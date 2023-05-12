Елизавета Худайбердиева: «Перенесли на лед гениальную идею Игоря Оршуляка для нашего произвольного танца»

Теги сборная России танцы на льду Егор Базин Елизавета Худайбердиева Фигурное катание

Елизавета Худайбердиева рассказала о постановке программ для нового сезона.

«Сезон 2022-2023 все!

Перенесли на лед гениальную идею Игоря Оршуляка 🙇🏼‍♀️ для нашего произвольного танца

Спасибо большое нашей команде за возможность поработать с Игорем🥰🙏🏼

Всего за месяц мы с тренерами собрали полную картину нашего произвольного танца, макет ритмического, придумали элементы, связки и даже фишки, которые в программы этого года уже не поместятся😂

Остаток межсезонья мы с Егором проработали в новом штабе, как покемоны в турборежиме 😉🫡

Поэтому с чистой совестью уходим отдыхать🥳

P.S. Горячо обнимаем Сергея Георгиевича Петухова и Дмитрия Ионова, с которыми не успели сфотографироваться», – написала фигуристка в телеграм-канале. 

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3 комментария

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22somebody22
Ну хоть хореографа наняли.Есть надежда,что от Жулинского нафталина отличаться будет.
До меня начинает доходить,что блонд,который Лизе жутко не идёт,присоветовал Жулин...На неё тоже решил прикинуть образ Навки😂
+7
0
+7
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22somebody22
С анорексией,как видно,справиться по-прежнему не могут/не хотят.
+3
0
+3
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Алеся Ткаченко
Больше не падайте
+3
0
+3
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