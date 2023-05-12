Анна Фролова перешла в группу Евгения Рукавицына («СЭ»)
Фигуристка Анна Фролова перешла в группу Евгения Рукавицына.
Об этом сообщает «СЭ».
Ранее 17-летняя спортсменка тренировалась в московском клубе ЦСКА у Сергея Давыдова.
Рукавицын, работающий в Санкт-Петербурге, заявил, что «не может подтвердить переход, пока нет документов».
И подумать только, все идут и идут к "абьюзеру" Рукавицыну, никто не слушает "жертву" Нугуманову! 🤪 Лизочка в пролёте!
Давыдову Аня говорила, что берёт паузу и не будет кататься... а оказывается, перешла к Рукавицыну.
Что ж, удачи с новым ТШ в новом сезоне. Давыдова жаль, хорошо к Ане относился.
И есть вопросы к Давыдову, почему от него уходят.