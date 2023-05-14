Александр Жулин: «На месте Синициной и Кацалапова я бы не стал возвращаться в спорт»

Теги сборная России танцы на льду Александр Жулин Никита Кацалапов Виктория Синицина Фигурное катание

Александр Жулин считает, что Виктории Синициной и Никите Кацалапову незачем возвращаться в спорт.

«Вика и Никита пока прекрасно катаются в шоу, зарабатывают деньги.

Пока ничего не понятно с чемпионатами Европы, мира и Олимпийскими играми, мне кажется, стимулов для них недостаточно, чтобы вернуться в профессиональный спорт. Это мое мнение.

Я бы (на их месте в нынешней ситуации) не стал возвращаться. Сейчас они отдыхают.

Периодически приходят, если нужно пройти какой-то номер из старых или сделать новый. Мы постоянно на связи, находимся в великолепных отношениях», – сказал Жулин

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23 комментария

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Евгения Гринева
Да понятно, что они завершили после ОИ. Жулин каждый раз их так отправляет на "пенсию", как будто боится, что реально захотят вернуться)
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Лариса Стародубцева
Хитрый Жулин отправляет на пенсию Синицыну и Кацалапова на шоу и на пенсию.Слишком тесно становиться в его группе .
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Маргарита В Сафронова
Да, у Жулина теперь такой состав, что он может отправлять на пенсию чемпионов. А мне бы хотелось видеть ещӗ СК в спорте.
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Irina037
Ответ Лариса Стародубцева
Хитрый Жулин отправляет на пенсию Синицыну и Кацалапова на шоу и на пенсию.Слишком тесно становиться в его группе .
Он также и Боброву с Соловьевым выгонял
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Любитель_ФК
Жулин никогда не отличался особой тактичностью, но такое заявление верх бестактности. И это сказано своим лучшим ученикам? На месте ребят я бы сильно обиделся . Собственно наверное так оно и есть. Обычно Тутберидзе обвиняют, что она кого-то выгоняет, освобождая место следующим, хотя еще никто не заявлял из учеников Хрустального, что их сплавили, за ненадобностью, а тут такое откровение, просто нет слов. Жулин пал в моих глазах, морально. Нехорошо!
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Тайга86
Намекает...В общем-то не удивил, это и так понятно, что без МС им смысла особого нет. У молодёжи хотя бы надежда на будущий и тд сезоны. Красивая пара, но вечного ничего не бывает.
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Viks
Деньги определяют всё. А в шоу деньги есть, пока.
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Галина Александрова
Да, это и понятно. Просто держат интригу. Жулин всё прекрасно знает, иначе не набирал бы пар под завязку.
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Утренняя Аврора
Жулин : Да мне что, разорваться что ли? Давайте уже на пенсию....... С вами я уже все сказал. Но, если честно, так открыто сплавлять свою основную пару, ну, это вообщееее.
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Девушка Безимени
с вещами на выход
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Утренняя Аврора
Просто если Кацалапики вернутся, интрига умрет. Но, если они еще не перегорели и есть здоровье, пусть возвращаются.
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Светлана Дрягилева
Жулин, помолчи! Пусть ребята сами скажут про свои планы, когда сочтут нужным
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Саша Кутузова
В целом понятно, что набрав столько пар и имея в наличии Сашу с Ваней, работать с СК Жулин попросту не успеет. Да и кататься по кубкам страны для них не лучшее решение. В шоу заработают больше и здоровья потратят меньше.
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Утренняя Аврора
Жулин сначала скажет, потом подумает. Потом спортс почитает, начинает опровержения выдавать.
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unknownman
Смешно, как они постоянно говорят об отсутствии международных стартов как о главной причине. Так разве без МС Синицина с Кацалаповым не заработали бы максимум денег на внутренних соревнованиях, ведь им везде гарантировалось 1 место?
Может дело все таки в том, что ЛП и шоу дают больше денег, чем соревнования, и неважно, какие, плюс без необходимости перенапрягать больную спину?
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Лариса Стародубцева
Ну Жулину наверно денег не хватает Ведь еще СК будут отчислять процент с всех шоу в течение 2 лет
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Роман Волков
Детей им надо начинать Делать, а не Программы!🤰❤️❤️❤️✌️
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Kovka Gnutik
Увы...
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22somebody22
Ещё одно такое заявление и СК вернутся в спорт назло Жулину!Вот только тренироваться будут не под его началом.Посмотрим,что он сможет противопоставить им со своими БуБаБа и Дроздом🤣
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Зиля Бадриева
Ответ Viks
Деньги определяют всё. А в шоу деньги есть, пока.
Зарплата и отчисления за сборников постоянные.
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Ирина Похлебаева
Ответ Любитель_ФК
Жулин никогда не отличался особой тактичностью, но такое заявление верх бестактности. И это сказано своим лучшим ученикам? На месте ребят я бы сильно обиделся . Собственно наверное так оно и есть. Обычно Тутберидзе обвиняют, что она кого-то выгоняет, освобождая место следующим, хотя еще никто не заявлял из учеников Хрустального, что их сплавили, за ненадобностью, а тут такое откровение, просто нет слов. Жулин пал в моих глазах, морально. Нехорошо!
Он им даже на их свадьбе в своём поздравительном тосте говорил,что нужно идти на шоу,зарабатывать деньги для семьи, радоваться жизни.
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Ирина Похлебаева
Ответ Лариса Стародубцева
Ну Жулину наверно денег не хватает Ведь еще СК будут отчислять процент с всех шоу в течение 2 лет
А Вы не знаете,будут отчислять в течение 2 лет после ОИ,когда они фактически перестали выступать?
Или в течение ещё 2 лет с настоящего времени времени?
То,что ему выгоднее,чтобы отчисления шли с участия в шоу,это однозначно.
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