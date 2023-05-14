Александр Жулин: «На месте Синициной и Кацалапова я бы не стал возвращаться в спорт»
Александр Жулин считает, что Виктории Синициной и Никите Кацалапову незачем возвращаться в спорт.
«Вика и Никита пока прекрасно катаются в шоу, зарабатывают деньги.
Пока ничего не понятно с чемпионатами Европы, мира и Олимпийскими играми, мне кажется, стимулов для них недостаточно, чтобы вернуться в профессиональный спорт. Это мое мнение.
Я бы (на их месте в нынешней ситуации) не стал возвращаться. Сейчас они отдыхают.
Периодически приходят, если нужно пройти какой-то номер из старых или сделать новый. Мы постоянно на связи, находимся в великолепных отношениях», – сказал Жулин.
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Может дело все таки в том, что ЛП и шоу дают больше денег, чем соревнования, и неважно, какие, плюс без необходимости перенапрягать больную спину?
Или в течение ещё 2 лет с настоящего времени времени?
То,что ему выгоднее,чтобы отчисления шли с участия в шоу,это однозначно.