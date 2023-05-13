Тарасова о Фроловой в группе Рукавицына: «Будет развиваться. 17 лет – время для переходов»

Татьяна Тарасова оценила переход фигуристки Анны Фроловой в группу Евгения Рукавицына.

Ранее 17-летняя спортсменка тренировалась в ЦСКА у Сергея Давыдова.

«Ну перешла и перешла, поменяла город. Если перешла, значит ей это нужно.

Будет развиваться. 17 лет – время для переходов», – сказала заслуженный тренер СССР.

Евгений Рукавицын: «Фролова находилась у меня на испытательном сроке. Так как начался трансферный месяц, я дал ей подтверждение, что беру ее в группу»