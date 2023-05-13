Тарасова о Фроловой в группе Рукавицына: «Будет развиваться. 17 лет – время для переходов»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Евгений Рукавицын переходы Анна Фролова Фигурное катание

Татьяна Тарасова оценила переход фигуристки Анны Фроловой в группу Евгения Рукавицына.

Ранее 17-летняя спортсменка тренировалась в ЦСКА у Сергея Давыдова.

«Ну перешла и перешла, поменяла город. Если перешла, значит ей это нужно.

Будет развиваться. 17 лет – время для переходов», – сказала заслуженный тренер СССР.

Евгений Рукавицын: «Фролова находилась у меня на испытательном сроке. Так как начался трансферный месяц, я дал ей подтверждение, что беру ее в группу»

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3 комментария

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Бедоносец
17 лет - время выхода на пенсию. АЗ подтвердит.😄
+5
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Alla Belova
Ого, оказывается, в 17 лет развиваются!
Хорошо, если так повезёт))
+3
0
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Зиля Бадриева
17 лет критический возраст для женской одиночки, что подтверждает ТАТ.
+1
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