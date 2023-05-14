Жулин о работе с Худайбердиевой и Базиным: «Впечатления очень хорошие, ребята работящие. С ними очень легко, и им, по-моему, с нами нравится»
Александр Жулин поделился впечатлениями от работы с дуэтом Худайбердиева – Базин.
Елизавета Худайбердиева и Егор Базин перешли в группу Жулина в начале апреля. Ранее они тренировались у Дениса Самохина.
«Впечатления очень хорошие, ребята работящие. С ними очень легко, и им, по-моему, с нами очень нравится.
Произвольная программа к новому сезону готова целиком, ритмический танец, я бы сказал, наполовину. Все получается достаточно симпатично, красиво, думаю, все будет хорошо.
Они уехали в отпуск, где-то с 15 июня мы приступаем к работе здесь, в Москве. Потом едем на сбор в Сочи», – сказал Жулин.
Всё-таки очень хорошая пара.❤️