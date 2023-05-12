Анна Фролова перешла в группу Евгения Рукавицына («СЭ»)

Фигуристка Анна Фролова перешла в группу Евгения Рукавицына.

Об этом сообщает «СЭ».

Ранее 17-летняя спортсменка тренировалась в московском клубе ЦСКА у .

, работающий в Санкт-Петербурге, заявил, что «не может подтвердить переход, пока нет документов».