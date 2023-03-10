Тарасова о возможном переходе Усачевой в танцы на льду: «Рано говорить о перспективах Дарьи в новом для нее направлении»

прокомментировала возможный переход в танцы на льду.

«В одиночном катании сложно дальше продвигаться. Могут быть ограничения по физическим возможностям, и это скажется на четверных прыжках. Поэтому у одиночниц появляется желание уйти в парное катание. И в этом нет ничего страшного!

Рано говорить о перспективах Дарьи в новом для нее направлении. Надо рассмотреть все ее возможности. Мы не знаем, к какому тренеру она перейдет, и к тому же еще партнер не подобран», – сказала заслуженный тренер СССР.