заявил глава Олимпийского комитета России.

Тупик фигуриста Чиризано: попрощался с Россией, нашел супертренеров и партнершу из Чехии – а его не отпустили

«Люблю Россию и не перестану быть русской. Но ситуация безвыходная». Монолог Просвирновой о переходе в Данию