Александр Жулин: «На месте Синициной и Кацалапова я бы не стал возвращаться в спорт»

Александр Жулин считает, что Виктории Синициной и Никите Кацалапову незачем возвращаться в спорт.

« и пока прекрасно катаются в шоу, зарабатывают деньги.

Пока ничего не понятно с чемпионатами Европы, мира и Олимпийскими играми, мне кажется, стимулов для них недостаточно, чтобы вернуться в профессиональный спорт. Это мое мнение.

Я бы (на их месте в нынешней ситуации) не стал возвращаться. Сейчас они отдыхают.

Периодически приходят, если нужно пройти какой-то номер из старых или сделать новый. Мы постоянно на связи, находимся в великолепных отношениях», – сказал .

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