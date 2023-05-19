Станислав Поздняков: «Санкции, критерии – это кукольный спортивный театр, где за ниточки дергают ангажированные политические деятели»

Теги МОК Станислав Поздняков ОКР Политика Матч ТВ Легкая атлетика

Станислав Поздняков назвал санкции в отношении российского спорта «кукольным театром».

«Сегодня хартия МОК, по сути, упраздняется ситуативными решениями. Санкции, критерии и все остальное – это кукольный спортивный театр, где за ниточки дергают ангажированные политические деятели.

Это не что иное, как фарс, где права наших спортсменов нагло нарушаются многими международными организациями.

Пандемия саморазрушения олимпийского единства на корню подрубает новое слово в девизе МОК «вместе».

Вся работа ОКР основана на практическом взаимодействии с партнерами, а не в пустой пропаганде и лозунгах. Что отрадно отметить, диалог с нашими партнерами выходит за рамки олимпийской и спортивной деятельности.

Наша общая миссия – сделать жизнь людей лучше посредством спорта», – сказал глава Олимпийского комитета России. 

Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?

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23 комментария

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Ебздрогыч
Позднякову этот текст прислали его кукловоды
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Lacrosse-style goal
Ой, а у нас то все совсем иначе, ни какой ангажированности😊
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Андрей Андреев
Ответ Ебздрогыч
Позднякову этот текст прислали его кукловоды
Кукловоды насадили его на руку и управляют.
+20
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Стэн Смит
Гойда в конце не добавил?
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Костя Кот
Ответ Ебздрогыч
Позднякову этот текст прислали его кукловоды
поздняков - своего рода kukold
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Вечно в бане
> Вся работа ОКР основана на практическом взаимодействии с партнерами, а не в пустой пропаганде и лозунгах.

> Санкции, критерии и все остальное – это кукольный спортивный театр, где за ниточки дергают ангажированные политические деятели.

Ноу комментс.
+10
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Russ Ivan
Хорош уже ныть, создавайте свой альтернативный спортивный театр и дёргайте за ниточки...
+8
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Dizzod
Если остановить кое-какие процессы то жизнь народов станет лучше.
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Dizzod
Ответ Russ Ivan
Хорош уже ныть, создавайте свой альтернативный спортивный театр и дёргайте за ниточки...
Спартакиада народов БРИКС и Африки.
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Геннадий Тимченко
Ответ Dizzod
Спартакиада народов БРИКС и Африки.
Спартакиада народов Африки, Азии и Южной Америки, с которыми подписал Λавров соглашение о неразмещении первыми оружия в космосе👏👏👏
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Atsuktuvas
Какие литературные таланты раскрылись у наших деятелей спорта благодаря санкциям. Чехов завидует.
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Navian
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Как будто к Позднякову ниточка не привязана)
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Russ Ivan
Ответ Dizzod
Спартакиада народов БРИКС и Африки.
И что в этом плохого? Там вся Азия и Ц-Ю Америка подтянутся тоже...
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wlad wasew
А деятелей за что дёргают ?
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maripous
Большой спорт-это уже давно большая политика. Во всем мире.
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saionera
Ответ wlad wasew
А деятелей за что дёргают ?
за дрын
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