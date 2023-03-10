Тарасова о возможном переходе Усачевой в танцы на льду: «Рано говорить о перспективах Дарьи в новом для нее направлении»

Теги Татьяна Тарасова сборная России танцы на льду женское катание переходы Дарья Усачева Фигурное катание

Татьяна Тарасова прокомментировала возможный переход Дарьи Усачевой в танцы на льду.

«В одиночном катании сложно дальше продвигаться. Могут быть ограничения по физическим возможностям, и это скажется на четверных прыжках. Поэтому у одиночниц появляется желание уйти в парное катание. И в этом нет ничего страшного!

Рано говорить о перспективах Дарьи в новом для нее направлении. Надо рассмотреть все ее возможности. Мы не знаем, к какому тренеру она перейдет, и к тому же еще партнер не подобран», – сказала заслуженный тренер СССР.

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26 комментариев

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Лена Самойлова
Ответ 22somebody22
"Ангелы Плющенко" могли бы взять её к себе,они как раз начали развивают парное катание и танцы на льду.Даже если и не получилось бы ничего,то без пиара и контрактов не осталась бы.
не надо туда никого из тшт, хлебнули из-за них сполна в академии
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22somebody22
"Ангелы Плющенко" могли бы взять её к себе,они как раз начали развивают парное катание и танцы на льду.Даже если и не получилось бы ничего,то без пиара и контрактов не осталась бы.
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Lala M
Ответ Alina Kernes
Угу. Она поломалась на тройных прыжках
Вы знаете сколько спортсменов приходят в фк и сколько из них заканчивают из-за травм? Что значит доломали?
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Лека-Лека
Пусть ТАТ лучше своим новым каналом занимается.
Задолбала она уже тут со своими рассуждениями - в каждую дырку затычка.
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Svetikfox
Ответ First Second
В прошлом году Даша сама говорила, что её рост 162. Сейчас она явно стала выше. Посмотрите на совместные фотографии, с той же Хромых. Или с Алиной, которая 160 сантиметров, и которую Даша выше.
Даша не сильно выше Алины, на пару сантиметров только.
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N-fox
Кто там на очереди в опросе? Бетина, Леонова, Радионова?
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lanfqk
Ответ Svetikfox
У Даши рост 162 см. По крайней мере так она сама говорила в прошлом году. https://img.championat.com/i/j/p/16474303951222199055.png
Ой, да, я ошиблась. Вы правы, 162 см
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Alina Kernes
Ответ Delirium
Это спорт, тут всегда до вершин доходят самые крепкие и везучие.
Угу. Она поломалась на тройных прыжках
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Svetikfox
Ответ lanfqk
Даша ростом 155 см, что там все бурчат про слишком высокий рост для танцев? 🤨
У Даши рост 162 см. По крайней мере так она сама говорила в прошлом году.
https://img.championat.com/i/j/p/16474303951222199055.png
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First Second
Ответ lanfqk
Это Хромых 165, а Усачева гораздо ниже
В прошлом году Даша сама говорила, что её рост 162. Сейчас она явно стала выше. Посмотрите на совместные фотографии, с той же Хромых. Или с Алиной, которая 160 сантиметров, и которую Даша выше.
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Katerina Sunny
Ответ Elizaveta Queen
Неужели правда про Чиризано и Усачеву? А я вот вижу их в паре,только не в РФ ФК.Дашенька хрупкая,благородная девушка,а Дарио-истинный итальянец,эта противоположность партнеров может быть интересно обыграна в паре.
Дарио бы партнёршу, с которой можно соревноваться, а Даше нужно базовым вещам учиться. Хотя Колесник катается с бывшей одиночницей. Но до этого был два года без партнерши.
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lanfqk
Ответ First Second
Какие 155? Она минимум 165
Это Хромых 165, а Усачева гораздо ниже
+2
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Delirium
Ответ Alina Kernes
Ну, все, доломали. Канышева 2.0. И это у неё даже ультра-сей не было ☝️ Ну, а чо, у нас много дев фк занимаются, не жалко. Вполне можно доломать пару-тройку...
Это спорт, тут всегда до вершин доходят самые крепкие и везучие.
+7
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+7
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Svetikfox
Про переход Усачевой в танцы еще ничего не ясно, но уже начали делать обзвоны.
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Elizaveta Queen
Ответ Katerina Sunny
Про Усачеву всё туманно, но с танцами вообще всё плохо, если Черизано и Усачеву смотрели. Значит выбора из танцорш с опытом нет вообще.
Неужели правда про Чиризано и Усачеву? А я вот вижу их в паре,только не в РФ ФК.Дашенька хрупкая,благородная девушка,а Дарио-истинный итальянец,эта противоположность партнеров может быть интересно обыграна в паре.
+1
-2
-1
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Alina Kernes
Ну, все, доломали. Канышева 2.0. И это у неё даже ультра-сей не было ☝️
Ну, а чо, у нас много дев фк занимаются, не жалко. Вполне можно доломать пару-тройку...
+6
-5
+1
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Katerina Sunny
Про Усачеву всё туманно, но с танцами вообще всё плохо, если Черизано и Усачеву смотрели. Значит выбора из танцорш с опытом нет вообще.
+5
0
+5
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Анна Беляева
Ответ Manukello
Ну тогда жирную 😆😆
Вы в своем уме?
0
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Николай Криницкий
Сказала, как отрезала. Ждём блог на Ютубе.
0
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First Second
Ответ lanfqk
Даша ростом 155 см, что там все бурчат про слишком высокий рост для танцев? 🤨
Какие 155? Она минимум 165
+4
-2
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Manukello
Ответ Delirium
С каких это пор 1.65 - высоченная для танцев?
Ну тогда жирную 😆😆
+2
-4
-2
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lanfqk
Даша ростом 155 см, что там все бурчат про слишком высокий рост для танцев? 🤨
+3
-3
0
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Manukello
Ответ Alla Belova
Похоже, все путают Дашу с Майей)) Высоченная и с 4ми - это Майя!
Ок. Понял
0
0
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Alla Belova
Похоже, все путают Дашу с Майей))
Высоченная и с 4ми - это Майя!
+11
0
+11
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Delirium
Ответ Manukello
Кто ж такую высоченную таскать будет
С каких это пор 1.65 - высоченная для танцев?
+8
-1
+7
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