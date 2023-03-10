Тарасова о возможном переходе Усачевой в танцы на льду: «Рано говорить о перспективах Дарьи в новом для нее направлении»
Татьяна Тарасова прокомментировала возможный переход Дарьи Усачевой в танцы на льду.
«В одиночном катании сложно дальше продвигаться. Могут быть ограничения по физическим возможностям, и это скажется на четверных прыжках. Поэтому у одиночниц появляется желание уйти в парное катание. И в этом нет ничего страшного!
Рано говорить о перспективах Дарьи в новом для нее направлении. Надо рассмотреть все ее возможности. Мы не знаем, к какому тренеру она перейдет, и к тому же еще партнер не подобран», – сказала заслуженный тренер СССР.
Задолбала она уже тут со своими рассуждениями - в каждую дырку затычка.
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Ну, а чо, у нас много дев фк занимаются, не жалко. Вполне можно доломать пару-тройку...
Высоченная и с 4ми - это Майя!