Станислав Поздняков: «Санкции, критерии – это кукольный спортивный театр, где за ниточки дергают ангажированные политические деятели»

Станислав Поздняков назвал санкции в отношении российского спорта «кукольным театром».

«Сегодня хартия , по сути, упраздняется ситуативными решениями. Санкции, критерии и все остальное – это кукольный спортивный театр, где за ниточки дергают ангажированные политические деятели.

Это не что иное, как фарс, где права наших спортсменов нагло нарушаются многими международными организациями.

Пандемия саморазрушения олимпийского единства на корню подрубает новое слово в девизе МОК «вместе».

Вся работа основана на практическом взаимодействии с партнерами, а не в пустой пропаганде и лозунгах. Что отрадно отметить, диалог с нашими партнерами выходит за рамки олимпийской и спортивной деятельности.

Наша общая миссия – сделать жизнь людей лучше посредством спорта», – сказал глава Олимпийского комитета России.

Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?

Возвращение России в фехтовании – пустышка: звезд не пускает международная федерация, остальных – собственная