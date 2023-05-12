Елизавета Худайбердиева: «Перенесли на лед гениальную идею Игоря Оршуляка для нашего произвольного танца»

Елизавета Худайбердиева рассказала о постановке программ для нового сезона.

«Сезон 2022-2023 все!

Перенесли на лед гениальную идею Игоря Оршуляка 🙇🏼‍♀️ для нашего произвольного танца

Спасибо большое нашей команде за возможность поработать с Игорем🥰🙏🏼

Всего за месяц мы с тренерами собрали полную картину нашего произвольного танца, макет ритмического, придумали элементы, связки и даже фишки, которые в программы этого года уже не поместятся😂

Остаток межсезонья мы с Егором проработали в новом штабе, как покемоны в турборежиме 😉🫡

Поэтому с чистой совестью уходим отдыхать🥳

P.S. Горячо обнимаем Сергея Георгиевича Петухова и Дмитрия Ионова, с которыми не успели сфотографироваться», – написала фигуристка в телеграм-канале.