Анна Фролова перешла в группу Евгения Рукавицына («СЭ»)

Теги Сергей Давыдов сборная России женское катание Евгений Рукавицын переходы Спорт-Экспресс Анна Фролова Фигурное катание

Фигуристка Анна Фролова перешла в группу Евгения Рукавицына.

Об этом сообщает «СЭ». 

Ранее 17-летняя спортсменка тренировалась в московском клубе ЦСКА у Сергея Давыдова.

Рукавицын, работающий в Санкт-Петербурге, заявил, что «не может подтвердить переход, пока нет документов».

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57 комментариев

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Busilda
Прямо сейчас на Алтае в отеле корона Алтая живем и видим каждый день Аню Фролову в составе группы фигуристов, прилетевших на сборы. Аня выглядит умиротворенной и довольной. Рукавицын просто прелесть. Мы его и соколовскую засыпали вопросами, они Мега позитивные оба, общительные, очень приятно с ними общаться
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Busilda
Ответ nina1212
Саша Трусова с Марком тоже там?
Марк здесь, Саши Трусовой нет. Нет еще Самарина и Самоделкиной. Соколовская сказала что Самарин и Трусова сессии сдают. И у Марка мы спросили. Сказал что Сашенька в Москве, учится
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Додик Аксель
В ЖО в Питере пополнение. Неожиданный поворот в карьере Анны. Добро пожаловать на берега Невы.
+18
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Евгения Гринева
Ответ Ортодокс7
Ушла за грибами, заодно решила уже не связываться с ЦСКА по понятным полит. причинам
За грибами надо было к Соколовской идти, вот как у Трусовой подскочили компы прям на первом же старте при откровенно слабой физ. форме, а Кондратюк так вообще дает прикурить Брауну
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russalka
Ответ Ортодокс7
Ушла за грибами, заодно решила уже не связываться с ЦСКА по понятным полит. причинам
За грибами к Рукавицину, это шутка?
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Mariaku
Важно ещё, кто теперь будет хореографом и постановщиком программ для стильной и музыкальной Анны. В прошедшем сезоне обе программы очень шли Ане, запомнились, штучные.
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Светлана Менова
Ничего себе. Победа Насти Губановой на ЧЕ вдохновила?)

И подумать только, все идут и идут к "абьюзеру" Рукавицыну, никто не слушает "жертву" Нугуманову! 🤪 Лизочка в пролёте!
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Lapo Elkann
Ответ Mion
Люблю Аню. Но за Давыдова обидно. Он же вывел Аню на неплохой уровень после травмы, программы хорошие поставили…неужели из-за ЦСКА?
Да мне тоже Анна нравится, красивая девушка, но Давыдова действительно жалко.
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Лучшее_враг_хорошего
Удачи девочке на новом месте, хотя мне жаль. Нравился ее тандем с Давыдовым.
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Мария-Мария
Удачи Анечке
+12
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Mion
Люблю Аню. Но за Давыдова обидно. Он же вывел Аню на неплохой уровень после травмы, программы хорошие поставили…неужели из-за ЦСКА?
+12
-4
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MockingBird
Неожиданно!
Давыдову Аня говорила, что берёт паузу и не будет кататься... а оказывается, перешла к Рукавицыну.
Что ж, удачи с новым ТШ в новом сезоне. Давыдова жаль, хорошо к Ане относился.
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Lebedstory
Анечку ещё долго хочется видеть на соревновательном льду. Надеюсь, программы будет ставить Ольга Германовна. Все предпосылки для их удачной коллаборации. Удачи
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Lapo Elkann
Ответ k4rmazin2007
От него уходят потому что не умеет работать со взрослыми фигуристками. Цибинова, Шульская, Берестовская - где они? Он даже Тутберидзе догоняет по количеству поломанных взрослых фигуристок
Где где ? спросите Плюща. После того , как Шульская " открыла чакры ", ее карьера закончилась.
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Defender64
Странное дело. Почему к Руку именно?
И есть вопросы к Давыдову, почему от него уходят.
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Храбрая виолончелистка
Ответ Mariaku
Важно ещё, кто теперь будет хореографом и постановщиком программ для стильной и музыкальной Анны. В прошедшем сезоне обе программы очень шли Ане, запомнились, штучные.
Парням Глинка добротные проги ставит...
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Саша Кутузова
Ответ Defender64
Странное дело. Почему к Руку именно? И есть вопросы к Давыдову, почему от него уходят.
Не нагнетайте. От всех уходят и ко всем приходят.
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На Пекин
Анне удачи, хорошо, что не ушла совсем, за Давыдова обидно.
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Lapo Elkann
Ответ Ортодокс7
Не шутите так. После победы Губановой на ЧЕ, Рукавицын приподнялся в глазах мирового бомонда, а Тутберидзе с ее допинг-скандалом не рукопожатная в мире
Насколько приподнялся . Стал Зевсом ?
+4
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Светлана Менова
Ответ Toba Door
Может она тоже в Грузию перешла?
Как вариант 🤣 Губанова же три квоты на ЧЕ привезла.
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Бу!
Хорошо, что слухи подтвердились и Аня просто поменяла тренера, а не завершила. Жду в новом сезоне!
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Маргарита В Сафронова
Аня прекрасная фигуристка. Рукавицын очень сильный тренер. Должны сработаться. Новый сезон уже раскаляется ожиданиями.
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Ak_Gor
Ответ bezsugar
Значит, и правда учится. Сейчас самая пора начала сессий. А вот где и как учатся щербакова, загитова тогда?)
Встречный вопрос - А что сессия у заочников в одно время с очниками?
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tull
Удачи, а то боялся, что завершит карьеру
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Беглый*
Ответ k4rmazin2007
Фигуристкам тутберидзе тоже стоит задуматься. ТШТ вполне может получить смачный персональный бан из-за допинг-скандала на Олимпиаде.
Фигуристкам Тутберидзе нужно думать только о спорте и тренировках
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