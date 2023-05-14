Жулин о работе с Худайбердиевой и Базиным: «Впечатления очень хорошие, ребята работящие. С ними очень легко, и им, по-моему, с нами нравится»

Теги сборная России танцы на льду Александр Жулин Егор Базин Елизавета Худайбердиева Фигурное катание

Александр Жулин поделился впечатлениями от работы с дуэтом Худайбердиева – Базин.

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин перешли в группу Жулина в начале апреля. Ранее они тренировались у Дениса Самохина.

«Впечатления очень хорошие, ребята работящие. С ними очень легко, и им, по-моему, с нами очень нравится.

Произвольная программа к новому сезону готова целиком, ритмический танец, я бы сказал, наполовину. Все получается достаточно симпатично, красиво, думаю, все будет хорошо.

Они уехали в отпуск, где-то с 15 июня мы приступаем к работе здесь, в Москве. Потом едем на сбор в Сочи», – сказал Жулин. 

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман Волков
Дай Бог, чтобы у них пошло!✌️
Всё-таки очень хорошая пара.❤️
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Утренняя Аврора
А Лизка то падает или нет? Открой занавесу Жулин.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий